Summitul european privind Arctica: 12 state UE, inclusiv România, cer o implicare mai puternică a UE în regiune, pe fondul amenințării Rusiei

Finlanda, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia solicită Uniunii Europene să își consolideze implicarea strategică în regiunea arctică, considerată tot mai importantă pentru securitatea europeană și euro-atlantică, potrivit unei declarații adoptate în cadrul summitului european dedicat Arcticii, desfășurat luni la Rovaniemi.

Liderii celor 12 state avertizează că Arctica trece printr-o transformare rapidă și profundă, determinată de intensificarea competiției dintre marile puteri, consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, interesul tot mai mare al Chinei pentru regiune și efectele accelerate ale schimbărilor climatice.

„Noi, în calitate de lideri ai Uniunii Europene și ai statelor noastre, recunoaștem importanța strategică a regiunii arctice pentru securitatea europeană și globală”, se arată în declarația semnată de liderii statelor menționate, inclusiv președintele român Nicușor Dan.

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Semnatarii subliniază că teritoriile europene ale Arcticii reprezintă parte integrantă a Uniunii Europene, incluzând atât zone terestre, cât și maritime, precum și o lungă frontieră externă a UE cu Rusia. Aceștia susțin că securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv și reafirmă obiectivul de a păstra regiunea ca zonă de pace, stabilitate și cooperare constructivă, în conformitate cu dreptul internațional.

Un loc central în declarație îl ocupă Rusia, ale cărei acțiuni sunt descrise drept o amenințare semnificativă și de lungă durată la adresa securității euro-atlantice.

„Privim cu serioasă îngrijorare amenințarea semnificativă și pe termen lung pe care Rusia o reprezintă pentru securitatea euro-atlantică”, afirmă liderii, care avertizează că ambițiile Moscovei de a-și crește influența în Arctica, combinate cu ostilitatea sa față de Europa și intensificarea activităților hibride, evidențiază necesitatea consolidării politicii arctice a UE.

În acest context, statele semnatare susțin un rol „mai strategic și mai proactiv” al Uniunii Europene în Arctica europeană și solicită resurse adecvate pentru o implicare coerentă și orientată spre viitor. Liderii așteaptă, de asemenea, viitoarea comunicare comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al UE privind o „Arctică rezilientă, sigură și pașnică”.

Declarația solicită consolidarea capacităților statelor membre de monitorizare și analiză a situației din regiune, creșterea gradului de conștientizare a situației maritime și utilizarea capabilităților spațiale ale statelor UE pentru îmbunătățirea schimbului de informații și obținerea unei imagini integrate la nivel european.

Liderii europeni cer, totodată, investiții sporite în mobilitatea militară, conectivitatea transfrontalieră și infrastructura din regiunile nordice ale Uniunii Europene.

„Abordarea unor nevoi critice și urgente, precum conexiunile de transport, conectivitatea digitală și tehnologiile și serviciile prin satelit, precum și consolidarea capacităților statelor membre de a răspunde amenințărilor hibride sunt esențiale pentru securitatea și apărarea europeană, inclusiv de-a lungul Flancului Estic”, se precizează în document.

Dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală, precum și protejarea infrastructurii critice terestre și maritime sunt indicate drept priorități transversale pentru regiunile arctice.

Statele semnatare consideră că deschiderea progresivă a Arcticii creează și oportunități economice pentru UE, în domenii precum materiile prime critice, tehnologiile spațiale, transportul maritim arctic și intercontinental, conectivitatea și turismul.

„UE și statele sale membre ar trebui să promoveze și să valorifice oportunitățile economice, în beneficiul în special al celor care locuiesc în regiune”, afirmă liderii.

În același timp, aceștia insistă asupra necesității protejării mediului arctic și a ecosistemelor fragile. Tranziția către energie curată, gestionarea responsabilă și sustenabilă a resurselor naturale și investițiile în activități economice durabile sunt considerate esențiale pentru stabilitatea și prosperitatea pe termen lung a regiunii.

Declarația salută, în acest context, pachetul de parteneriat UE–Groenlanda în valoare de 200 de milioane de euro, anunțat recent.

Liderii celor 12 state subliniază și importanța cercetării științifice arctice și a cooperării academice internaționale, inclusiv cu state care nu fac parte din regiunea arctică, precum și necesitatea protejării drepturilor, mijloacelor de trai și culturilor populațiilor indigene.

În ceea ce privește cooperarea în domeniul securității, declarația subliniază că coordonarea dintre UE, statele membre și partenerii care împărtășesc aceleași valori este esențială.

„Cooperarea și complementaritatea, în special cu descurajarea și apărarea NATO, precum și cu alte organizații internaționale și parteneri, vor rămâne esențiale pentru asigurarea unor eforturi coerente în materie de securitate și pentru consolidarea rezilienței”, se arată în document.

În concluzie, cele 12 state afirmă că Arctica are o importanță strategică pentru securitatea și prosperitatea euro-atlantică și solicită o implicare și investiții mai puternice din partea UE, precum și acțiuni concrete și cuprinzătoare pentru protejarea intereselor și valorilor europene și pentru menținerea stabilității și a unei guvernanțe bazate pe reguli în regiune.