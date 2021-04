Summitul privind clima. Joe Biden le cere liderilor lumii să se unească în lupta împotriva schimbărilor climatice: America s-a întors. Trebuie să trecem la acţiune noi toţi, în pas accelerat

America s-a întors și este gata să se alăture lumii întregi în combaterea schimbărilor climatice, a anunțat joi președintele SUA Joe Biden în deschiderea summitului virtual al liderilor mondiali privind clima, propus și găzduit de liderul de la Casa Albă cu ocazia Zilei Pământului.

Biden, care a vorbit în deschiderea summitului împreună cu vicepreședinta Kamala Harris și cu secretarul de stat Antony Blinken, a anunțat un nou obiectiv național de reducere drastică cu 50 până la 52% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 în fața liderilor lumii, între care președinții Chinei, Franței și Rusiei, cancelarului Germaniei, prim-miniștrilor Marii Britanii, Indiei și Japoniei sau președințiilor Comisiei Europene și Consiliului European și secretarilor generali ai ONU și NATO.

“Trebuie să trecem la acţiune noi toţi, în pas accelerat”, a îndemnat liderul de la Casa Albă în discursul său la summitul organizat de Ziua Pământului, subliniind că “nicio ţară nu poate rezolva această criză de una singură”.

America is back. We rejoined the Paris Agreement and are ready to rally the world to tackle the climate crisis. Let’s do this.

“Este un imperativ moral şi economic. Este un moment de pericol, dar sunt şi oportunităţi extraordinare. Timpul este scurt, dar credem că putem face aceste lucruri şi cred că le vom face. (…) Semnalele sunt inconfundabile, ştiinţa nu poate fi negată, costurile lipsei de acţiune vor continua să crească”, a subliniat Biden, care a decis încă din prima zi a președinției sale ca SUA să revină în Acordul climatic de la Paris.

The signs are unmistakable.

The science is undeniable.

The costs of inaction keep mounting.

The United States isn’t waiting — we are resolved to take action to combat climate change.

