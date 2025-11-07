Suedia și Ucraina vor construi pe teritoriul ucrainean un centru comun pentru dezvoltarea de noi arme

Suedia și Ucraina au semnat joi o scrisoare de intenție în vederea creării, pe teritoriul ucrainean, a unui centru pentru dezvoltarea de noi arme, au anunțat miniștrii apărării ai celor două țări, la Stockholm, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Vom crea un centru comun în Ucraina, unde personalul suedez va lucra la inovații în domeniul apărării”, a explicat ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, într-o conferință de presă la Stockholm. Acest centru „va consolida capacitatea noastră comună de a dezvolta și produce noi tehnologii pentru câmpul de luptă”, a adăugat el.

Ucraina va contribui cu experiența sa pe câmpul de luptă, iar Suedia cu ecosistemul său de apărare, a precizat ministrul.

Cele două țări au deja „numeroase acorduri și scrisori de intenție concrete, chiar contracte între companii suedeze și ucrainene”, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîgal.

„Astăzi, la Stockholm, am semnat împreună cu ministrul suedez al apărării o scrisoare de intenție privind parteneriatul în domeniul inovației în apărare. Acest document deschide noi oportunități pentru atragerea investițiilor și tehnologiilor suedeze în dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, crearea unor noi formate de cooperare și integrarea Ucrainei în cadrul european de inovare și industrie. I-am mulțumit Suediei pentru sprijinul constant oferit încă de la începutul războiului — Ucraina a primit peste 9 miliarde de dolari în asistență. De asemenea, Suedia a anunțat planuri de a aloca aproximativ 8 miliarde de dolari în 2026 și 2027 pentru sprijin militar acordat Ucrainei”, a scris Denis Șmîgal, pe X.

🇺🇦🇸🇪 Today in Stockholm, I signed a Letter of Intent with Swedish Defense Minister @PlJonson on partnership in defense innovation. This document opens new opportunities to attract Swedish investment and technology to develop Ukraine’s defense industry, create new formats of… pic.twitter.com/83DxiQKGTZ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 6, 2025

El a refuzat să numească companiile deoarece „rușii ar distruge atunci instalațiile”. Cele două țări doresc să înceapă această cooperare „cât mai curând posibil”, a adăugat el, fără a putea oferi o dată.

Suedia este un susținător puternic al Ucrainei, iar cele două țări au semnat recent o scrisoare de intenție prin care Kievul ar urma să achiziționeze între 100 și 150 de avioane de vânătoare Gripen E. Acest model este cel mai recent produs de grupul suedez Saab, iar armata suedeză a primit primele avioane de acest tip pe 20 octombrie.

Ministrul ucrainean a declarat că este gata să trimită imediat piloți în Suedia pentru a fi antrenați pe Gripen.

El a cerut, de asemenea, „Suediei, în calitate de țară prietenă, să transfere avioane Gripen existente anul viitor”, referindu-se la modele mai vechi.

Premierul suedez, Ulf Kristersson, a afirmat că speră ca primele avioane Gripen E să poată fi livrate în termen de trei ani.

În ceea ce privește finanțarea acestei achiziții, Denis Șmîgal a explicat că sunt luate în considerare patru opțiuni: recurgerea la activele rusești înghețate, o finanțare de către Suedia, contribuții europene și fonduri internaționale.