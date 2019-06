Summit cu dileme al popularilor europene: Klaus Iohannis și liderii PPE se întâlnesc înaintea Consiliului European extraordinar dedicat numirilor în fruntea UE

Corespondență din Bruxelles

Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a propus duminică un acord la pachet Parlamentului European care prevede ca funcţia de preşedinte al Comisiei Europene să ajungă la un social-democrat, în timp ce Partidul Popular European ar urma să primească alte două funcţii de top, au declarat eurodeputaţi citaţi de DPA, în urma unei întruniri între Tusk și Conferința Președinților formată din liderii grupurilor politice ce a avut loc înaintea summitului extraordinar al șefilor de stat sau de guvern.

Potrivit DPA citat de Agerpres, deşi Donald Tusk nu a avansat nume, olandezul Frans Timmermans, în prezent prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, a fost candidatul cap de listă al Partidului Socialiştilor Europeni (PES) pentru alegerile din mai.

Această variantă capătă intensitate în condițiile în care liderul grupului S&D în Parlamentul European, Iratxe Garcia, a scris pe Twitter după întrevederea dintre Tusk și conducerea Parlamentului European, că ”sunt fericită că forțele pro-europene sunt de acord să susțină procesul Spitzenkandidat”.

