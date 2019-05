Summitul european de la Bruxelles, de o intensitate fără precedent: Telefoanele mobile și rețelele de date ale liderilor au fost dezactivate în timpul reuniunii în care se discută funcțiile de top ale instituțiilor UE

Corespondență de la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene au transmis semnale mixte, marți, la sosirea la reuniunea Consiliului European special dedicat alegerilor europene și unei prime runde de discuții între șefii de stat sau de guvern privind numirile cheie din fruntea instituțiilor UE, cu precădere pozițiile de președinte al Comisiei Europene, al Consiliului European și al Băncii Centrale Europene, precum și cea de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate.

Summitul care se anunță delicat prin prisma noilor echilibre de forțe care se configurează în noul Parlament European, unde pentru prima dată nu va mai putea fi întrunită o majoritate fără un al treilea grup politic, a fost precedat de o abundență consistentă a declarațiilor și poziționărilor politice, precum și a avansării unor nume în funcții cheie la nivel european.

Mai mult, intensitatea discuțiilor din cadrul summitului este atât de ridicată încât acoperirea rețelei de telefonie și de date mobile a fost dezactivată, au confirmat surse europene pentru Politico Europe.

Separat, surse oficiale au declarat pentru presa acreditată la summit că președintele Consiliului European, Donald Tusk, ar putea fi mandatat să pregătească pentru Consiliul European din 20-21 iunie un pachet de numiri pentru cele patru funcții menționate, luând în calcul principiile echilibrului de gen, geografic, demografic, precum și rezultatele alegerilor europene.

Mai mulți prim-miniștri, desemnați negociatori formali ai familiilor lor politice în tratative. Angela Merkel și Emmanuel Macron au preferat să rămână în culisele negocierilor

Partidul Popular European, formațiunea care a obținut cele mai multe mandate în viitorul Parlament și care aspiră să-l înscăuneze pe Manfred Weber în fotoliul de președinte al Comisiei Europene, i-a desemnat pe premierul croat Andrej Plenković și premierul leton Arturs Krišjānis Kariņš în calitate de negociatori formali în deliberările privind ocuparea pozițiilor de vârf ale ierarhiei instituționale europene, mai notează sursa citată.

Prim-ministrul olandez Mark Rutte și premierul belgian Charles Michel îi reprezintă pe liberali, în timp ce premierul spaniol Pedro Sánchez și premierul portughez António Costa fac același lucru pentru social-democrați, țările lor devenind între timp marile fief-uri politice ale socialiștilor europeni.

Presa europeană precizează că Angela Merkel a refuzat să își ausme un rol direct, însă atât ea, cât și președintele francez, sunt așteptați să exercite unele dintre cele mai puternice influențe în culisele negocierilor.

Cele mai așteptate poziții pre-summit, ale cancelarul german Angela Merkel și președintelui francez Emmanuel Macron, au respectat cu fidelitate pozițiile divergente pe care și le-au asumat, inclusiv în pofida unei scurte întâlniri avute în marja summitului.

Angela Merkel nu face niciun pas înapoi: susținere pentru Manfred Weber, deși recunoaște că acesta nu este alegerea tuturor

Merkel a salutat decizia liderilor de grupuri din Parlamentul European de a-şi exprima sprijinul pentru procesul “Spiztenkandidat” în negocierea principalelor posturi din instituţiile UE şi a subliniat susţinerea sa pentru candidatura germanului Manfred Weber la preşedinţia Comisiei Europene, recunoscând totodată că acesta nu este alegerea tuturor, relatează DPA.

De altfel, Angela Merkel l-a susținut încă de început pe Manfred Weber, în condițiile în care o eventuală numire a unui german în fruntea executivului european ar fi echivala cu o moștenire politică, marcând o premieră după 52 ani, când prima Comisie Europeană din istorie a fost condusă de germanul Walter Hallstein.

Emmanuel Macron, atac subtil la Manfred Weber: UE are nevoie de oameni cu ”experiență și credibilitate”

În schimb, președintele francez a continuat să dea semnalele unui refuz categoric în a permite ca liderul grupului PPE din Parlamentul European și candidatul cap de listă al popularilor să devină președintele Comisiei Europene.

Uniunea Europeană are nevoie de oameni cu “experienţă şi credibilitate”, a spus Macron, preluat de AFP și Agerpres, în ceea ce reprezintă o remarcă care pare să-l vizeze pe Manfred Weber, care nu a deţinut niciodată un post guvernamental.

Președintele francez a avut printre cele mai multe consultări bilaterale și multilaterale în marja Summitului, cu premierii belgian Charles Michel, spaniol Pedro Sanchez, portughez Antonio Costa şi olandez Mark Rutte, urmate de întâlniri cu liderii statelor din Grupul de la Vişegrad – Slovacia, Cehia, Polonia şi Ungaria. La acestea, s-au adăugat discuții cu Angela Merkel și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk.

Pista ”Sefcovic” și ”inima mea bate pentru Vestager”

Anterior întâlnirii între liderii țărilor de la Vișegrad și Emmanuel Macron, urmată de o reuniune a celor patru prim-miniștri cu președintele Consiliului European, presa de la Praga informa că Viktor Orban, Mateusz Morawiecki, Peter Pellegrini și Andrej Babis îl vor propune pe vicepreşedintele Comisiei Europene aflat la sfârşit de mandat Maros Sefcovic drept candidat la funcţia de preşedinte al executivului european.

Citând surse cehe şi europene, cotidianul preciza că țările de la Vișegrad l-ar putea propune de asemenea pe Sefcovic, diplomat de carieră, pentru funcţia de şef al diplomaţiei UE, în cazul în care acesta nu-şi va putea asigura postul de preşedinte al Comisiei Europene.

Un alt nume adus în discuție marți la Bruxelles este cel al comisarului european pentru competitivitate, Margerethe Vestager, cea care a făcut parte din echipa de candidați a liberalilor europeni pentru alegerile europene.

Daneza a fost plasată în pole-position de premierul țării sale, Lars Lokke Rasmussen și de premierul Luxemburgului, Xavier Bettel.

”Nu ar trebui să excludem pe nimeni – fie Vestager, Weber, fie Timmermans – dar inima mea bate pentru Vestager”, a spus Bettel.

Un mesaj de relativă susținere pentru Vestager a venit și din partea prim-ministrul portughez, Antonio Costa, care îl susține, firește, pe candidatul socialiștilor europeni, Frans Timmermans.

”Frans Timmermans îndeplinește criteriile, are experiență executivă în Olanda și ca vicepreședinte al Comisiei. Are un profil excelent. Vestager, are o experiență executivă grozavă, dar ea nu este candidatul meu”, a spus Costa.

