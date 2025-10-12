CONSILIUL EUROPEAN
Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va participa luni, 13 octombrie, la „Summitul pentru pace de la Sharm el-Sheikh” în numele Uniunii Europene, la invitația președintelui Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și a președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump.
„Mâine începe în Egipt un lung drum spre pace. Comunitatea internațională este unită în angajamentul său pentru un viitor în care palestinienii și israelienii să trăiască împreună în pace și siguranță. Pentru prima dată după mult timp, există o speranță reală. Speranța eliberării tuturor ostaticilor, a încetării focului și a accesului umanitar fără restricții în Gaza. Speranța unei păci juste și durabile și a unui viitor mai luminos, bazat pe soluția celor două state. Împreună, vom ajuta la reconstrucția Gazei și la vindecarea rănilor. Nu vom uita evenimentele îngrozitoare din 7 octombrie 2023, care nu ar trebui să se repete niciodată”, a subliniat Costa într-un comunicat al Consiliului European.
Citiți și: Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh
Președintele va participa la ceremonia de la Sharm El-Sheikh și va asista la semnarea acordului de încetare a conflictului din Gaza, care va fi semnat de mediatori și de președintele Trump.
Acordul privind prima fază a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, negociat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia, reprezintă un progres crucial pentru a pune capăt războiului din Gaza și pentru a stabili un acord permanent de încetare a focului, a asigura eliberarea tuturor ostaticilor și a permite restabilirea deplină a accesului ajutorului umanitar în Fâșia Gaza.
UE se angajează să contribuie la procesele de guvernanță tranzitorie, de redresare și de reconstrucție pentru a se asigura că „ziua de după” va fi un succes, inclusiv prin continuarea sprijinului acordat Autorității Palestiniene.
Aceste eforturi ar trebui să pregătească terenul pentru o stabilitate pe termen lung, bazată pe soluția celor două state, cu Israelul și Statul Palestinian conviețuind în pace și securitate, consideră UE.
Vizita inițial planificată a președintelui Costa la Dublin și întâlnirea cu Taoiseach Micheal Martin, prevăzute pentru luni, 13 octombrie, vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Nicușor Dan prezintă raportul influenței ruse în alegerile din România la summitul Comunității Politice Europene: “Acum avem răspunsuri”
Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut întocmit de Parchetul General va fi prezentat în plenul reuniunii.
“Azi o să fie o reuniune a statelor europene – în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, și în cadrul ei mai multe discuții. Una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă, și, în cadrul acestei discuții, o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă.
„Raportul analizează atât finanțarea și tentativele de destabilizare prin gruparea Potra, cât și influența exercitată pe rețelele sociale”, a explicat Nicușor Dan.
El a detaliat mecanismul identificat pe platforme precum TikTok, care implică un lanț de site-uri aparent inofensive – de la portaluri cu conținut despre viața cotidiană sau medicină alternativă, până la site-uri clone ale televiziunilor sau publicațiilor respectabile – pentru a manipula opinia publică. „Se pare că știrile prezentate prin aceste mecanisme erau chiar reale, ceea ce le oferea credibilitate”, a precizat președintele.
Referitor la implicarea pe TikTok, Nicușor Dan a menționat că anumite hashtag-uri au fost promovate intenționat pentru a ajunge în topul mondial, afectând percepția publică asupra candidaților.
Întrebat despre soluțiile autorităților române pentru combaterea acestor interferențe, președintele a răspuns: „Va fi o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta”.
El a mai subliniat că inițiativa prezentării raportului aparține României, ca răspuns la întrebări ridicate anterior. „Acum avem răspunsuri”, a insistat șeful statului.
De altfel, președintele francez Emmanuel Macron, cu care șeful statului român s-a conversat la summitul informal al Consiliului European, a apreciat că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat liderul de la Elysee.
Referirile la amenințările hibride au venit în timp ce președintele Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
Zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, afirmă Nicușor Dan: Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia
Amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
“Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze. Există nuanțe în discuție, există nuanțe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi la care nu au fost drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidrone”, a spus șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.
Președintele a arătat că acest subiect a fost inclus și în dezbaterile de miercuri la Consiliul European informal. Nicușor Dan a afirmat că discuția privind zidul anti-drone a fost legată “în ultima ei parte și pe partea de finanțare”. Întrebat când va fi operațional respectivul zid, el a răspuns: “În câteva luni”.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
