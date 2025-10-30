Suedia vrea ca avioanele Gripen destinate Ucrainei să fie plătite din activele rusești înghețate în UE

Guvernul suedez și-a exprimat miercuri frustrarea față de absența unui acord la nivelul Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, considerând nedrept ca sprijinul acordat Kievului să se bazeze în principal pe contribuțiile individuale ale statelor membre. Executivul de la Stockholm a susținut, în acest context, că avioanele de vânătoare Gripen pe care intenționează să le furnizeze Ucrainei ar trebui să fie plătite Suediei din fondurile obținute prin utilizarea activelor rusești înghețate în UE, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

„Sunt destul de frustrată pentru că pur și simplu nu avem un plan pentru finanțarea Ucrainei pe termen lung și pentru că la ora actuală depindem mult de contribuțiile individuale ale țărilor și de bugetele acestora. Și nu este corect. Nordicii furnizează anul acesta o parte foarte mare a sprijinului total” oferit Ucrainei în războiul cu Rusia, a declarat șefa diplomației suedeze, Maria Malmer Stenergard.

Vorbind la o conferință de presă comună cu omologii săi din țările ce formează Consiliului Nordic, după reuniunea anuală a acestui forum desfășurată la Stockholm, ea a susținut că, pentru o finanțare „sustenabilă” a Ucrainei, este nevoie de găsirea altor modalități decât ajutoarele oferite individual de statele UE și să fie folosite în acest scop activele rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invazia asupra Ucrainei.

Aceste active, a continuat șefa diplomației suedeze, ar trebui de asemenea utilizate pentru plata avioanelor de vânătoare Gripen pe care Suedia dorește să le furnizeze Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercurea trecută o scrisoare de intenție care prevede achiziția de către Ucraina a până la 150 de avioane Gripen E, versiunea cea mai modernă a avionului de luptă suedez. În cei peste 30 de ani de când a început producția avionului Gripen, compania suedeză Saab a fabricat mai puțin de 300 de unități.

Documentul semnat de Zelenski și Kristersson nu precizează nici termenul de livrare al acestor avioane – din care, potrivit premierului suedez, primele unități ar putea fi livrate Ucrainei peste trei ani -, nici modalitatea de finanțare. Iar această problemă din urmă este „marea întrebare” care necesită un răspuns și o soluție, a admis șefa diplomației suedeze.

„Pot exista mai multe forme de finanțare și va trebui probabil să combinăm diferite modalități, dar cred că activele înghețate (ale Rusiei) trebuie incluse în această soluție”, a susținut Maria Malmer Stenergard.

Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.

În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.