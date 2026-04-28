Summitul celor Trei Mări: Croația și Bosnia au semnat Acordul pentru interconectare sudică prin care SUA vor construi și vor alimenta un gazoduct care să reducă dependența de Rusia

Corespondență din Dubrovnik

Croația și Bosnia și Herțegovina au semnat marți, în cadrul summitului Inițiativei celor Trei Mări, un acord pentru construcția unui gazoduct al cărui principal investitor vor fi Statele Unite cu scopul de a construi o alternativă la gazul rusesc.

Acordul de interconectare sudică a fost semnat la Dubrovnik de prim-ministrul croat Andrej Plenkovic și de prim-ministrul bosniac Borjana Krišto, în prezența secretarului american al energiei, Christopher Wright.

“Un pas important înainte: la Dubrovnik, în numele Bosniei și Herțegovinei, am semnat cu Croația Acordul de interconectare sudică, consolidând securitatea energetică și diversificarea aprovizionării. Sunt recunoscătoare partenerilor noștri din SUA”, a scris Krišto, pe X.

A major step forward: in Dubrovnik, on behalf of Bosnia and Herzegovina 🇧🇦, I signed with Croatia 🇭🇷 the Southern Interconnection Agreement, boosting energy security and supply diversification. Grateful to our U.S. 🇺🇸 partners. pic.twitter.com/47mPZuQhmc — Borjana Krišto (@KristoBorjana) April 28, 2026

Premierul croat, care a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul american al energiei, a subliniat că prin acordurile convenite Croația se poziționează ca un nod energetic regional.

El a nominalizat implementarea interconectării sudice a rețelelor de gaze din Bosnia și Herțegovina, extinderea capacității terminalului de GNL de pe insula Krk, și investițiile în conductele JANAF.

We are pleased to continue a high-quality dialogue with the U.S. Secretary of Energy @SecretaryWright, whose presence at @3seaseu in Dubrovnik — along with the participation of representatives of the 🇺🇸 business community — sends a clear signal of continued U.S. support for 🇭🇷… pic.twitter.com/eRo7s9WoXR — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 28, 2026

Un parlament regional din Bosnia și Herțegovina a desemnat, la 15 aprilie, compania americană AAFS Infrastructure and Energy LLC drept principal investitor și lider al unui proiect întârziat de mult timp pentru construirea unei conducte de gaze naturale cu Croația, considerată o alternativă la gazul rusesc, relatează Reuters.

Ambele camere ale parlamentului Federației Bosniaco-Croate au convenit să modifice o lege care reglementează proiectul conductei de gaze Interconectorul Sudic, ce va aduce gaz natural american în Bosnia de la un terminal de gaze naturale lichefiate situat pe insula croată Krk.

Gazul natural acoperă până la 8% din necesarul energetic al Bosniei și este furnizat exclusiv de Rusia, prin Serbia, prin conducta TurkStream, deoarece țara nu dispune de rezerve proprii.

Directorul AAFS la Sarajevo, Amer Bekan, a declarat că valoarea totală a investițiilor companiei în Bosnia se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de dolari, cea mai mare parte fiind destinată conductei, dar incluzând și aproximativ 300 de milioane de dolari pentru modernizarea aeroporturilor din Sarajevo și Mostar.