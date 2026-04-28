Summitul celor Trei Mări: Nicușor Dan va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică și în coridoarele care conectează mările Adriatică, Neagră și Baltică

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan va sublinia marți și miercuri, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări și la Forumul de Afaceri al Inițiativei, că regiunea reprezintă un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea Europei, iar România se poziționează ca hub regional de energie și conectivitate.

Șeful statului participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului I3M și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, în Croația.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Administrația Prezidențială, șeful statului va avea cu acest prilej și întrevederi bilaterale cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și cu secretarul energiei al Statelor Unite ale Americii, Chris Wright.

Participarea la Summit reflectă angajamentul susținut al României pentru consolidarea conectivității regionale, a securității energetice și a rezilienței economice în regiunea celor Trei Mări. Inițiativa a ajuns în prezent într-o etapă de maturitate, în care accentul este pus pe implementarea proiectelor strategice, cu impact direct asupra cetățenilor și economiilor din regiune.

În cadrul summitului din 28 aprilie, președintele va reafirma sprijinul țării noastre pentru dezvoltarea coridoarelor strategice de transport și energie precum Via Carpatia, Rail2Sea și Coridorul Vertical, esențiale pentru mobilitate și pentru securitate economică.

România continuă să își consolideze profilul de actor regional, valorificând poziția strategică la Marea Neagră și rolul de punct nodal de conectivitate între Europa Centrală, Balcani și regiunea Mării Negre. Dimensiunea energetică rămâne o prioritate majoră, prin susținerea diversificării surselor, interconectării și valorificării resurselor proprii, inclusiv a celor din Marea Neagră.

În data de 29 aprilie, Nicușor Dan va participa la panelul liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Evenimentul aduce împreună actori de prim rang din mediul financiar și de afaceri din regiune, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada, precum și instituții financiare internaționale de referință, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization, evidențiind rolul Forumului de platformă majoră de mobilizare a investițiilor, în special în sectorul energetic.

Interesul ridicat pentru Forum confirmă relevanța strategică a Inițiativei, evenimentul reunind peste 1.200 de participanți din 45 de state, reprezentând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii, instituții financiare și actori privați. Participarea semnificativă a companiilor românești la Forum evidențiază interesul mediului privat din țara noastră pentru proiectele regionale.

În intervenția sa, șeful statului va sublinia că regiunea celor Trei Mări reprezintă un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea Europei, iar România se poziționează ca hub regional de energie și conectivitate. Va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică, în special în sectorul gazelor naturale și al interconectărilor, precum și pentru dezvoltarea coridoarelor strategice care conectează Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică.

Președintele va evidenția rolul esențial al relației transatlantice în mobilizarea capitalului și expertizei pentru proiectele din regiune, precum și necesitatea unei implicări sporite a sectorului privat în implementarea inițiativelor I3M. În același timp, va pune accent pe relevanța proiectelor cu utilizare duală care contribuie la creștere economică și la consolidarea mobilității militare și a rezilienței în fața provocărilor de securitate.

În marja Summitului, vor fi marcate două rezultate concrete ale cooperării regionale, cu relevanță specifică pentru România:

Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka . Acest parteneriat contribuie la consolidarea conectivității regionale și la întărirea rolului Portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea sa în coridoarele europene de transport și accesul la piețele internaționale.

Aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către mai multe bănci naționale de dezvoltare din regiune. Banca de Investiții și Dezvoltare din România este pregătită să contribuie la capitalul acestui nou instrument financiar, care urmărește mobilizarea a până la 3 miliarde de euro pentru investiții în energie și sustenabilitate, transport, infrastructură digitală și socială. Fondul, dezvoltat cu sprijinul Fondului European de Investiții, va atrage și capital privat, consolidând finanțarea proiectelor strategice din regiune.

Istoric: Momentele decisive când România a găzduit summit-urile Inițiativei celor Trei Mări

Inițiativa celor Trei Mări reunește 13 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Statelor participante li se alătură, în calitate de participanți asociați, Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Ucraina, în timp ce partenerii strategici ai Inițiativei includ Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia și Statele Unite.

Platforma vizează consolidarea cooperării regionale în trei domenii-cheie – energie, transport și infrastructură digitală – cu scopul de a dezvolta conectivitatea pe axa nord–sud și de a întări reziliența economică și strategică a regiunii, care însumează aproximativ 120 de milioane de locuitori.

În ultimii zece ani de la lansarea Inițiativei, România a găzduit de două ori summitul celor Trei Mări.

La primul summit găzduit de România, 17-18 septembrie 2018, au fost adoptate decizii esențiale pentru viitorul Inițiativei, precum lista de proiecte prioritare majore de interconectare în domeniile transportului, energiei şi digital; organizarea primului Forum de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (cu peste 600 oficiali şi reprezentanți ai mediului de afaceri din statele participante la Inițiativă şi din alte state membre UE, din SUA, Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic, precum şi reprezentanți ai UE şi ai instituțiilor financiare europene şi internaționale); lansarea rețelei Camerelor de Comerț a I3M (prin semnarea Declarației comune de înființare a acestei rețele de către 7 Camere de Comerț din cele 12 state participante); inițierea procedurii de lansare a Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (prin semnarea Scrisorii de Intenție privind Fondul de Investiții al I3M de către 6 instituții de profil din cele 12 state participante). De asemenea, pentru prima dată în istoria Inițiativei, la summitul din 2018 au participat, alături de SUA, Germania și Comisia Europeană, în calitate de parteneri ai formatului.

La cel de-al doilea summit găzduit de România, 5-6 septembrie 2023, Grecia a devenit cel de-al 13-lea stat participant la Iniţiativă, iar Ucraina şi Republica Moldova au obţinut calitatea de state asociate. Un alt rezultat important al Summitului de la Bucureşti a fost actualizarea listei proiectelor prioritare strategice, prima astfel de listă fiind lansată cu prilejul Summitului precedent de la Bucureşti, din 2018. În total, țările participante la Inițiativa celor Trei Mări sunt ancorate în 143 de proiecte prioritare. De asemenea, a fost adoptată o Declaraţie Comună care a constituit un reper important pentru viitorul şi dezvoltarea Iniţiativei, mai ales în ceea ce priveşte interconectările transfrontaliere în domeniul infrastructurii de transport, al energiei şi al digitalizării, dar şi privind consolidarea şi diversificarea instrumentelor financiare ale Iniţiativei.