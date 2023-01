Suedia va trimite Ucrainei sistemul său de artilerie Archer, împreună cu vehicule blindate și rachete antitanc

Suedia s-a angajat joi, 19 ianuarie, să trimită Ucrainei sistemul său de artilerie Archer, un obuzier mobil modern cerut de luni de zile de Kiev, împreună cu vehicule blindate și rachete antitanc, ca parte a celui de-al zecelea pachet de asistență militară către această țară, se arată într-un comunicat al Guvernului de la Stockholm.

În cadrul unei conferințe de presă, premierul Ulf Kristersson a declarat că guvernul său a convenit asupra unui pachet de sprijin militar în trei părți pentru Ucraina, inclusiv „prima decizie privind începerea livrărilor sistemului de artilerie Archer” către țara afectată de războiul cu Rusia.

Suedia, care a renunțat la politica sa tradițională de a nu livra arme unei țări aflate în război, va trimite, de asemenea, 50 de vehicule blindate CV-90 și rachete antitanc portabile NLAW, a precizat Guvernul.

„Sprijinul militar este decisiv”, a declarat Kristersson, deoarece „poate schimba cine reia inițiativa în această iarnă” pe frontul din Ucraina. Tototadată, șeful guvernului de la Stockholm a subliniat că „victoria ucraineană este esențială pentru o Europă liberă”.

Sweden is increasing military assistance to Ukraine with heavy and advanced weapons. We stand with Ukraine together with our international partners. Ukrainian victory is essential for a free Europe. https://t.co/NPI4Cl0lXV — SwedishPM (@SwedishPM) January 19, 2023

Sistemul de artilerie Archer, dezvoltat la nivel național, este compus dintr-un obuzier complet automatizat, montat pe un vehicul de teren, care permite ca tunul să fie operat de la distanță de către echipajul care stă în cabina blindată.

Decizia de joi presupune că Forțele Armate Suedeze vor primi sarcina de a „face pregătirile pentru a începe livrarea sistemului de artilerie Archer către Ucraina”.

Ministrul Apărării, Pål Jonson, a declarat că guvernul a cerut, de asemenea, forțelor armate să revină cu o recomandare cu privire la numărul de unități Archer aflate în prezent în stoc și care ar putea fi trimise.

În context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ministrulapărării, Oleksii Reznikov, au mulțumit Suediei pentru noul pachet de asistență militară.

„Suntem sincer recunoscători guvernului Suediei și premierului suedez pentru noul pachet de asistență militară pentru Ucraina. Vehiculele blindate CV90 IFV, obuzierele autopropulsate Archer & rachetele antitanc NLAW sunt arme puternice de care armata ucraineană are nevoie pentru a ne elibera țara de invadatorul rus. Împreună pentru o victorie comună!”, este mesajul transmis de președintele Ucrainei pe Twitter.

Sincerely grateful to the Government of Sweden & @SwedishPM for the new military assistance package to 🇺🇦. CV90 IFVs, Archer self-propelled howitzers & NLAW ATGMs are powerful weapons that 🇺🇦 army needs to liberate our land from the Russian invader. Together to a common victory! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

„Chiar și în epoca armelor de foc, „Arcașii” (Archers, en.) sunt utili pentru a alunga invadatorii din Ucraina! Mulțumesc premierului suedez Ulf Kristersson, colegului meu Pål Jonson și poporului suedez pentru cel de-al zecelea pachet de asistență în domeniul securității pentru Ucraina. Războinicii noștri vor deprinde rapid folosirea artileriei și a vehiculelor”, a declarat, la rândul său, ministrul Oleksii Reznikov, pe Twitter.

Even in the age of firearms, Archers are useful for driving invaders out from 🇺🇦!

Thank you to @SwedishPM Ulf Kristersson, my colleague @PlJonson and the 🇸🇪 people for the 10th package of security assistance to Ukraine.

Our warriors will master the artillery and vehicles quickly. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023

Începând cu 28 februarie 2022, guvernul a decis nouă pachete de asistență militară pentru Ucraina, cu o valoare totală de aproximativ 5 miliarde de coroane suedeze. Aceste decizii includ asistență militară bilaterală, contribuții la eforturile de instruire și plăți către fonduri pentru Ucraina.

În plus, Suedia a oferit sprijin și prin două transferuri în valoare de 500 milioane SEK, respectiv 577 milioane SEK către fondul Băncii Centrale a Ucrainei pentru forțele armate ucrainene. Asistența militară totală se ridică astfel la 6,3 miliarde SEK.

De altfel, s-a produs o schimbare semnificativă în ceea ce privește nivelul și conținutul asistenței furnizate de Suedia. De la echipamente de protecție în prima fază a conflictului la sisteme de armament și muniții mai avansate. De exemplu, cea mai recentă decizie din 17 noiembrie 2022 a inclus sisteme de apărare antiaeriană care sunt solicitate de Ucraina. Pachetul s-a ridicat la o valoare de aproximativ 3 miliarde de coroane suedeze și este, astfel, mai mare decât toate pachetele anterioare de sprijin cu echipamente militare la un loc.