Summitul G7 – primul pentru Joe Biden, ultimul pentru Angela Merkel: Mesaje de unitate europeană, transatlantică și democratică în fața provocărilor globale

Premierul britanic Boris Johnson i-a primit vineri la Carbis Bay, în comitatul Cornwall, pe liderii statelor din G7, grupul celor şapte ţări democratice cu economiile cele mai dezvoltate din lume, care au făcut o ”fotografie de familie” înaintea summitului lor ce va dura până duminică și în marja căruia au transmis mesaje cruciale în favoarea democrației, a multilateralismului, dar și a prevalenței relației transatlantice, în timp ce reuniunea de pe tărâm britanic marchează un dublu moment simbolic: primul summit G7 pentru Joe Biden și ultimul pentru Angela Merkel.

Zilele acestea ”lumea îşi va îndrepta atenţia către G7 pentru ca noi să folosim valorile noastre comune şi diplomaţia noastră astfel încât să facem faţă provocării de a învinge pandemia şi de a conduce redresarea globală”, a spus anterior premierul Johnson în faţa presei, informează Agerpres.

Ulterior, rând pe rând, liderii Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii, Statelor Unite și Uniunii Europene au transmis mesaje importante prin intermediul rețelelor de socializare.

Startul a fost dat de liderii statelor membre ale UE și de liderii Comisiei Europene și Consiliului European. Președintele francez Emmanuel Macron a publicat o fotografie, înfățișând o reuniune spontană alături de cancelarul german Angela Merkel, prim-ministrul italian Mario Draghi, președintele Consiliului European, Charles Michel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Ca întotdeauna, aceeași uniune, aceeași determinare de a acționa, același entuziasm! G7 poate începe”, a transmis el, într-un semnal de unitate europeană, având în vedere că summitul G7 se desfășoară sub președinția Marii Britanii, țară care a optat să părăsească Uniunea Europeană, și este prima reuniune la care participă președintele SUA, Joe Biden, după patru ani tensionați între Europa și SUA cu Donald Trump la Casa Albă.

Mesajul lui Macron a fost intensificat, tot pe Twitter, de Ursula von der Leyen și de Charles Michel, care au salutat revenirea la multilateralism.

În continuare, președintele francez Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-au angajat în discuții informale cu președintele american Joe Biden.

“O strânsă unitate transatlantică este esențială pentru a face față provocărilor actuale – de la relațiile cu China la protejarea climei. M-am bucurat să schimb idei cu președintele Joe Biden. Aștept cu nerăbdare să îl întâmpin la Bruxelles pentru primul summit Uniunea Europeană – SUA din ultimii șapte ani”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

