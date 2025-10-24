MAREA BRITANIE
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC.
„Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey.
Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești care amenință apele Regatului Unit”, un indiciu al „agresiunii ruse tot mai pronunțate în toate domeniile”, care, potrivit acestuia, „afectează întreaga Europă, nu doar Ucraina”.
Ministerul britanic al Apărării a anunțat că activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord a revenit la nivelurile din perioada Războiului Rece. Ca răspuns, Forțele Aeriene Regale (RAF) și Marina Regală au intensificat patrulele de monitorizare în zonă.
BBC l-a însoțit pe oficialul britanic într-un zbor de supraveghere la bordul unui P-8 Poseidon, avion de patrulare maritimă de ultimă generație. În timpul misiunii, Healey a subliniat determinarea Londrei de a răspunde provocărilor Moscovei:
„Rusia ne provoacă, ne testează, ne observă. Dar aceste aeronave ne permit să-i spunem lui Putin: suntem cu ochii pe voi; vă vânăm submarinele.”
Echipajul aeronavei, format din nouă membri, folosește senzori, camere și balize sonar pentru a detecta activitatea submarinelor ruse. Healey a reamintit că, anul trecut, RAF a urmărit nava de spionaj rusă Yantar, care plutea deasupra cablurilor submarine de comunicații din Marea Irlandei, un incident ce a amplificat îngrijorările privind posibile atacuri hibride asupra infrastructurii critice.
„Occidentul este tot mai preocupat de posibilitatea ca Rusia să încerce să taie cablurile submarine esențiale, provocând haos și perturbând comunicațiile globale”, a subliniat ministrul.
La bordul avionului s-a aflat și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care a participat la zbor alături de Healey. Germania urmează să primească opt avioane P-8 proprii și să desfășoare patrule maritime din baza RAF Lossiemouth, în Scoția.
„Atlanticul de Nord este esențial — și este amenințat de submarinele nucleare rusești. Trebuie să știm ce se întâmplă în adâncuri”, a declarat Pistorius.
Prezența celor doi miniștri simbolizează cooperarea militară tot mai strânsă dintre Marea Britanie și Germania, consolidată prin acordul de la Trinity House, semnat anul trecut. Germania va achiziționa torpile britanice Sting Ray pentru aeronavele sale P-8, iar cele două țări vor colabora și în domeniul securității cibernetice.
Pistorius a avertizat că Rusia desfășoară zilnic acțiuni de război hibrid, precum „știri false, dezinformare, atacuri hibride, amenințări la adresa infrastructurii submarine” – și a subliniat că „a venit timpul să fim mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru”.
MAREA BRITANIE
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință”, consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC.
La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei, înainte ca Zelenski să fie invitat în interior pentru o audiență privată cu suveranul britanic, în cadrul celei de-a treia întâlniri dintre cei doi din acest an.
Întâlnirea a fost descrisă de presa britanică drept un gest public de susținere pentru liderul ucrainean, în contextul războiului prelungit cu Rusia, și a avut loc cu doar câteva ore înaintea summitului „Coaliției de Voință”, la care participă, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Franței, Emmanuel Macron, care va interveni online.
Regele Charles și Zelenski s-au mai întâlnit în martie, la Sandringham, unde suveranul britanic l-a primit pe președintele ucrainean la ceai, într-o atmosferă informală.
În paralel, la Londra, premierul britanic Keir Starmer a lansat un nou apel către aliații europeni: „Este momentul ca aliații să facă mai mult; să accelereze livrarea de arme cu rază lungă de acțiune, pentru ca Ucraina să poată construi pe baza succeselor sale”, a declarat el, potrivit unui comunicat al Downing Street, emis înaintea reuniunii.
Summitul de vineri reunește principalii susținători ai Kievului, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea sezon de iarnă, iar Statele Unite și Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rus, menite să „paralizeze economia de război a Moscovei”.
Totodată, liderii europeni au făcut un nou pas către finanțarea apărării Ucrainei pentru următorii doi ani, dar fără a ajunge la un acord asupra așa-numitului „împrumut de reparații” garantat de activele ruse înghețate.
„Rusia ar trebui să ia aminte: Ucraina va avea resursele financiare necesare pentru a se apăra”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la finalul summitului de joi de la Bruxelles.
Starmer a insistat că este timpul ca statele europene „să finalizeze procesul privind activele suverane ruse, pentru a elibera miliarde de lire destinate apărării Ucrainei”.
Între timp, Zelenski continuă să solicite rachete cu rază lungă de acțiune, după ce a plecat de la Washington fără să obțină rachetele Tomahawk, în pofida apelurilor repetate.
Regatul Unit și Franța furnizează deja Ucrainei rachete Storm Shadow și Scalp, iar Kievul produce propriile Flamingo și Neptune. Ucraina insistă, însă, să primească și rachetele germane Taurus, o solicitare la care Berlinul nu a dorit să răspundă pozitiv până în prezent din teama de a nu escalada tensiunile cu Rusia.
