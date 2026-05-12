Summitul B9: Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale NATO pe flancul estic, afirmă Nawrocki, alături de Nicușor Dan

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat marți, la București, că Polonia și România reprezintă „cele mai importante centre de răspundere strategică” ale NATO de pe flancul estic, subliniind rolul esențial pe care cele două state îl au în apărarea Europei în fața amenințărilor venite dinspre Rusia.

Într-o conferință de presă comună susținută la Palatul Cotroceni alături de președintele Nicușor Dan în ajunul summitului București 9, liderul de la Varșovia a evidențiat importanța cooperării regionale în cadrul formatului B9 și al Inițiativei celor Trei Mări, platforme prin care statele de pe Flancul estic își coordonează pozițiile de securitate la nivel internațional.

Președintele Nicușor Dan, găzduiește miercuri, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei. Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

„Țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei față de Rusia. Atât Polonia, în nord, cât și România, în sud, sunt cetățile Flancului estic al NATO. Astăzi, Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale Alianței pe Flancul de est”, a afirmat Karol Nawrocki, după întrevederea bilaterală cu Dan, care a fost urmată de un dineu de lucru cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În ceea ce privește situația regională, Karol Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru Republica Moldova, atât în plan instituțional, cât și în ceea ce privește consolidarea securității. El a reafirmat susținerea Poloniei pentru parcursul european al Chișinăului.

„Polonia va sprijini toate țările care caută independența față de influența rusească. Acolo unde există dorința de desprindere de Federația Rusă, se poate conta pe sprijinul Poloniei”, a declarat liderul de la Varșovia, potrivit Agerpres.

Totodată, Nawrocki a salutat participarea statelor scandinave și a reprezentantului Statelor Unite la Summitul B9, subliniind importanța relației transatlantice pentru securitatea europeană.

El a precizat că discuțiile cu președintele român au vizat și securitatea la Marea Baltică și la Marea Neagră, două regiuni pe care le consideră interconectate în contextul atacurilor hibride atribuite Rusiei.

„Noi avem experiență în Marea Baltică, iar România în Marea Neagră. Vom aprofunda schimbul de experiență pentru securitatea polonezilor și românilor”, a afirmat președintele polonez.

Karol Nawrocki a reamintit că s-a întâlnit cu Nicușor Dan și la Varșovia, în urmă cu două luni, reiterând că România rămâne un partener strategic al Poloniei, iar dialogul la nivel înalt este esențial atât pentru securitatea regională, cât și pentru dezvoltarea economică a celor două state.