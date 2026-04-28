Summitul celor Trei Mări: Croația și Bosnia au semnat Acordul pentru interconectare sudică prin care SUA vor construi și vor alimenta un gazoduct care să reducă dependența de Rusia

Autor: Robert Lupițu
Corespondență din Dubrovnik

Croația și Bosnia și Herțegovina au semnat marți, în cadrul summitului Inițiativei celor Trei Mări, un acord pentru construcția unui gazoduct al cărui principal investitor vor fi Statele Unite cu scopul de a construi o alternativă la gazul rusesc.

Acordul de interconectare sudică a fost semnat la Dubrovnik de prim-ministrul croat Andrej Plenkovic și de prim-ministrul bosniac Borjana Krišto, în prezența secretarului american al energiei, Christopher Wright.

“Un pas important înainte: la Dubrovnik, în numele Bosniei și Herțegovinei, am semnat cu Croația Acordul de interconectare sudică, consolidând securitatea energetică și diversificarea aprovizionării. Sunt recunoscătoare partenerilor noștri din SUA”, a scris Krišto, pe X.

Premierul croat, care a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul american al energiei, a subliniat că prin acordurile convenite Croația se poziționează ca un nod energetic regional.

El a nominalizat implementarea interconectării sudice a rețelelor de gaze din Bosnia și Herțegovina, extinderea capacității terminalului de GNL de pe insula Krk, și investițiile în conductele JANAF.

Un parlament regional din Bosnia și Herțegovina a desemnat, la 15 aprilie, compania americană AAFS Infrastructure and Energy LLC drept principal investitor și lider al unui proiect întârziat de mult timp pentru construirea unei conducte de gaze naturale cu Croația, considerată o alternativă la gazul rusesc, relatează Reuters.

Ambele camere ale parlamentului Federației Bosniaco-Croate au convenit să modifice o lege care reglementează proiectul conductei de gaze Interconectorul Sudic, ce va aduce gaz natural american în Bosnia de la un terminal de gaze naturale lichefiate situat pe insula croată Krk.

Gazul natural acoperă până la 8% din necesarul energetic al Bosniei și este furnizat exclusiv de Rusia, prin Serbia, prin conducta TurkStream, deoarece țara nu dispune de rezerve proprii.

Directorul AAFS la Sarajevo, Amer Bekan, a declarat că valoarea totală a investițiilor companiei în Bosnia se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de dolari, cea mai mare parte fiind destinată conductei, dar incluzând și aproximativ 300 de milioane de dolari pentru modernizarea aeroporturilor din Sarajevo și Mostar.

Rețele Electrice Romania modernized the Obor primary station, investing 66 million lei for an electrified future
INTERVIU Prof. Univ. Dr. Maria Puiu: România pregătește prima rețea națională pentru boli rare. Despre finanțarea accesului la medicamente inovatoare și integrarea completă în ERN
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

