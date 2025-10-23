Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri

Corespondență din Bruxelles



Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina” și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”.

Șeful statului a explicat că această temă a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, iar o decizie finală ar putea fi amânată.

„E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus președintele, în cadrul unor declarații de presă.

Referindu-se la posibilitatea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acoperit din bugetele naționale, președintele Nicușor Dan a precizat că varianta principală susținută de România rămâne folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru Ucraina.

„Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia”, a explicat el.

Întrebat despre eficiența sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, pentru a-l aduce pe liderul rus Vladimir Putin la masa tratativelor de pace, șeful statului a subliniat efectul lor economic și a susținut continuarea măsurilor restrictive.

„Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a conchis el.

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles abordează agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

Uniunea Europeană va conveni joi, în principiu, să acorde Ucrainei finanțarea de care are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în ciuda amenințării Belgiei de a bloca planul de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Kievul.

La sosirea la summitul de la Bruxelles, mai mulți lideri europeni au adoptat poziții cu privire la această temă care menține discordia între statele membre, mai ales pe fondul îngrijorărilor Belgiei, țara unde activează Euroclear, firma care are în gestiune o mare parte din aceste active.

Premierul belgian Bart De Wever a prezentat trei cerințe pentru utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei în vederea acordării unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, potrivit Reuters.

În schimb, prim-ministrul leton Evika Siliņa a respins îngrijorările Belgiei cu privire la mobilizarea activelor înghețate care se află în Belgia, sugerând că există mecanisme juridice și financiare viabile pentru a merge mai departe.

„Nu vom retrage niciodată aceste active… ele nu vor fi confiscate”, a spus ea, referindu-se la propunerea Comisiei care prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește reparații postbelice Kievului.

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.