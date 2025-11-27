ROMÂNIA
Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025. ICI București sprijină modernizarea administrației și dezvoltarea ecosistemului digital național
ICI București a participat marți, 25 noiembrie 2025, la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
Potrivit unei informări a institutului, summitul a reunit lideri politici, experți internaționali și reprezentanți ai mediului academic, privat și ai societății civile, având ca obiectiv accelerarea transformării digitale a administrației publice și consolidarea încrederii în serviciile digitale.
Participarea ICI București se înscrie în direcția strategică a institutului de a sprijini modernizarea administrației și dezvoltarea ecosistemului digital național, prin cercetare aplicată, infrastructuri tehnologice critice și parteneriate interinstituționale.
În cadrul evenimentului, a fost lansat și Studiul Edge Institute x AtlasIntel, care arată ce cred românii despre digitalizarea statului: unde există încredere, care sunt prioritățile românilor și ce așteaptă ei de la administrația digitală a viitorului.
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele Ministerului Afacerilor Externe, conducerea viitoarei președinții a Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în anul 2026, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele membre ICE, desfășurată la Belgrad miercuri, 26 noiembrie, și organizată de Serbia în calitate de președinție-în-exercițiu.
„Moment simbolic astăzi la Belgrad: am preluat, în numele Ministerului Afacerilor Externe, „ștafeta” președinției Inițiativei Central Europene, pe care România o va conduce în 2026”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Potrivit unui comunicat al MAE, evenimentul s-a desfășurat sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare și a marcat preluarea, de către România, a președinției Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o intervenție înregistrată în care a subliniat sporirea angajamentului României în planul cooperării regionale și a prezentat prioritățile mandatului președinției României a ICE.
Acestea includ:
- sprijinirea integrării europene a statelor candidate, prin menținerea rolului ICE de liant între statele membre UE și statele candidate;
- consolidarea dimensiunii economice și de afaceri în spațiul ICE, inclusiv prin impulsionarea proiectelor de conectivitate;
- valorificarea dimensiunii locale a ICE, prin implicarea autorităților locale, a comunităților și a cetățenilor;
- menținerea în atenție a luptei împotriva dezinformării și a consolidării rezilienței, având în vedere impactul semnificativ pe care amenințările hibride îl pot avea asupra stabilității societăților.
La reuniunea ministerială de la Belgrad, România a fost reprezentată de către secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie, Luca Niculescu. În intervenția sa, a apreciat eforturile depuse de ministrul de externe Djuric și echipa președinției sârbe de-a lungul actualului mandat în vederea consolidării rolului ICE ca platformă de dialog și cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și UE.
Secretarul de stat Luca Niculescu a evidențiat progresele Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale partenerilor din Balcanii de Vest în procesul de aderare la UE, subliniind necesitatea unui proces de extindere credibil și bazat pe meritele proprii ale candidaților, ancorat în reforme.
Demnitarul român a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat membru ICE, și a reiterat sprijinul multidimensional al României în raport cu Ucraina. Acesta a salutat alegerea fermă a Republicii Moldova în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor ample la care face față zi de zi – atacuri hibride și efectele războiului împotriva Ucrainei.
Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea unei Declarații Comune, document prin care se reconfirmă susținerea statelor membre ICE față de procesul de extindere al UE, sprijinul față de Ucraina și reconfirmarea rolului ICE ca platformă de cooperare regională în sprijinul integrarii europeane și dezvoltarii durabile a statelor membre.
România a semnat contractul de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL, în cadrul inițiativei coordonate de Franța și finanțată prin SAFE
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.
Prețul achiziției este de aproximativ 625 de milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.
Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.
Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.
Achiziția MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022.
Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale.
Achiziția acestor sisteme de rachete antiaeriene a fost inclusă și în programul de guvernare.
Cu 16,68 miliarde de euro, România este al doilea cel mai mare beneficiar din programul de achiziții SAFE de la nivelul Uniunii Europene. Aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.
Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român”
Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte.
Au fost înregistrate 314 voturi pentru, 43 împotrivă și 3 abțineri.
Votul în plen a venit după ce președintele Nicușor Dan a prezentat strategia elaborată, un document pe care l-a descris drept „rezultatul unui efort comun”, mulțumind instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor care au transmis sugestii în etapele de consultare publică.
Președintele a subliniat că noua viziune pornește de la securitatea cetățeanului, nu a unei abstracțiuni numite stat. „Nu apărăm o abstracțiune – statul român. Apărăm cetățeanul român locuitor pe acest teritoriu”, a spus acesta, subliniind nevoia de a consolida „relația cetățeanului cu statul român” și „încrederea cetățeanului în statul român”.
Conceptul-cheie al Strategiei este „independența solidară”, definită prin două direcții: capacitatea statului de a acționa în acord cu modul în care societatea își percepe identitatea și interesele, dar și respectul față de angajamentele internaționale.
