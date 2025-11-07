INTERNAȚIONAL
Suedia și Ucraina vor construi pe teritoriul ucrainean un centru comun pentru dezvoltarea de noi arme
Suedia și Ucraina au semnat joi o scrisoare de intenție în vederea creării, pe teritoriul ucrainean, a unui centru pentru dezvoltarea de noi arme, au anunțat miniștrii apărării ai celor două țări, la Stockholm, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Vom crea un centru comun în Ucraina, unde personalul suedez va lucra la inovații în domeniul apărării”, a explicat ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, într-o conferință de presă la Stockholm. Acest centru „va consolida capacitatea noastră comună de a dezvolta și produce noi tehnologii pentru câmpul de luptă”, a adăugat el.
Ucraina va contribui cu experiența sa pe câmpul de luptă, iar Suedia cu ecosistemul său de apărare, a precizat ministrul.
Cele două țări au deja „numeroase acorduri și scrisori de intenție concrete, chiar contracte între companii suedeze și ucrainene”, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîgal.
„Astăzi, la Stockholm, am semnat împreună cu ministrul suedez al apărării o scrisoare de intenție privind parteneriatul în domeniul inovației în apărare. Acest document deschide noi oportunități pentru atragerea investițiilor și tehnologiilor suedeze în dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, crearea unor noi formate de cooperare și integrarea Ucrainei în cadrul european de inovare și industrie. I-am mulțumit Suediei pentru sprijinul constant oferit încă de la începutul războiului — Ucraina a primit peste 9 miliarde de dolari în asistență. De asemenea, Suedia a anunțat planuri de a aloca aproximativ 8 miliarde de dolari în 2026 și 2027 pentru sprijin militar acordat Ucrainei”, a scris Denis Șmîgal, pe X.
El a refuzat să numească companiile deoarece „rușii ar distruge atunci instalațiile”. Cele două țări doresc să înceapă această cooperare „cât mai curând posibil”, a adăugat el, fără a putea oferi o dată.
Suedia este un susținător puternic al Ucrainei, iar cele două țări au semnat recent o scrisoare de intenție prin care Kievul ar urma să achiziționeze între 100 și 150 de avioane de vânătoare Gripen E. Acest model este cel mai recent produs de grupul suedez Saab, iar armata suedeză a primit primele avioane de acest tip pe 20 octombrie.
Ministrul ucrainean a declarat că este gata să trimită imediat piloți în Suedia pentru a fi antrenați pe Gripen.
El a cerut, de asemenea, „Suediei, în calitate de țară prietenă, să transfere avioane Gripen existente anul viitor”, referindu-se la modele mai vechi.
Premierul suedez, Ulf Kristersson, a afirmat că speră ca primele avioane Gripen E să poată fi livrate în termen de trei ani.
În ceea ce privește finanțarea acestei achiziții, Denis Șmîgal a explicat că sunt luate în considerare patru opțiuni: recurgerea la activele rusești înghețate, o finanțare de către Suedia, contribuții europene și fonduri internaționale.
ENERGIE
Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), a avut o întrevedere cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, axată pe inițiativa Coridorului Vertical de Energie – un proiect strategic pe care România îl susține încă din 2016.
„Am subliniat că România susține Coridorul Vertical drept pilon durabil al securității energetice europene. Prioritatea noastră imediată este consolidarea Route 1 (traseul principal de transport al gazelor naturale din Grecia spre România, prin Bulgaria – componenta de bază a Coridorului Vertical), care a demonstrat fezabilitate tehnică și competitivitate comercială, inclusiv prin reducerea tarifelor la punctele de interconectare cu Republica Moldova”, a transmis ministrul finanțelor.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre extinderea rutelor 2 și 3 (rute complementare care vizează diversificarea fluxurilor de energie – Ruta 2 legând România de infrastructura energetică a Ucrainei și Republicii Moldova, iar Ruta 3 vizând extinderea conexiunilor energetice către Marea Neagră și regiunea caspică), într-un cadru bine calibrat, bazat pe granturi europene și instrumente financiare transatlantice, care să combine eficiența cu responsabilitatea fiscală.
„În acest context, am lansat ideea organizării unui eveniment de anvergură similară la București, în care să dezvoltăm temele dialogului de astăzi. Din perspectiva Ministerului Finanțelor, România rămâne angajată într-o abordare echilibrată – angajament strategic ancorat în responsabilitate fiscală, cu accent pe utilizarea eficientă a fondurilor europene și cooperarea cu instituțiile financiare americane”, a mai subliniat Alexandru Nazare.
Tot în cadrul evenimentului organizat la Atena, ministrul Alexandru Nazare a avut o nouă întâlnire cu Jarrod Agen, directorul executiv al Consiliului American pentru Dominanțǎ Energeticǎ: „ (…) am continuat discuțiile demarate la Washington luna trecută, despre parteneriatul româno-american în domeniul energiei.”
„Cooperarea transatlantică rămâne un pilon esențial pentru stabilitate, inovație și prosperitate”, a conchis ministrul finanțelor.
NATO
Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026
Polonia va demara în această lună un nou program național de instruire militară, parte a unui plan ambițios prin care autoritățile de la Varșovia își propun să pregătească aproximativ 500.000 de cetățeni până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării, citat de Reuters și AFP, preluat de Agerpres.
