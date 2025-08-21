Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare

Suedia a anunțat că va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, aflat în nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord, anunță France Presse, citat de Agerpres.

Guvernul de la Stockholm a detaliat că va transmite instrucțiuni „forțelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”.

Regeringen har fattat beslut om att bjuda in Nato till att upprätta ett logistikcenter (JSLG HQ) i Sverige. Upp till 70 personer från Natos medlemsländer ska kunna börja etablera sig i Enköping under 2027. Natonärvaro stärker svensk säkerhet och vår avskräckningsförmåga. (1/3) pic.twitter.com/xqEgTMQoO8 — Pål Jonson (@PlJonson) August 21, 2025

„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susține apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.

Potrivit Suediei, în baza logistică ar urma să activeze 70 de persoane pe timp de pace. În cazul unei stări de alertă sporită și al unui război deschis, personalul va putea crește până la 160 de persoane, mai arată comunicatul.

Personalul va face parte din structura de comandă a NATO, iar gestionarea acestuia va fi asigurată la nivel central de către NATO. Toate țările aliate vor avea posibilitatea de a detașa ofițeri de stat major.

Forțele armate au fost însărcinate cu luarea dispozițiilor necesare pentru ca baza să fie „operațională până la finalul anului 2027”.

Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului „va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniții și piese de schimb”. „Obiectivul este de a putea transporta mari cantități de echipament și personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.

Suedia a renunțat la secole de nealiniere militară după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Țara nordică a solicitat aderarea la NATO și a devenit al 32-lea membru al Alianței în martie 2024.

Stockholm are în vedere să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, o creștere mai mare și mai rapidă decât era planificat anterior, în cadrul celui mai amplu program de reînarmare al țării de la Războiul Rece.

În contextul amplelor discuții referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul le așteaptă în maximum zece zile, Suedia a anunțat că este gata să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime.