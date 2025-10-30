INTERNAȚIONAL
Suedia vrea ca avioanele Gripen destinate Ucrainei să fie plătite din activele rusești înghețate în UE
Guvernul suedez și-a exprimat miercuri frustrarea față de absența unui acord la nivelul Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, considerând nedrept ca sprijinul acordat Kievului să se bazeze în principal pe contribuțiile individuale ale statelor membre. Executivul de la Stockholm a susținut, în acest context, că avioanele de vânătoare Gripen pe care intenționează să le furnizeze Ucrainei ar trebui să fie plătite Suediei din fondurile obținute prin utilizarea activelor rusești înghețate în UE, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
„Sunt destul de frustrată pentru că pur și simplu nu avem un plan pentru finanțarea Ucrainei pe termen lung și pentru că la ora actuală depindem mult de contribuțiile individuale ale țărilor și de bugetele acestora. Și nu este corect. Nordicii furnizează anul acesta o parte foarte mare a sprijinului total” oferit Ucrainei în războiul cu Rusia, a declarat șefa diplomației suedeze, Maria Malmer Stenergard.
Citiți și: Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Vorbind la o conferință de presă comună cu omologii săi din țările ce formează Consiliului Nordic, după reuniunea anuală a acestui forum desfășurată la Stockholm, ea a susținut că, pentru o finanțare „sustenabilă” a Ucrainei, este nevoie de găsirea altor modalități decât ajutoarele oferite individual de statele UE și să fie folosite în acest scop activele rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invazia asupra Ucrainei.
Aceste active, a continuat șefa diplomației suedeze, ar trebui de asemenea utilizate pentru plata avioanelor de vânătoare Gripen pe care Suedia dorește să le furnizeze Ucrainei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercurea trecută o scrisoare de intenție care prevede achiziția de către Ucraina a până la 150 de avioane Gripen E, versiunea cea mai modernă a avionului de luptă suedez. În cei peste 30 de ani de când a început producția avionului Gripen, compania suedeză Saab a fabricat mai puțin de 300 de unități.
Documentul semnat de Zelenski și Kristersson nu precizează nici termenul de livrare al acestor avioane – din care, potrivit premierului suedez, primele unități ar putea fi livrate Ucrainei peste trei ani -, nici modalitatea de finanțare. Iar această problemă din urmă este „marea întrebare” care necesită un răspuns și o soluție, a admis șefa diplomației suedeze.
„Pot exista mai multe forme de finanțare și va trebui probabil să combinăm diferite modalități, dar cred că activele înghețate (ale Rusiei) trebuie incluse în această soluție”, a susținut Maria Malmer Stenergard.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
SUA
Donald Trump îl primește pe Viktor Orban la Casa Albă pe 7 noiembrie. Discuții despre energie, apărare și pacea în Ucraina
Ungariei, Viktor Orbán, va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta, citat de agențiile EFE și Reuters, preluat de Agerpres.
Potrivit șefului cancelariei premierului, Gergely Gulyás, pregătirile pentru această întâlnire „sunt în desfășurare de multă vreme”. Cei doi lideri vor aborda teme majore precum energia, economia, politica monetară și apărarea, iar reuniunea se va încheia cu semnarea mai multor acorduri bilaterale, unele deja finalizate, altele aflate încă în negociere.
Gulyás a afirmat că „Orbán este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, subliniind că premierul ungar și președintele Trump împărtășesc o poziție comună privind nevoia de a pune capăt conflictului din Ucraina. Tema păcii și a soluționării războiului ruso-ucrainean se va afla, astfel, printre subiectele centrale ale întrevederii.
Oficialul ungar a făcut referire și la summitul anulat dintre Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, exprimându-și speranța că această reuniune „ar putea avea loc în cele din urmă”.
Vizita lui Viktor Orbán la Washington se va încheia cu o conferință de presă comună la Casa Albă, a precizat Gulyás.
Orbán și Trump întrețin o relație apropiată, iar premierul ungar a fost singurul lider european care și-a declarat sprijinul public pentru candidatul republican în campania prezidențială din 2016. De asemenea, liderul de la Budapesta a susținut victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA, din noiembrie 2024, spunând că rivalii săi democrați au impus lumii un „imperialism moral” pe care mulți alți lideri îl resping.
