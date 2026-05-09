Sunt alături de toți cei care cred într-o Românie europeană, afirmă Bolojan de Ziua Europei: Apartenența la UE trebuie protejată

Premierul Ilie Bolojan a transmis, cu ocazia Zilei Europei, un mesaj proeuropean în care a afirmat că modernizarea României reprezintă „o luptă grea” împotriva unui sistem de putere „cu rădăcini adânci în comunism”, bazat pe privilegii și rețele de influență.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, șeful Guvernului a descris apartenența României la Uniunea Europeană drept „o alegere care trebuie protejată” și a susținut că Europa înseamnă „instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă”.

„Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper”, a scris Bolojan.

Premierul a afirmat că, timp de mulți ani, în România „a supraviețuit un mecanism de putere” moștenit din perioada comunistă, în care promovarea era făcută „prin relații, nu prin competență”, iar resursele statului erau folosite în interesul unor grupuri de influență.

„Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a afirmat șeful Executivului.

În mesajul său, Bolojan a făcut apel la apărarea valorilor democratice și a criticat discursurile bazate pe „ură și dezinformare”.

„Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?”, a transmis premierul.

El le-a mulțumit celor care participă la manifestațiile organizate de Ziua Europei în sprijinul valorilor democratice și al parcursului european al României.

„Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă. Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”, a mai scris Ilie Bolojan.

Guvernul României celebrează, în data de 9 mai, Ziua Europei, prin iluminarea Palatului Victoria în culorile Uniunii Europene.