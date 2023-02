Sunak și Zelenski au adoptat Declarația de la Londra dintre UK și Ucraina. Britanicii vor instrui forțele aeriene ucrainene la standarde NATO. Tancurile Challenger 2 vor fi operaționale luna viitoare

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a primit miercuri, în Coasta de Fildeş, Premiul pentru Pace al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), informează dpa, potrivit Agerpres.

Prin acest premiu, organizaţia îşi manifestă aprecierea faţă de politica pentru refugiaţi a Angelei Merkel din 2015, când Germania a primit peste 1,2 milioane de refugiaţi şi alţi migranţi.

În discursul său la primirea premiului, Merkel a atenţionat asupra noilor puncte nevralgice din lume şi a îndemnat la soluţionarea paşnică a conflictelor. Dialogul este arma celui puternic, nu a celui slab, a spus Angela Merkel. Ea a dedicat acest premiu voluntarilor care i-au ajutat pe refugiaţi în apogeul crizei refugiaţilor.

Peace should be based on permanent dialogue, human rights and dignity, and respect for freedom and equality for all.

Today, Angela Merkel has been awarded the 2022 Félix #HouphouëtBoigny-UNESCO #PeacePrize, recognising her efforts to welcome refugees.https://t.co/dKkYgoA6wt pic.twitter.com/WxVnH09I7S

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) February 8, 2023