NATO
Ministru francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei
Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, decizia americană „nu este neobișnuită” și reflectă „încrederea Statelor Unite în capacitățile partenerilor și aliaților lor militari europeni”, relatează agenția Ukrinform.
Oficialul german a amintit că la recentele summituri NATO și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Washingtonul a reafirmat sprijinul deplin pentru apărarea Europei, dar și dorința ca aliații europeni să își asume un rol mai important în menținerea securității continentului. În privința României, Meyer a subliniat că retragerea unor unități americane era „de așteptat”, întrucât „prezența lor acolo nu era menită să fie permanentă”.
De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune, scrie și Digi24.
De altfel, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, se află joi în România. Pe agenda vizitei figurează discuții bilaterale cu omologul român Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, unde este amplasat grupul de luptă al NATO din România, condus de Franța.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
CHINA
Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Președintele american Donald Trump a declarat joi că a avut o întâlnire „incredibilă” cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul unei reuniuni bilaterale desfășurate la baza aeriană Gimhae din Busan, Coreea de Sud, prima întrevedere directă dintre cei doi lideri de la summitul G20 de la Osaka, din 2019.
„De la zero la zece, dacă zece înseamnă cel mai bun rezultat, aș spune că întâlnirea a fost un 12”, a afirmat Donald Trump la bordul Air Force One, în drum spre Washington, potrivit presei americane, citate de Politico. „Am luat multe decizii și am ajuns la concluzii pe o serie de puncte foarte importante.”
Potrivit liderului de la Casa Albă, discuțiile s-au încheiat cu un acord prin care China se angajează să reia achizițiile de soia din Statele Unite, să consolideze controalele asupra fluxului de fentanil și să amâne aplicarea restricțiilor la exportul de pământuri rare, materii esențiale pentru industria tehnologică și de apărare.
„Este un mare lider și liderul unei țări foarte puternice și solide: China”, a declarat Trump despre Xi Jinping. El a precizat că, pe tema fentanilului, „am convenit că va munci foarte mult pentru a opri fluxul. Va lucra din greu și în privința precursorilor și cred că vom vedea acțiuni reale.”
Președintele american a anunțat că va reduce tarifele aplicate exporturilor chineze de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor scădea de la 20% la 10%.
„Prin reducerea acestor tarife, taxele totale asupra Chinei se reduc semnificativ”, a spus Trump.
El a adăugat că „problema pământurilor rare a fost rezolvată”, subliniind că „nu mai există restricții asupra exporturilor” acestor minerale, după ce Beijingul impusese recent noi controale la export, criticate de Washington și Bruxelles.
În cadrul discuțiilor, Trump a menționat și subiectul vânzării de cipuri produse de compania americană Nvidia către China, fără a se ajunge însă la un acord în acest sens, relatează Agerpres.
Liderul american a afirmat că a discutat cu Xi și despre războiul din Ucraina, precizând că „a fost un subiect foarte important”. „Am vorbit mult despre Ucraina. Amândoi vom lucra împreună”, a spus Trump, adăugând că omologul său chinez „va ajuta” în acest demers.
Trump a subliniat, însă, că nu s-a discutat despre Taiwan, explicând: „Nu am abordat acest subiect, de fapt. Nu sunt prea multe de spus în acest moment.”
După întrevederea care a durat o oră și 40 de minute, Xi Jinping a plecat spre orașul Gyeongju, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în timp ce Donald Trump s-a îmbarcat spre Washington, la finalul unui turneu asiatic care a inclus vizite în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.
Întâlnirea celor doi lideri vine după luni de tensiuni comerciale între Washington și Beijing, marcate de tarife record, restricții la exporturi și o scădere semnificativă a achizițiilor de produse agricole americane de către China.
Donald Trump a declarat că intenționează să efectueze o vizită oficială în China în luna aprilie a anului viitor, urmând ca Xi Jinping să se deplaseze ulterior în Statele Unite.
