Summitul UE-Balcanii de Vest va avea loc la Bruxelles pe 25 noiembrie. António Costa: „Aderarea acestora este prioritatea noastră și o investiție geopolitică esențială în aceste vremuri tulburi”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union

Liderii Uniunii Europene și ai statelor din Balcanii de Vest se vor reuni la Bruxelles, pe 25 noiembrie, în cadrul unui summit care va evidenția importanța strategică a relațiilor dintre UE și regiune, se arată într-un comunicat de presă. 

Uniunea Europeană va fi reprezentată la summit de președintele Consiliului European, António Costa, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Viitorul Balcanilor de Vest se află în Uniunea Europeană. Aderarea acestora este prioritatea noastră, ambiția noastră comună și o investiție geopolitică crucială în aceste vremuri tulburi. UE este și va rămâne cel mai de încredere partener al regiunii”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.

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Summitul va reprezenta o oportunitate de reafirmare a angajamentului UE față de perspectiva aderării statelor din Balcanii de Vest și de încurajare a partenerilor din regiune să accelereze reformele esențiale și să își respecte angajamentele necesare pentru a avansa pe calea integrării europene.

Liderii vor evalua, de asemenea, progresele înregistrate în procesul de integrare treptată a Balcanilor de Vest în UE, în special prin intermediul Planului de creștere pentru Balcanii de Vest, și vor discuta modalitățile de continuare a acestui proces.

În cele din urmă, aceștia vor analiza provocările comune și modalitățile de consolidare a securității și rezilienței în contextul unui peisaj geopolitic din ce în ce mai complex.

Summitul face parte din demersurile de punere în aplicare a Agendei strategice a Consiliului European pentru perioada 2024-2029.

Cele șase state din Balcanii de Vest se află în etape diferite ale procesului îndelungat de aderare la UE, majoritatea așteptând de ani de zile să se alăture Uniunii.

Se preconizează că Muntenegru va fi primul stat admis, negocierile urmând să se încheie anul viitor.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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