Summitul UE: Un acord privind bugetul european până la finalul anului este “dificil”, apreciază Meloni după ce Merz a cerut reducerea fondurilor de coeziune

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, le-a transmis liderilor europeni că va fi dificil, dar nu imposibil, să ajungă la un acord în decembrie privind următorul buget multianual al Uniunii Europene, au declarat doi diplomați europeni, potrivit Politico Europe.

Liderii UE se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a conveni asupra bugetului în decembrie, după ce președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că nu va mai avea un mandat politic pentru a semna un acord în apropierea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în aprilie 2027.

Meloni a lansat un apel ferm pentru evitarea unor noi reduceri bugetare, după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a diminuat cu 141 de miliarde de euro propunerea Comisiei Europene.

În contrapartidă, cancelarul german Friedrich Merz a susținut reducerea fondurilor alocate regiunilor, în favoarea menținerii finanțării agriculturii, pentru a diminua valoarea totală a următorului buget multianual al Uniunii Europene.

În cadrul discuției cu ușile închise, Merz a reiterat apelurile pentru reducerea semnificativă a bugetului total al UE, astfel încât să scadă contribuțiile plătite de contribuabilii germani, cancelarul a avertizat împotriva unor reduceri majore ale finanțării noilor priorități europene, precum competitivitatea și securitatea.

Merz a indicat plățile destinate regiunilor mai sărace, respectiv politica de coeziune, ca principală posibilitate de reducere a cheltuielilor.

Însă, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că plățile destinate regiunilor mai sărace, nepopulare în rândul statelor din nordul Europei, sunt esențiale pentru stimularea competitivității.

De altfel, Meloni a transmis un mesaj comun și cu președintele Nicușor Dan, în care liderii italian și român au reafirmat angajamentul grupului „Prietenii Coeziunii” de a susține un buget european cu resurse suficiente pentru prioritățile comune, protejarea finanțărilor pentru coeziune și agricultură, contribuții echitabile din partea statelor membre și respingerea reducerilor contribuțiilor naționale.

Cele 17 state s-au reunit în marja summitului european de la Bruxelles, a cărui principală miză sunt negocierile privind viitorul buget pe șapte ani al UE.

Tratativele se desfășoară după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis un document revizuit de negociere (Negotiating Box) pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034. Propunerea președinției irlandeze reflectă un buget de 1.620 de miliarde de euro la prețurile din 2025, în creștere cu 30% față de actualul Cadru Financiar Multianual, dar cu 8% mai mic, respectiv 141 de miliarde de euro, decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

În replică, țările „frugale”, în frunte cu Germania, și-au manifestat nemulțumirea față de propunerea președinției irlandeze privind bugetul multianual al UE. De asemenea, cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew Europe și Verzii -, care formează împreună majoritatea legislativului european, au respins propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de președinția irlandeză a Consiliului UE.

Un oficial european a confirmat că liderii UE se vor reuni în cadrul unui summit extraordinar pe 26 noiembrie pentru a avansa negocierile privind următorul buget multianual al Uniunii Europene.

Președintele Consiliului European, António Costa, speră că reuniunea va deschide calea către un acord asupra bugetului în luna decembrie.

Înaintea summitului, Costa va transmite noi cifre privind bugetul, în încercarea de a apropia pozițiile statelor membre și de a facilita ajungerea la un acord.