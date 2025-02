Summitul european de la Paris, fără concluzii concrete: Cooperarea Europa-SUA-Ucraina, cheia unei unor garanții de securitate puternice pentru pacea în Ucraina

Un efort al liderilor europeni, condus de Franța președintelui Emmanuel Macron, de a prezenta un front unit cu privire la Ucraina, în fața temerilor crescânde cu privire la intențiile președintelui american Donald Trump de a negocia cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin, nu s-a concretizat luni, aceștia nereușind să ajungă la un acord cu privire la trimiterea de trupe pentru a supraveghea un posibil acord de pace și nici cu privire la linia unor garanții de securitate.

Președintele francez Emmanuel Macron a convocat reuniunea de urgență la Paris după ce liderii europeni au întâmpinat cu refuz ideea că SUA vor începe negocierile cu Rusia pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, dar fără a invita niciun reprezentant din Europa sau din Ucraina.

La întrunire au participat alături de președintele Macron și șefii de guvern din Germania, Regatul Unit, Italia, Polonia, Spania, Țările de Jos și Danemarca, precum și președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și secretarul general al NATO.

“Căutăm o pace puternică și durabilă în Ucraina. Pentru a realiza acest lucru, Rusia trebuie să pună capăt agresiunii sale, iar acest lucru trebuie să fie însoțit de garanții de securitate puternice și credibile pentru ucraineni. (…) Vom lucra la acest lucru împreună cu toți europenii, americanii și ucrainenii. Aceasta este cheia”, a spus Macron, după întrevedere având și un apel telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.

We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…

