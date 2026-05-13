Summitul B9: Zelenski și Nauseda au semnat, la București, un acord de cooperare Ucraina-Lituania în domeniul industriei de apărare

INTERNAȚIONAL
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© President of Ukraine Official Website

Președinții Volodimir Zelenski și Gitanas Nausėda au semnat, în marja Summitului București 9 și al țărilor nordice găzduit de președintele român Nicușor Dan, un acord de cooperare între Ucraina și Lituania în domeniul expertizei în apărare și al industriei de apărare, cu accent pe consolidarea capacităților militare, apărarea antiaeriană și dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare.

Președintele lituanian a calificat acordul drept „cu adevărat important”, subliniind experiența acumulată de armata ucraineană în războiul împotriva Rusiei.

„Știm cu toții foarte bine: astăzi, Forțele Armate ale Ucrainei sunt cele mai puternice din Europa. Ele au acumulat o experiență operațională unică și au extras lecții doctrinare esențiale în contracararea unui război de uzură la scară largă, bazat pe tehnologie”, a afirmat Gitanas Nausėda.

Potrivit liderului lituanian, cele două state vor coopera pentru „consolidarea capacităților de apărare, schimbul de tehnologii, experiență și cunoștințe de specialitate – în special în domeniul apărării antiaeriene – precum și pentru dezvoltarea unor soluții tehnologice inovatoare”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și Lituania au convenit să colaboreze și în cadrul formatului „Drone Deal”, noul acord bilateral urmând să sprijine capacitățile de apărare ale ambelor țări.

„Acordul are scopul de a consolida apărarea ambelor noastre state și, important, este construit pe principiul reciprocității – îi sprijinim pe partenerii care oferă un sprijin real și concret pentru apărarea noastră”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că o echipă de experți militari ucraineni va lucra în Lituania pentru dezvoltarea unor noi capacități de securitate.

„O echipă de experți militari ucraineni va lucra în Lituania pentru dezvoltarea capacităților de securitate necesare, în primul rând pentru a contracara amenințările moderne și pentru a consolida securitatea țărilor noastre și a întregii regiuni. Provocările cu care ne confruntăm sunt comune și trebuie să le depășim împreună”, a spus liderul de la Kiev.

Președintele ucrainean a mulțumit totodată Lituaniei pentru sprijinul acordat Kievului și pentru susținerea integrării europene a Ucrainei.

„Apreciem sprijinul principial al Lituaniei și disponibilitatea sa de a consolida apărarea și de a o face cu adevărat capabilă să răspundă oricăror atacuri rusești. De asemenea, îi sunt recunoscător lui Gitanas Nausėda pentru poziția sa clară privind integrarea noastră europeană – toate cele șase clustere de negociere pentru Ucraina ar trebui deschise”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Zelenski cere, la summitul B9, dezvoltarea de capacități militare europene: “Europa nu poate depinde de schimbările de dispoziție geopolitică”
Zelenski cere, la summitul B9, dezvoltarea de capacități militare europene: “Europa nu poate depinde de schimbările de dispoziție geopolitică”
Articolul următor
Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi gata “în scurt timp”, afirmă Zelenski, la București, cu Nicușor Dan mizând pe expertiza ucraineană
Acordul România-Ucraina privind contracararea dronelor va fi gata “în scurt timp”, afirmă Zelenski, la București, cu Nicușor Dan mizând pe expertiza ucraineană
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare