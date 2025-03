“Suntem aliați loiali și fideli”. Macron recurge la cărțile de istorie după ce Trump a pus la îndoială angajamentul european de a apăra SUA în cadrul NATO

Europa și Regatul Unit își asumă un rol principal în apărarea și sprijinirea Ucrainei, răspunzând solicitărilor Statelor Unite, a declarat joi ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, informează Politico.

Întâlnirea dintre Healey și Hegseth la Pentagon a fost prima lor discuție de la vizita șefului american al apărării în capitalele europene luna trecută, unde a avertizat că Europa „nu poate presupune că prezența Americii va dura la nesfârșit” și a făcut apel la UE să „facă un pas înainte” pentru a-și proteja propria securitate.

Marea Britanie și Europa au făcut exact acest lucru, a susținut John Healey joi.

„Ați provocat Europa să facă un pas înainte. Ne-ați provocat să facem un pas înainte în privința Ucrainei, a cheltuielilor pentru apărare, a securității europene”, a spus el. „Iar eu vă spun că am făcut-o, o facem și o vom face în continuare”.

Într-un mesaj pe platforma X, John Healey a subliniat strânsa alianță dintre Regatul Unit și Statele Unite în domeniul securității.

„Îți mulțumesc, Pete Hegseth, pentru primirea de astăzi la Departamentul Apărării. Regatul Unit și Statele Unite sunt cei mai apropiați aliați în materie de securitate. Ca secretari ai apărării, vom aprofunda legătura dintre națiunile noastre și vom milita pentru o pace durabilă și de lungă durată în Ucraina”, a scris John Healey, pe X.

— John Healey (@JohnHealey_MP) March 6, 2025