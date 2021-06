Summitul G7: Emmanuel Macron și liderii instituțiilor UE îi cer lui Boris Johnson să îşi respecte “cuvântul dat europenilor” privind protocolul nord-irlandez

Preşedintele francez Emmanuel Macron și liderii instituțiilor UE, prezenți la summitul G7 din Marea Britanie, i-au cerut sâmbătă premierului britanic Boris Johnson să îşi respecte “cuvântul dat europenilor” în cadrul Brexit-ului, pe fondul tensiunilor din Irlanda de Nord,

Şeful statului francez s-a declarat “pregătit” pentru o relansare a relaţiilor franco-britanice, dar “a subliniat că acest nou angajament presupune ca britanicii să îşi respecte cuvântul dat europenilor şi cadrul definit de acordurile privind Brexit-ul”, a precizat Palatul Elysee după o întâlnire între cei doi lideri în marja summitului G7, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Mesajul lui Macron a fost întărit și de președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o întâlnire trilaterală cu premierul britanic.

“Acordul din Vinerea Mare și pacea pe insula Irlanda sunt primordiale. Am negociat un protocol care păstrează acest lucru, semnat și ratificat de Regatul Unit și Uniunea Europeană. Ne dorim cele mai bune relații posibile cu Regatul Unit. Ambele părți trebuie să pună în aplicare ceea ce am convenit. Există o unitate totală a UE în această privință“, au scris Michel și von der Leyen, în mesaje separate, dar identice, pe Twitter.

The Good Friday Agreement & peace on the island of Ireland are paramount.

We negotiated a Protocol that preserves this, signed & ratified by 🇬🇧🇪🇺

We want the best possible relations with the UK.

Both sides must implement what we agreed on.

There is complete EU unity on this. pic.twitter.com/lFSn1qKprC

— Charles Michel (@eucopresident) June 12, 2021