Summitul UE-SUA: Joe Biden și liderii instituțiilor UE anunță că vor continua dialogul pentru eliminarea vizelor pentru România și alte țări UE

Corespondență din Bruxelles

Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns marți, în ajunul summitului dintre liderii instituțiilor UE și președintele SUA, la o înțelegere privind suspendarea timp de cinci ani a taxelor vamale reciproce de 11,5 miliarde de dolari instituite în disputa legată de subvenţiile pe care le acordă fiecare propriilor producători de avioane – SUA pentru Boeing şi unele state ale UE pentru Airbus, a anunțat Comisia Europeană într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Înțelegerea, convenită de vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis și reprezentantul pentru comerț al SUA, Katherine Tai, transformă disputele de aproape 17 ani într-o platformă de colaborare orientată spre viitor, pentru a aborda problemele bilaterale, precum și provocările globale, mai arată sursa citată.

Disputa dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind aeronavele civile de mari dimensiuni, cunoscută ca disputa Airbus – Boeing, este cea mai lungă dispută din istoria Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Aceasta a început în 2004, când SUA a depus o plângere la OMC împotriva UE, urmată de o plângere din partea UE în 2005.

În urma deciziilor OMC, atât SUA (în octombrie 2019), cât și UE (în noiembrie 2020) au impus tarife punitive pentru exporturile celeilalte părți, afectând în total o valoare de 11,5 miliarde de dolari din comerțul dintre cele două părți. Ca urmare, întreprinderile din UE și SUA au fost nevoite să plătească taxe vamale în valoare de peste 3,3 miliarde de dolari.

“Săptămâna aceasta, la G7, la NATO, în cadrul întâlnirii mele cu liderii Uniunii Europene și în toate întâlnirile mele bilaterale cu liderii mondiali, am susținut ideea că SUA și Europa – și democrațiile de pretutindeni – sunt mai puternice atunci când lucrăm împreună pentru a promova valorile noastre comune, cum ar fi concurența loială și transparența. Anunțul de astăzi demonstrează exact cum poate funcționa acest lucru în practică”, a spus Joe Biden, potrivit Casei Albe, despre acordul privind suspendarea tarifelor.

Sosind la summitul UE-SUA, președintele Joe Biden și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen, au transmis mesaje afabile de relansare a relației transatlantice.

“UE și SUA au o istorie lungă. Am modelat o mare parte din secolul trecut. Acum este timpul să modelăm acest secol pe baza valorilor noastre democratice comune. Prima călătorie externă a președintelui SUA este în Europa. Un simbol puternic al legăturii noastre transatlantice.”, a spus Michel într-o scurtă declaraţie de presă alături de Joe Biden şi Ursula von der Leyen.

The EU & US share a long history. We shaped much of last century.

Now it’s time to shape this century…based on our shared democratic values.

@POTUS first foreign trip is to Europe. A strong symbol of our transatlantic bond. #EUUS Summit 🇪🇺🇺🇸 pic.twitter.com/cxqTqxn3Qx

— Charles Michel (@eucopresident) June 15, 2021