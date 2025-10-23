CONSILIUL EUROPEAN
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina” și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”.
Șeful statului a explicat că această temă a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, iar o decizie finală ar putea fi amânată.
„E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus președintele, în cadrul unor declarații de presă.
Referindu-se la posibilitatea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acoperit din bugetele naționale, președintele Nicușor Dan a precizat că varianta principală susținută de România rămâne folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru Ucraina.
„Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia”, a explicat el.
Întrebat despre eficiența sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, pentru a-l aduce pe liderul rus Vladimir Putin la masa tratativelor de pace, șeful statului a subliniat efectul lor economic și a susținut continuarea măsurilor restrictive.
„Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a conchis el.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles abordează agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Uniunea Europeană va conveni joi, în principiu, să acorde Ucrainei finanțarea de care are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în ciuda amenințării Belgiei de a bloca planul de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Kievul.
La sosirea la summitul de la Bruxelles, mai mulți lideri europeni au adoptat poziții cu privire la această temă care menține discordia între statele membre, mai ales pe fondul îngrijorărilor Belgiei, țara unde activează Euroclear, firma care are în gestiune o mare parte din aceste active.
Premierul belgian Bart De Wever a prezentat trei cerințe pentru utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei în vederea acordării unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, potrivit Reuters.
În schimb, prim-ministrul leton Evika Siliņa a respins îngrijorările Belgiei cu privire la mobilizarea activelor înghețate care se află în Belgia, sugerând că există mecanisme juridice și financiare viabile pentru a merge mai departe.
„Nu vom retrage niciodată aceste active… ele nu vor fi confiscate”, a spus ea, referindu-se la propunerea Comisiei care prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește reparații postbelice Kievului.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin
În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, „aceste inițiative nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul declarației comune de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Dragă Volodimir, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, mă bucur foarte mult să te avem astăzi aici, alături de colegii noștri. Rusia intensifică atacurile, intensifică atacurile împotriva civililor, împotriva instalațiilor civile, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să sprijinim lupta Ucrainei pentru o pace justă și durabilă”, a transmis António Costa.
António Costa a precizat, totodată, că Uniunea Europeană a aprobat în această dimineață cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând flota paralelă a Rusiei, precum și sectoarele bancar și energetic. De asemenea, în cadrul actualului Consiliu European, liderii vor adopta o decizie politică menită să asigure finanțarea necesară Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare.
„Acesta este un mesaj foarte puternic adresat Rusiei. Am spus în repetate rânduri că vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie și cu toate mijloacele necesare. Iar acum am transpus acest angajament în fapte. Astăzi vom lua decizia politică de a garanta finanțarea Ucrainei pentru 2026 și 2027”, a concluzionat Costa.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
CONSILIUL EUROPEAN
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Corespondență din Bruxelles
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Anunțul a fost făcut de ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Sub președinția daneză, UE a convenit astăzi asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Un pas decisiv către stoparea celei mai importante surse de venituri a Rusiei, petrolul și gazul, plus măsuri suplimentare privind flota fantomă. Împreună cu noile sancțiuni impuse de SUA, acest lucru va avea un impact sever asupra economiei rusești”, a scris Rasmussen, pe X.
FM @larsloekke: “Under 🇩🇰 Presidency, the EU has today agreed on 19th sanctions package. Decisive step towards stopping Russia’s biggest revenue source oil and gas + further shadow fleet measures. With new 🇺🇸 sanctions on top, this will have severe impact on Russian economy.”
— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) October 23, 2025
La rândul său, șefa Comisiei Europene a subliniat că prin acest pachet de măsuri restrictive “menținem presiunea asupra agresorului”.
“Pentru prima dată lovim sectorul de gaz al Rusiei, care reprezintă inima economiei sale de război. Nu vom ceda până când poporul ucrainean nu va avea parte de o pace justă și durabilă”, a promis Ursula von der Leyen.
EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia.
We’re keeping the pressure high on the aggressor.
For the first time we are hitting Russia’s gas sector – the heart of its war economy.
We will not relent until the people of Ukraine have a just and… https://t.co/HQTknzy2uC
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2025
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
Astfel, un summit preconizat a fi tensionat debutează cu un acord major între statele membre.
La summitul Consiliului European de la Bruxelles este prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat decizia statelor membre și a mulțumit și președintelui american Donald Trump pentru decizia fermă și bine țintită de a sancționa giganții petrolieri ruși.
Pachetul de sancțiuni al UE — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
Acest pachet a fost anunțat de Comisia Europeană după o convorbire telefonică între președinta Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump, cu liderul de la Casa Albă declarând că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc.
CONSILIUL EUROPEAN
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că summitul șefilor de stat sau de guvern care începe mâine va cuprinde și o „discuție pe tema politicii în domeniul locuințelor”.
„Accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor se numără printre preocupările cele mai urgente ale europenilor. Suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu un context geopolitic extrem de dificil. Cu toate acestea, este la fel de important să abordăm și preocupările cotidiene ale cetățenilor europeni. Criza locuințelor are un impact triplu periculos: afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor, are un impact negativ asupra competitivității și subminează încrederea în instituțiile noastre democratice. De aceea m-am asigurat că această criză va fi pe ordinea de zi a Consiliului European de mâine. Pentru prima dată, liderii Uniunii Europene vor dezbate această problemă crucială la cel mai înalt nivel. Deși acest domeniu rămâne în principal în competența autorităților naționale, regionale și locale, este esențial ca noi, în calitate de lideri europeni, să ne reunim pentru a discuta modul în care Uniunea Europeană poate contribui la aceste eforturi”, a subliniat Costa, după o întâlnire cu președintele Comitetului European al Regiunilor și cu președintele Comitetului Economic și Social European (CESE).
Președintele Consiliului European a evidențiat complexitatea acestei probleme, „cu multiple fațete, care afectează nu numai grupurile cele mai vulnerabile – persoanele fără adăpost, gospodăriile cu venituri mici –, ci și tinerii și clasa de mijloc”.
El a amintit că „Parlamentul European a creat, de asemenea, o comisie specială pentru locuințe, iar Comisia Europeană are acum comisari dedicați pentru locuințe și va prezenta primul plan al Uniunii Europene privind locuințele accesibile până la sfârșitul acestui an”.
„Instituțiile Uniunii Europene sunt pe deplin angajate în eforturile de soluționare a acestei crize. Obiectivul discuției de mâine din cadrul Consiliului European este însă acela de a oferi orientări politice Comisiei și Consiliului în pregătirea planurilor privind locuințele accesibile. Deocamdată, însă, este foarte important să ascultăm opiniile primarilor, ale liderilor regionali, ale lucrătorilor, ale întreprinderilor și ale societății civile din Europa cu privire la această criză extrem de importantă și dramatică, care afectează milioane de cetățeni europeni”, a conchis Antonio Costa.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezenta un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
România lucrează cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu, transmite Nicușor Dan după primul summit UE-Egipt
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei
Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole
Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban”
Dan Cărbunaru: Prostia și trădarea. Dușmanii din cetate
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea