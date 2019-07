Summitul UE-Canada, marcat de omagii între Justin Trudeau și Donald Tusk: ”În fața populismului, am lucrat ca aliați puternici”/ ”Canada, cel mai apropiat partener transatlantic al UE”

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și președintele Consiliului European Donald Tusk au promis luni susţinere şi ajutoare financiare pentru Ucraina și au făcut un nou apel la la Rusia să facă mai multe pentru a aduce pacea în regiunea Donbass.

Liderii celor două instituții europene s-au aflat luni la Kiev, unde au participat la cel de-al 21-lea summit UE-Ucraina, alături de noul președinte ucrainean Volodimir Zelenski.

De asemenea, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au transmis că sancţiunile impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei vor rămâne valabile, informează deschide.md.

”Într-o perioadă de tranziţie politică atât în Ucraina cât şi în UE, provocarea noastră este să apărăm spiritul pro-european în Ucraina şi spiritul pro-ucrainean în Europa. Acum doar câteva zile, Uniunea Europeană a extins, după un vot unanim, sancţiunile economice aplicate Rusiei pentru încă şase luni. Sancţiunile vor rămâne în picioare până când acordul de la Minsk va fi implementat”, a afirmat Tusk, la ultimul său summit UE-Ucraina, mandatul său la șefia Consiliului European urmând să se încheie la 30 noiembrie 2019.

At a time of political transitions in both Ukraine and the EU, our challenge is to defend the pro-European spirit in Ukraine and the pro-Ukrainian spirit in Europe. 🇪🇺 🇺🇦 #EUUkraine https://t.co/3xcqtePcTZ pic.twitter.com/m3xFusciqv

În aceeași ipostază ca Tusk, Jean-Claude Juncker, al cărui mandat în fruntea Comisiei Europene se va încheia la 31 octombrie 2019, a afirmat că ”parteneriatul dintre UE și Ucraina este unul de solidaritate reciprocă și de prietenie.

”Este un parteneriat care înflorește. Am spus dintotdeauna că cu cât există mai multe reforme în Ucraina, cu atât Uniunea Europeană își va arăta sprijinul” a completat Juncker.

The #EU‘s partnership with Ukraine is one of mutual solidarity and friendship. It is also one that is flourishing. I have always said -and always proved- that the more #Ukraine reforms, the more the #EU lends its support.

We will always stand by you. https://t.co/2yUqHJXXrV pic.twitter.com/2iJh0epmSh

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 8, 2019