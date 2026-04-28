Summitul celor Trei Mări: Nicușor Dan susține consolidarea alianței Europa – SUA în ciuda “dubiilor” apărute în relația transatlantică

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării relației transatlantice, în intervenția sa din cadrul summitului Inițiativei celor Trei Mări, pledând pentru o implicare mai activă a partenerilor externi în dezvoltarea regiunii.

Șeful statului participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului I3M și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, în Croația.

Șeful statului a evidențiat că, deși statele participante au economii și perspective relativ compatibile în interiorul Uniunii Europene, lipsa unei funcționări unitare a pieței regionale rămâne o provocare majoră, care necesită acțiuni concrete.

„Pe partea de securitate avem oportunitatea de a construi infrastructura de mobilitatea cu utilitate dublă, lucru necesa. Pe partea economică este mai complicat. Avem economii relativ compatibile, avem puncte de vedere relativ compatibile în interiorul UE, dar suntem o piaţă fragmentată, nu lucrăm ca un tot unitar în spaţiul economic şi sunt lucruri de făcut în acest sens şi vă transmit dorinţa mea de a face asta”, a declarat președintele.

Acesta a insistat asupra necesității dezvoltării conectivității în domeniile transporturilor, energiei și digitalizării, dar și asupra voinței politice de a crea o piață regională integrată și de a susține apariția unor „campioni regionali”.

„În primul rând trebuie să ne ocupăm de conectivitatea de transport, energetică, digitală (…) apoi trebui să avem voinţa de a funcţiona ca o piaţă unitară şi trebuie să avem voinţa de a avea campioni regionali”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția și asupra obstacolelor întâmpinate de companiile românești în extinderea pe piețele din regiune, subliniind nevoia de armonizare a reglementărilor și de facilitare a investițiilor.

„Direct să vă spun, unele companii române au avut probleme când au încercat să se extindă în ţările dumneavoastră şi s-au confruntat cu obstacole. Trebuie să armonizăm reglementările, pentru ca companiile care doresc să investească în regiune să aibă aceleaşi reglementări. Avem nevoie de capital şi am făcut câţiva paşi înainte dar mai este mult de făcut”, a spus acesta.

În acest context, șeful statului a pus un accent deosebit pe dimensiunea externă a Inițiativei, pledând pentru creșterea vizibilității globale și atragerea de parteneri strategici, în special în contextul incertitudinilor privind relația transatlantică.

„Avem nevoie de vizibilitate pe piaţa globală şi avem nevoie de parteneri şi îi încurajez pe prietenii noştri, încurajez noul nostru partener strategic, Italia şi salut prezenţa delegaţiei Statele Unite aici şi la Forumul de Afaceri, deoarece există unele dubii privind relaţia transatlantică şi aş vrea să transmit dorinţa mea şi desigur dorinţa dumneavoastră de consolidare a relaţiei transatlantice”, a declarat președintele.

În final, Nicușor Dan a reiterat că, pe lângă dimensiunea externă, este necesară și o mai bună coordonare internă la nivelul Inițiativei, pentru a susține obiectivele comune ale statelor participante.

„Cred că trebuie să fim ambiţioşi la nivel administrativ, trebuie să avem reuniuni ministeriale şi trebuie să avem propria administraţie pentru a realiza toate aceste lucruri: vizibilitate, puncte comune pentru parteneri, puncte comune pentru investitori, analize, pentru a susţine direcţia noastră”, a conchis acesta.

Citiți și România își consolidează rolul în Inițiativa celor Trei Mări: Aderare la fondul de infrastructură și cooperare între porturile Constanța și Rijeka pentru conectarea Adriaticii și Mării Negre

Reprezentată de președintele Nicușor Dan, România a parafat două acorduri care vizează atât infrastructura de transport, cât și finanțarea marilor proiecte strategice.

Un prim pas important a fost făcut în zona logistică, unde Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări mai strânse între cele două porturi.

Totodată, a fost oficializată aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către mai multe bănci naționale de dezvoltare din regiune.