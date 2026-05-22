Suedia susține un posibil rol al NATO în redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Este în interesul nostru să ne asigurăm că strâmtoarea rămâne deschisă”

Stockholmul lasă deschisă posibilitatea unui rol al NATO în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă critică, a declarat ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard, relatează Politico Europe.

„Este cu siguranță în interesul Suediei și al Europei să ne asigurăm că menținem strâmtoarea deschisă și că Iranul nu poate folosi din nou acest lucru ca armă. Așadar, sunt destul de deschisă să discutăm diferite formule”, a spus aceasta într-un interviu acordat înaintea reuniunii de vineri a miniștrilor de externe ai NATO.

Teheranul a blocat traficul comercial ca represalii la campania de bombardamente americană și israeliană împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie. Însă NATO s-a abținut în mare măsură de la discuțiile privind restabilirea traficului normal prin acest punct strategic al comerțului — responsabil pentru aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol — pe fondul dezacordurilor legate de război, unele țări europene precum Franța, Spania, Italia și Marea Britanie restricționând accesul SUA la spațiul lor aerian sau la bazele lor.

Ca răspuns, președintele SUA, Donald Trump, a calificat NATO drept un „tigru de hârtie” și a avertizat că vor urma represalii. La începutul acestei luni, el a anunțat reducerea cu 5.000 de soldați a efectivelor din Germania, ca urmare a comentariilor critice la adresa războiului formulate de cancelarul țării, Friedrich Merz.

O coaliție informală formată din aproximativ 40 de țări, condusă de Franța și Marea Britanie, a devenit în schimb forumul central pentru eforturile de redeschidere a strâmtorii, dar numai cu condiția încetării ostilităților.

Cu toate acestea, unele țări membre NATO ar prefera ca alianța să își asume un rol mai oficial, fie preluând conducerea coaliției, fie lansând o misiune proprie, au declarat doi diplomați NATO, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre un subiect sensibil. Aceștia au afirmat că acest lucru ar putea contribui, de asemenea, la demonstrarea valorii alianței în fața lui Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri îndoielile cu privire la angajamentul Statelor Unite față de NATO.

„Acest subiect va fi cu siguranță discutat în cadrul acestei reuniuni”, a declarat Stenergard.

Deși NATO ar trebui „să fie întotdeauna prudentă în a crea noi precedente” atunci când ia în considerare un eventual rol în Orientul Mijlociu, a adăugat ea, „este foarte important să ne asigurăm că protejăm libertatea de navigație, deoarece aceasta este fundamentală pentru comerțul liber”.

Și alți aliați încep să se arate tot mai deschiși față de ideea unui rol al NATO. „Cred că este întotdeauna important să acționăm în mod coordonat”, a declarat vineri reporterilor, la Helsingborg, ministrul olandez de externe, Tom Berendsen. „Avem nevoie de expertiza NATO și în acest context.”