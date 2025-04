“Suntem aproape de un acord”. Trump îl acuză pe Zelenski că declarațiile ferme privind Crimeea dăunează negocierilor, în timp ce Rusia atacă Kievul cu drone

Președintele american Donald Trump l-a luat miercuri la țintă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, mustrându-l pentru că liderul de la Kiev a spus că Ucraina nu va recunoaște ocuparea peninsulei Crimeea de către Rusia, în timp ce emisarii Ucrainei au transmis la Londra emisarului Americii un mesaj similar, iar Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului.

Trump a calificat joi după-amiază declarația lui Zelenski drept una incendiară care va face ca un acord de pace cu Rusia să fie mai greu de realizat.

“Această declarație este foarte dăunătoare negocierilor de pace cu Rusia”, a scris președintele Donald Trump într-o postare virulentă pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a mai scris că Peninsula Crimeea a fost pierdută cu ani în urmă în timpul președinției lui Barack Obama “și nici măcar nu este un punct de discuție”.

“Nimeni nu îi cere lui Zelenski să recunoască Crimeea ca teritoriu rusesc, dar, dacă vrea Crimeea, de ce nu s-au luptat pentru ea acum 11 ani, când a fost predată Rusiei fără să se tragă un foc?“, a scris Trump în postarea sa.

Declarația lui Trump a venit într-un moment în care la Londra aveau loc discuții între oficiali americani, ucraineni și europeni. Delegația ucraineană prezentă la convorbirile de miercuri de la Londra privind o posibilă încetare a focului în Ucraina i-a transmis emisarului lui Trump, Keith Kellogg, că Ucraina nu va renunța la integritatea sa teritorială în cadrul negocierilor.

“Am subliniat că Ucraina va rămâne fermă în toate circumstanțele asupra principiilor sale de bază pentru că acestea sunt fundamentul suveranității și integrității noastre teritoriale”, a comunicat șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, pe platforma X, făcând bilanțul întâlnirii cu Kellogg.

I stressed that under any circumstances, Ukraine will stand firm on its core principles during negotiations, as they are the foundation of our sovereignty and territorial integrity.

We agreed to continue the dialogue and maintain regular contact.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 23, 2025