Summitul SUA-Rusia. Dacian Cioloș afirmă că “Vladimir Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la forța alianței dintre UE și Statele Unite”

Președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a transmis miercuri, în timp ce președinții Statelor Unite și Rusiei participă la un summit la Geneva, că interferența constantă a lui Vladimir Putin în democrații trebuie să fie descurajată.

“Președintele Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la forța alianței dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și la disponibilitatea noastră de a impune costuri regimului său pentru a ne apăra cetățenii și valorile. Interferența sa constantă în democrații și încălcările îngrozitoare ale drepturilor omului trebuie să fie descurajate“, a scris Cioloș, pe Twitter.

President #Putin should be left with no doubt about the strength of the 🇪🇺🇺🇸 alliance & our willingness to impose costs on his regime to defend our citizens & values.

His constant interference in democracies & appalling human rights abuses must be deterred! #GenevaSummit2021

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 16, 2021