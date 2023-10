Summit UE-Canada în noiembrie pentru consolidarea cooperării economice și gestionarea provocărilor globale

Primele avioane de luptă F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi în două săptămâni la centrul de instruire creat în România, a anunţat luni premierul interimar olandez Mark Rutte, potrivit Reuters.

“Mă aştept ca rachetele Patriot să fie livrate în curând, pentru a ajuta Ucraina în iarna care vine. Acelaşi lucru este valabil şi pentru F-16”, a spus Rutte într-o discuţie prin videoconferinţă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, declaraţie postată pe reţeaua socială X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp

— Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023