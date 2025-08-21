NATO
Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare
Suedia a anunțat că va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, aflat în nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord, anunță France Presse, citat de Agerpres.
Guvernul de la Stockholm a detaliat că va transmite instrucțiuni „forțelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”.
„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susține apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.
Potrivit Suediei, în baza logistică ar urma să activeze 70 de persoane pe timp de pace. În cazul unei stări de alertă sporită și al unui război deschis, personalul va putea crește până la 160 de persoane, mai arată comunicatul.
Personalul va face parte din structura de comandă a NATO, iar gestionarea acestuia va fi asigurată la nivel central de către NATO. Toate țările aliate vor avea posibilitatea de a detașa ofițeri de stat major.
Forțele armate au fost însărcinate cu luarea dispozițiilor necesare pentru ca baza să fie „operațională până la finalul anului 2027”.
Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului „va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniții și piese de schimb”. „Obiectivul este de a putea transporta mari cantități de echipament și personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.
Suedia a renunțat la secole de nealiniere militară după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Țara nordică a solicitat aderarea la NATO și a devenit al 32-lea membru al Alianței în martie 2024.
Stockholm are în vedere să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, o creștere mai mare și mai rapidă decât era planificat anterior, în cadrul celui mai amplu program de reînarmare al țării de la Războiul Rece.
În contextul amplelor discuții referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul le așteaptă în maximum zece zile, Suedia a anunțat că este gata să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime.
Următorul summit al NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, anunță secretarul general Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că summitul Alianței Nord-Atlantice din 2026 va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la complexul prezidențial Beştepe din Ankara.
„Doresc să mulțumesc Turciei pentru găzduirea acestei importante reuniuni. Turcia este un aliat puternic al NATO de peste 70 de ani, aducând contribuții neprețuite la securitatea noastră comună. La următorul summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai eficientă, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securității noastre”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
Este pentru a doua oară când Turcia găzduiește un summit NATO, după cel de la Istanbul din 2004.
Summiturile NATO reunesc liderii aliați pentru a lua decizii cu privire la problemele importante cu care se confruntă Alianța.
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate, a transmis joi Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat în care este subliniat faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.
Precizările MApN vin în contextul în care publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
“România este un aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu NATO și Uniunea Europeană. România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare”, a transmis Ministerul în comunicatul remis CaleaEuropeană.ro.
De altfel, și președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington dintre președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni.
Sursa citată reamintește că Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 și că, recent, în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO.
“Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare“, mai punctează MApN.
România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene, conchide Ministerul Apărării Naționale.
De la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană întărită în România, deasupra Mării Negre, întrebuințând astfel Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, care a fost un centru esențial pentru forțele americane în timpul războiului din Irak.
Aceasta este considerată cea mai probabilă locație pentru staționarea avioanelor F-35. Baza de la Mihail Kogălniceanu este vizată și de un amplu proces de modernizare cu ambiția României de a o transforma în cea mai mare bază militară NATO din estul Europei, capabilă să găzduiască peste 10.000 de soldați.
În ceea ce privește dotarea Forțelor Aeriene Române, România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
România se pregătește în același timp și de tranziția la avioanele de luptă de ultimă generație F-35. Bucureștiul și Washington-ul au semnat la finalul anului 2024, protocolul privind lansarea programului de tranziţie a Forţelor Aeriene Române către aeronave de generaţia a V-a, țara noastră urmând să achiziționeze prin acest program 32 de avioane de luptă F-35, cele mai performante din lume, împreună cu armamentul aferent.
The Times: Aliații europeni îi cer lui Trump ca SUA să desfășoare avioane de luptă F-35 în România ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
Potrivit The Times, liderii militari europeni discută cu Washingtonul despre posibilitatea desfășurării de avioane americane F-35 în România, acolo unde NATO dezvoltă cea mai mare bază aeriană de pe continent. Măsura ar avea rolul de a descuraja o nouă invazie rusă.
Luni, Donald Trump a exclus luni posibilitatea de a trimite forțe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia.
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
De altfel, și președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
De la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană întărită în România, deasupra Mării Negre, întrebuințând astfel Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, care a fost un centru esențial pentru forțele americane în timpul războiului din Irak.
Aceasta este considerată cea mai probabilă locație pentru staționarea avioanelor F-35. Baza de la Mihail Kogălniceanu este vizată și de un amplu proces de modernizare cu ambiția României de a o transforma în cea mai mare bază militară NATO din estul Europei, capabilă să găzduiască peste 10.000 de soldați.
Statele europene mai cer acces garantat la sateliții americani de GPS și recunoaștere pentru Ucraina, dar și livrarea de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS. De asemenea, aliații vor ca SUA să permită zborurile de avioane spion deasupra Mării Negre.
