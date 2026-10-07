Suedia va trimite sisteme de apărare antiaeriană Patriot la centrul logistic al NATO din estul Poloniei

Suedia va trimite sisteme de apărare antiaeriană Patriot și aproximativ 100 de soldați pentru a proteja centrul logistic polonez Rzeszów-Jasionka, utilizat pentru distribuirea ajutoarelor către Ucraina. Misiunea începe la 1 decembrie și va dura șapte luni, informează Euronews.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat decizia de a prelua sarcinile îndeplinite în prezent de Țările de Jos. Regimentul suedez va fi responsabil de protejarea centrului împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv a dronelor și a rachetelor.

Comandantul regimentului suedez de apărare aeriană, colonelul Sofia Westermark, a descris operațiunea drept cea mai complexă misiune pe care Suedia a întreprins-o în calitate de membru al NATO. Ea a subliniat că zona este expusă amenințărilor atât din aer, cât și de la sol.

Importanța localității Rzeszów-Jasionka este excepțională. Aceasta reprezintă unul dintre principalele noduri de tranzit pentru ajutorul militar și civil internațional destinat Ucrainei. Potrivit autorităților suedeze, aproximativ 18.000 de tone de echipamente trec lunar prin aeroportul din estul Poloniei. În total, peste 80% din donațiile militare trimise Ucrainei traversează teritoriul polonez.

Viceprim-ministrul și ministrul apărării al țării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a salutat decizia Suediei de a trimite sisteme Patriot în Polonia. De asemenea, el a mulțumit Țărilor de Jos pentru sprijinul acordat până în prezent Poloniei și flancului estic al NATO.

Suedia își intensifică prezența militară în Polonia

Desfășurarea sistemelor Patriot va constitui un alt element al angajamentului tot mai puternic al Suediei față de securitatea Poloniei și a flancului estic al NATO. De la începutul lunii octombrie, avioanele de vânătoare suedeze Gripen participă la o misiune NATO de protejare a spațiului aerian polonez. Printre sarcinile lor se numără și contribuția la asigurarea securității rutelor logistice utilizate pentru transportul ajutoarelor către Ucraina.

Stockholmul subliniază că intensificarea prezenței sale militare în regiune reprezintă un răspuns la amenințările tot mai mari la adresa securității Europei și la încălcările tot mai frecvente ale spațiului aerian al țărilor NATO. Suedia, care a aderat la Alianță în 2024, își intensifică treptat implicarea în operațiunile NATO de pe flancul estic.