„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC.

„Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey.

Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești care amenință apele Regatului Unit”, un indiciu al „agresiunii ruse tot mai pronunțate în toate domeniile”, care, potrivit acestuia, „afectează întreaga Europă, nu doar Ucraina”.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat că activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord a revenit la nivelurile din perioada Războiului Rece. Ca răspuns, Forțele Aeriene Regale (RAF) și Marina Regală au intensificat patrulele de monitorizare în zonă.

BBC l-a însoțit pe oficialul britanic într-un zbor de supraveghere la bordul unui P-8 Poseidon, avion de patrulare maritimă de ultimă generație. În timpul misiunii, Healey a subliniat determinarea Londrei de a răspunde provocărilor Moscovei:

„Rusia ne provoacă, ne testează, ne observă. Dar aceste aeronave ne permit să-i spunem lui Putin: suntem cu ochii pe voi; vă vânăm submarinele.”

Echipajul aeronavei, format din nouă membri, folosește senzori, camere și balize sonar pentru a detecta activitatea submarinelor ruse. Healey a reamintit că, anul trecut, RAF a urmărit nava de spionaj rusă Yantar, care plutea deasupra cablurilor submarine de comunicații din Marea Irlandei, un incident ce a amplificat îngrijorările privind posibile atacuri hibride asupra infrastructurii critice.

„Occidentul este tot mai preocupat de posibilitatea ca Rusia să încerce să taie cablurile submarine esențiale, provocând haos și perturbând comunicațiile globale”, a subliniat ministrul.

La bordul avionului s-a aflat și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a participat la zbor alături de Healey. Germania urmează să primească opt avioane P-8 proprii și să desfășoare patrule maritime din baza RAF Lossiemouth, în Scoția.

„Atlanticul de Nord este esențial — și este amenințat de submarinele nucleare rusești. Trebuie să știm ce se întâmplă în adâncuri”, a declarat Pistorius.

Prezența celor doi miniștri simbolizează cooperarea militară tot mai strânsă dintre Marea Britanie și Germania, consolidată prin acordul de la Trinity House, semnat anul trecut. Germania va achiziționa torpile britanice Sting Ray pentru aeronavele sale P-8, iar cele două țări vor colabora și în domeniul securității cibernetice.

Pistorius a avertizat că Rusia desfășoară zilnic acțiuni de război hibrid, precum „știri false, dezinformare, atacuri hibride, amenințări la adresa infrastructurii submarine” – și a subliniat că „a venit timpul să fim mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru”.