România, a insistat președintele, trebuie să afirme în exterior „interesul care corespunde acestei identități”, rămânând în același timp solidară cu partenerii săi.
Strategia este structurată în patru capitole, primul fiind dedicat contextului geopolitic, subliniat de „punerea în discuție a ordinii internaționale bazate pe reguli”, un „război de trei ani și jumătate” în vecinătate, conflicte regionale și scăderea capacității organismelor internaționale de a soluționa crize.
Președintele a vorbit și despre evoluția tehnologică accelerată, inclusiv emergența inteligenței artificiale, ceea ce face ca „decalajul” între state să crească în funcție de capacitatea de adaptare.
Războiul de lângă noi și războiul hibrid al Rusiei împotriva României, principalele amenințări
Nicușor Dan a atras atenția asupra intensificării „campaniilor de manipulare și dezinformare”, a atacurilor la infrastructura critică și a proliferării amenințărilor transnaționale, de la crimă organizată la terorism, toate agravate de efectele schimbărilor climatice.
În privința României, capitolul dedicat „amenințărilor, riscurilor, vulnerabilităților și oportunităților” indică drept principal pericol „războiul de lângă noi” și „războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene”.
Președintele a menționat „atacuri cibernetice”, „campanii coordonate de dezinformare” și presiuni asupra democrației și statului de drept.
În plan extern, riscurile de instabilitate vizează „zona estică – Moldova, Ucraina, în zona sudică – Balcanii de Vest, în zona Caucazului de Sud”, dar și efectele insecurității din Orientul Mijlociu. În plan intern, șeful statului a enumerat „capacitatea redusă a administrației publice”, „corupția”, „evaziunea fiscală de mare amploare”, probleme în educație, „declinul demografic” și „fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie”.
Oportunități: Parteneriatul cu SUA, apartenența la UE și NATO, poziția geografică
Referindu-se la oportunități, președintele a evidențiat apartenența României la NATO și UE, precum și Parteneriatul Strategic cu SUA. A felicitat Guvernul pentru aplicația depusă în Programul SAFE și a menționat inițiativa NATO „Santinela Estului”.
România dispune, a spus el, de avantaje competitive pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, în contextul creșterii producției militare globale.
Poziția geografică, Portul Constanța, Dunărea și strategia UE pentru Marea Neagră sunt, de asemenea, puncte forte.
Sectorul tehnologic și diaspora reprezintă, în viziunea președintelui, resurse valoroase: românii din străinătate „s-au dovedit a fi competitivi într-o piață mult mai competitivă decât piața noastră”.
Capitolul final privește direcțiile de acțiune. În apărare, obiectivul principal este „consolidarea capacităților de apărare” și întărirea colaborării cu partenerii – SUA, NATO, UE și statele din formatele regionale. În plan extern, România va continua să promoveze „parteneriatele noastre strategice” și să întărească rolul său în organismele multilaterale. Președintele a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest și extinderea Uniunii Europene, subliniind că această politică este „o condiție a stabilității noastre viitoare”.
În plan intern, lupta împotriva corupției este „foarte importantă”, iar Strategia prevede „implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție, fără însă să depășim granița între sistem de informații și sistem de justiție”. Documentul cere prioritizarea marii corupții și „corectarea mecanismelor legislative și administrative” care întârzie judecarea faptelor.
Șeful statului a subliniat nevoia de „stabilitate și predictivitate bugetară”, revigorarea industriei de apărare, promovarea companiilor românești și atragerea investițiilor străine. A evidențiat și rolul diplomației economice, „care a lipsit până în momentul ăsta, ca să o spunem foarte deschis”. Președintele s-a declarat optimist privind aderarea României la OCDE „în vara anului viitor” și a mulțumit Parlamentului pentru rapiditatea în adoptarea legislației necesare.
Energia este considerată un domeniu esențial, dată fiind „conexiunea între productivitate și prețul energiei”.
În încheiere, Nicușor Dan a revenit la rolul cetățeanului.
„E foarte important […] să implicăm cetățenii și societatea civilă, și pentru asta, în primul rând, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”. Implementarea Strategiei va fi detaliată într-un plan cu termene și indicatori, însă președintele a avertizat că „nici de strategii, nici de planuri de implementare nu duce lipsă România”, esențial fiind modul în care acestea vor fi puse în practică. „Aveți în mine un partener”, a încheiat președintele.
Președintele Nicușor Dan a prezentat la exact șase luni de la preluarea mandatului, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, după ce aceasta a fost discutată în prealabil în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Primul astfel de document strategic care a fost pus în dezbatere publică, suferind modificări și explicații suplimentare conceptuale, noua strategie “exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei României moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”.
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
Președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică, în urmă cu două săptămâni, proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”.
În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație. În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