Premierul britanic a anunțat, totodată, „accelerarea programului de producție a rachetelor de apărare antiaeriană”, prin care Londra intenționează să livreze Ucrainei peste 5.000 de astfel de arme, inclusiv 140 de rachete multifuncționale ușoare ce urmează să fie trimise în această iarnă.
INTERNAȚIONAL
Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune”
Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski, notează AFP, potrivit Agerpres.
Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în urma unui summit european de la Bruxelles la care a participat și președintele ucrainean.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, omologul său olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO Mark Rutte sunt, de asemenea, așteptați în capitala britanică, potrivit unui comunicat al Downing Street.
Alți douăzeci de lideri – inclusiv președintele francez Emmanuel Macron – sunt așteptați să participe la discuții prin videoconferință, a adăugat Downing Street.
Această Coaliție de Voință reunește 26 de țări, în principal europene, și este condusă de Starmer și Macron.
„Prim-ministrul ar urma să facă apel la lideri să pună Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă pe măsură ce se apropie iarna”, a explicat biroul său într-un comunicat.
Pe lângă înăsprirea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, Starmer le va cere partenerilor să „finalizeze lucrările vizând utilizarea activelor rusești pentru a debloca miliarde de lire sterline pentru finanțarea apărării ucrainene și pentru a crește donațiile de sisteme cu rază lungă de acțiune” către Ucraina, potrivit Downing Street.
Europenii furnizează deja ucrainenilor rachete cu rază lungă de acțiune, în special rachetele franceze Scalp și rachetele britanice Storm Shadow, dar în cantități mici.
Ucraina, care produce unele rachete de acest tip (Flamingo, Neptune), a solicitat însă fără succes rachete germane Taurus. Iar americanii au refuzat până acum să livreze rachetele Tomahawk la care spera Zelenski.
De asemenea, Starmer ar urma să anunțe o accelerare a unui program britanic de fabricare a rachetelor defensive destinate să furnizeze Ucrainei peste 5.000 de astfel de rachete. Aproximativ 140 dintre aceste „rachete ușoare multirol” ar urma să fie livrate în această iarnă, conform comunicatului.
În concluziile convenite de liderii europeni se arată că Uniunea Europeană va continua să ofere Ucrainei sprijin financiar regulat și previzibil pe termen lung, împreună cu partenerii și aliații care împărtășesc aceleași valori. În 2025, Uniunea Europeană a acordat 20,5 miliarde de euro la bugetul Ucrainei, dintre care 6,5 miliarde de euro au fost plătite prin Mecanismul pentru Ucraina, iar 14 miliarde de euro prin inițiativa G7 ERA, care este rambursată din profiturile excepționale generate de activele rusești imobilizate.
MAREA BRITANIE
Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va solicita aliaților occidentali să își amplifice eforturile economice pentru a spori presiunea asupra industriei de apărare a Rusiei, în contextul preocupărilor tot mai mari din Europa privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de Ucraina, relatează luni agenția dpa, potrivit Agerpres.
Starmer urmează să abordeze acest subiect vineri, în cadrul reuniunii așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată din statele europene care sprijină militar Ucraina și care sunt dispuse să îi ofere garanții de securitate după încheierea războiului.
Întâlnirea are loc la câteva zile după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde discuțiile cu Trump nu s-au soldat cu un acord privind livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. Potrivit relatărilor din presa internațională, liderul ucrainean ar fi fost supus presiunilor pentru a accepta propunerile Moscovei privind o eventuală încetare a ostilităților.
Publicația Financial Times a scris că întrevederea s-a transformat într-o „discuție aprinsă” între cei doi lideri.
Zelenski a declarat ulterior că întrevederea a fost „pozitivă”, dar a sugerat că președintele american „nu dorește o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, referindu-se la viitoarea întâlnire Trump–Putin, programată la Budapesta.
Premierul britanic a afirmat că dorește ca Ucraina să se afle „în cea mai puternică poziție posibilă” înainte, în timpul și după o eventuală încetare a focului, insistând că Vladimir Putin „nu este serios în ceea ce privește pacea”.
„Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora mașinăria de război a lui Putin”, a subliniat Starmer, într-o declarație înaintea reuniunii de vineri. „Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care își dorește cu adevărat pacea. Putem vedea cu toții că Putin nu dorește asta și continuă să aleagă violența și distrugerea”, a adăugat liderul de la Londra.
„Tiranii ca Putin răspund doar la forță. Trebuie să creștem presiunea asupra economiei și industriei sale de apărare, așa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancțiuni, până când va fi gata să facă pace”, a mai spus premierul britanic.
Starmer a precizat că, pe măsură ce se apropie iarna, Regatul Unit și partenerii săi vor continua să își consolideze sprijinul umanitar, financiar și militar, astfel încât „Ucraina să își poată apăra poporul și suveranitatea.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării
Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți
EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro
Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile
Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii”
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Casa Albă nu exclude un summit Trump-Putin, dar subliniază că președintele SUA vrea „acțiuni, nu doar vorbe”: „Nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- POLITICĂ6 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România