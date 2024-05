Summit Ucraina-Europa de Nord/ Zelenski semnează un acord bilateral de securitate cu Suedia. Alte două înțelegeri similare sunt așteptate

Suedia și Ucraina au semnat astăzi, la Stockholm, un acord bilateral privind cooperarea în domeniul securității, care include un sprijin suedez în valoare de peste 9 miliarde de euro între 2022 și 2026, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson într-un mesaj pe platforma X.

„Mesajul meu este clar: Suedia va fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie”, a punctat șeful guvernului suedez.

. @ZelenskyyUa and I have just signed a bilateral agreement on security cooperation. This cooperation includes Swedish support amounting to more than EUR 9 billion from 2022 to 2026. My message is clear: Sweden will stand by Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/jlsK0BtWRQ

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase anterior că a sosit în Suedia cu intenția de a semna trei acorduri bilaterale de securitate, relatează Reuters și AFP, preluat de Agerpres.

Liderul de la Kiev se află la Stockholm pentru a participa la cel de-al treilea summit Ucraina-Europa de Nord, printre subiectele principale de pe ordinea de zi numărându-se apărarea aeriană și producția comună de arme.

„Astăzi mă aflu la Stockholm pentru cel de-al treilea summit Ucraina – Europa de Nord. Prioritățile noastre principale sunt asigurarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina, proiecte comune ale industriei de apărare și arme pentru luptătorii noștri, precum și eforturile globale de a forța Rusia să facă pace”, a transmis Voldomir Zelenski pe X.

