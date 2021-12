Summitul “Nutriție pentru Dezvoltare” de la Tokyo: UE promite 2,5 miliarde de euro pentru combaterea malnutriției împreună cu țările partenere, în următorii patru ani

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs cu ocazia Conferinței Ambasadorilor UE, iar cu aceast prilej a reiterat efortul blocului comuitar în lupta pentru democrație.

„Democrația este cel mai puternic instrument diplomatic al Europei. Este esențială pentru securitatea noastră, pentru stabilitatea din regiunea noastră și pentru bunăstarea societăților noastre. Munca noastră pentru a susține democrația la nivel mondial nu a fost niciodată atât de importantă”, a transmis președinta Ursula von der Leyen într-un mesaj pe contul de Twitter.

Democracy is Europe’s most powerful diplomatic tool.

It is essential to our security, the stability in our region, and to the well-being of our societies.

Our work to uphold democracy globally has never been so important. https://t.co/8dj5ji3PkM

