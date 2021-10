Summitul UE: Ciocnirea dintre Varșovia și Bruxelles pe tema primatului dreptului european își face loc pe agendă. Angela Merkel și Emmanuel Macron fac apel la compromis și dialog

Ciocnirea dintre guvernul de la Varșovia și instituțiile Uniunii Europene pe fondul deciziilor luate de Tribunalul Constituțional polonez, ce afectează prevalența dreptului european și a tratatelor UE, și-a făcut loc pe agenda încărcată a summitului Consiliului European care a debutat joi la Bruxelles și care se va derula până vineri.

Principalele teme aflate pe agenda reuniunii vizează coordonarea la nivel european în contextul pandemiei de COVID-19, agenda digitală a UE, creşterea recentă a preţurilor la energie, fenomenul migraţiei, politica comercială europeană şi relaţiile externe, cu accent pe pregătirea Summitului UE – Asia (ASEM), a Summitului Parteneriatului Estic, precum şi a reuniunilor COP 26 privind schimbările climatice şi COP 15 cu privire la biodiversitate. Însă, acestui program dens i s-a adăugat criza declanşată de Tribunalul constituţional polonez care a decretat pe 7 octombrie anumite articole din tratatele europene incompatibile cu Constituţia naţională.

Chiar înainte de începutul reuniunii, şeful guvernului polonez Mateusz Morawiecki, care s-a prezentat marți în plenul Parlamentului European pentru a oferi explicații, s-a întâlnit cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu cancelarul german Angela Merkel, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat că liderii europeni vor discuta cu privire la Polonia.

At #EUCO

I welcome Leaders’ discussion on Poland: everyone has a stake in protecting the rule of law & judicial independence

We will debate how to limit the impact of energy price spike. We also need more renewables

I expect a united response on the hybrid attack by Belarus. pic.twitter.com/9a0Ux1Tlk6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2021