Decizia vine pe fondul intensificării preocupărilor de securitate generate de invazia Rusiei în Ucraina, care a determinat Polonia să devină statul NATO cu cea mai mare pondere a cheltuielilor de apărare din PIB. Țara are în prezent 216.000 de militari activi, fiind a treia cea mai mare armată din Alianță, și plănuiește să-și crească efectivele cu aproape o treime în următorul deceniu.
Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris noul program — denumit „Mereu gata” — drept „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei”. Acesta va fi bazat pe voluntariat și deschis tuturor categoriilor de vârstă, de la elevi până la angajați și seniori.
Programul va include cursuri de securitate de bază, antrenament de supraviețuire, instruire medicală și educație privind igiena cibernetică, potrivit Ministerului Apărării.
„Numai în noiembrie și decembrie (…) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, în cadrul unei conferințe de presă.
El a adăugat că, în 2026, ministerul intenționează să pregătească aproximativ 400.000 de oameni.
Înscrierile se vor face printr-o aplicație mobilă oficială, deja larg utilizată în Polonia, iar programul va integra atât formări existente, cât și noi module menite să „întărească apărarea națională și reziliența socială”.
„După declanșarea războiului, locuitorii din Ucraina (…) au dezvoltat aceste competențe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competențe pentru comportamentul în situație de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a afirmat ministrul Kosiniak-Kamysz.
Șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, a explicat că programul are două obiective principale: consolidarea rezilienței comunităților și creșterea pregătirii și disponibilității rezerviștilor.
Programul „Mereu gata” a fost anunțat inițial în martie de premierul Donald Tusk, ca parte a strategiei guvernului de formare a unei armate de rezerviști, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune.
NATO
Decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România”, asigură secretarul general NATO: România este un aliat extrem de respectat, mai influent decât s-ar crede (EXCLUSIV)
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio legătură cu nivelul de angajament al SUA față de România sau față de Alianță.
Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân complet implicate în NATO și că această ajustare este o măsură tehnică de eficientizare a utilizării resurselor militare, secretarul general a subliniat că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.
„Americanii au o prezență semnificativă în Europa. Ceea ce fac constant este să își ajusteze prezența, asigurându-se că utilizează cât mai bine trupele lor din Europa, iar această decizie a fost luată în acest sens. Nu are nicio legătură cu România, nicio legătură cu NATO sau cu angajamentul lor. Are legătură cu faptul că vor să se asigure că folosesc la maximum resursele pe care le au”, a declarat Rutte, la București, unde a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare.
Rutte a subliniat că România rămâne foarte bine protejată – atât prin forțele sale armate și prin prezența aliată terestră, cât și prin garanțiile oferite de Articolul 5 al Tratatului de la Washington.
„România este extrem de bine protejată de propriile sale forțe armate, de forța aliată terestră, dar și, desigur, de faptul că avem acest acord în NATO, potrivit căruia, dacă veți fi atacați, vom interveni colectiv pentru a vă apăra. Și toate acestea rămân valabile”, a mai spus el.
Întrebat dacă alți aliați NATO vor compensa această ajustare a SUA, Rutte a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte dintr-un cadru mai amplu al apărării de pe flancul estic, menționând inițiativa Eastern Sentry, care integrează activitățile militare ale Alianței de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat.
„Aceasta este o ajustare, pentru că americanii au ajuns la concluzia că pot utiliza mai bine acele trupe în alt mod. Avem această activitate numită Eastern Sentry, care începe din Marea Neagră și se termină în nordul îndepărtat, integrând tot ceea ce facem pentru a proteja flancul estic. Dacă, în acest context, va fi nevoie de mai multe trupe sau resurse în România, ele vor fi acolo”, a mai spus el.
Rutte a reiterat că apărarea flancului estic este o responsabilitate colectivă NATO, indiferent de drapelul sub care operează trupele.
„Întreaga NATO apără în mod colectiv flancul estic. Asta înseamnă că nu este niciodată vorba doar de un singur drapel pe o misiune, ci mereu de un efort colectiv NATO. Dar întotdeauna pornind, desigur, de la propriile forțe armate române. Și tocmai de aceea sunt atât de bucuros că România investește cu adevărat în această apărare colectivă”, a insistat el.
În contextul îngrijorărilor privind o eventuală „decuplare” între Europa și Statele Unite, Rutte a fost ferm: nu există niciun semn de distanțare a Washingtonului de aliații europeni.
„Permiteți-mi să vă spun încă o dată – interpretați prea mult această decizie. Statele Unite sunt complet angajate în NATO, complet angajate în România”, a precizat secretarul general al NATO.
Rutte a insistat că ajustarea prezenței americane este o mișcare tactică, nu strategică, și că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.
„Aceasta este activitatea zilnică normală a fiecărui stat – să se asigure că își utilizează trupele cât mai eficient. Au ajuns la concluzia că pot face o mică ajustare, așa cum au făcut. Absolut nimic din această decizie nu are legătură cu această țară. Sunteți foarte apreciați, pentru că ‘punch above your weight’ (n.r. sunteți mai influenți decât s-ar crede) – aveți un impact peste dimensiunea voastră. Sunteți activi în întreaga zonă NATO. Sunteți un aliat NATO extrem de respectat. Și nu o spun doar eu. Aud acest lucru din toate colțurile NATO: România este respectată”, a conchis secretarul general al Alianței.
