INTERNAȚIONAL
“Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a salutat anunțul potrivit căruia președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, se vor întâlni la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.
„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a declarat Orbán într-o postare pe X, joi.
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei.
Summitul de la Budapesta ar urma să fie precedat de o rundă inițială de întâlniri între secretarul de stat Marco Rubio și omologii ruși, care va avea loc săptămâna viitoare, într-o locație ce urmează să fie stabilită, a precizat președintele american.
Convorbirea cu Putin a avut loc înaintea întâlnirii programate pentru vineri la Casa Albă între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că speră să convingă Washingtonul să furnizeze rachete Tomahawk și alte sisteme de armament care ar permite Ucrainei să lovească mai adânc în interiorul Rusiei.
RUSIA
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. Cred, de fapt, că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia – Ucraina”, a declarat Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, subliniind că va aborda conținutul acestei discuții cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Casa Albă în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la revenirea președintelui republican la putere
Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska la mijlocul lunii iunie, este „optimist” că poate obține pacea în Ucraina după succesul din Orientul Mijlociu, a transmis miercuri un oficial al Casei Albe.
În convorbirea cu liderul rus, președintele SUA a menționat și recunoștința lui Putin față de implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în chestiunea legată de copiii răpiți de lângă familiile lor în contextul războiului.
„Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua”, a spus liderul de la Casa Albă, în contextul în care Prima Doamnă a SUA a anunțat săptămâna trecută că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Trump a adăugat că discuțiile au vizat și relațiile comerciale între SUA și Rusia după încheierea conflictului. „De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a adăugat el.
La finalul convorbirii, Trump a confirmat că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, pentru a pregăti întâlnirea directă cu Putin.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Trump a anunțat totodată că va discuta convorbirea cu Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care o va avea vineri, în Biroul Oval.
„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese importante cu convorbirea telefonică de astăzi”, a conchis liderul american.
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune
NATO
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Hegseth nu a oferit detalii suplimentare.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, arată Reuters.
„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea inutilă de sânge și să se vină la masa păcii. Acesta nu este un război care a început în timpul mandatului președintelui Trump, dar se va încheia în timpul mandatului său”, a spus Hegseth, cu două zile înainte ca Donald Trump să-l primească din nou la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Hegseth a făcut apel la aliații NATO să crească cheltuielile pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, în urma unui raport care a evidențiat o scădere accentuată a sprijinului militar occidental pentru Kiev în lunile iulie și august.
„Obții pacea atunci când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau ridici degetul moralizator — o obții atunci când ai capacități reale și solide, pe care adversarii le respectă”, a declarat el mai devreme, la sediul NATO.
Șeful Pentagonului a cerut aliaților să crească investițiile în programul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), care a înlocuit donațiile directe de armament american către Ucraina și prevede ca aliații să plătească pentru livrările de arme produse în SUA.
„Acum… este momentul ca toate țările NATO să transforme vorbele în fapte, prin investiții în programul PURL. Toate țările de la această masă — fără pasageri clandestini”, a spus Hegseth la începutul reuniunii Grupului de Contact.
Miniștrii apărării din statele membre NATO și-au încheiat miercuri, 15 octombrie, prima reuniune de la Summitul de la Haga. În urma recentelor încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane, miniștrii au discutat despre consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței, inclusiv prin exercițiul Eastern Sentry.
Aliații au reafirmat sprijinul lor ferm pentru Ucraina, inclusiv în cadrul reuniunii Consiliului NATO–Ucraina, la care au participat ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și ulterior, în cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei.
Vorbind la finalul reuniunii, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța dispune de sprijinul necesar din partea statelor membre pentru finanțarea programului PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), prin care aliații vor plăti pentru livrările de armament și echipamente americane destinate Ucrainei. El a precizat că șase țări – Germania, Canada, Țările de Jos, Suedia, Danemarca și Norvegia – au contribuit deja cu primele două miliarde de dolari, iar alte state s-au angajat să se alăture programului, ceea ce arată „un flux stabil de sprijin defensiv finanțat colectiv”.
Ucraina rămâne puternic dependentă de armamentul american, în timp ce se pregătește pentru o nouă iarnă de conflict intens cu Rusia, care controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, la mai bine de trei ani și jumătate de la invazia la scară largă.
Institutul Kiel pentru Economia Mondială a raportat marți că ajutorul militar lunar mediu pentru Ucraina a scăzut cu 43% în lunile iulie și august, comparativ cu prima jumătate a anului.
Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar este acum canalizată prin inițiativa PURL, la care până în august s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.
INDIA
India nu va mai cumpăra petrol rusesc, potrivit lui Donald Trump
India nu va mai achiziționa petrol din Rusia, potrivit președintelui american Donald Trump, reprezentând o victorie majoră în eforturile liderului de la Casa Albă de a exercita presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.
„Nu eram mulțumit că India cumpăra petrol, iar (prim-ministrul indian Narendra Modi) m-a asigurat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Este un pas important”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.
Un purtător de cuvânt al ambasadei indiene nu a răspuns imediat la solicitările de confirmare, dar, dacă este adevărat, acest lucru ar însemna o reducere semnificativă a tensiunilor dintre SUA și India, care au apărut în această vară după ce SUA a impus tarife de 50% asupra țării din cauza achizițiilor sale de petrol rusesc.
De asemenea, acest lucru vine înaintea unei posibile întâlniri între Trump și Modi la summitul țărilor din Asia de Sud-Est, care va avea loc în Malaezia în această lună.
„(Modi) nu poate face acest lucru imediat, este un proces care durează ceva timp, dar procesul se va încheia în curând”, a adăugat președintele mai târziu în cadrul conferinței de presă, menționând că „Modi este un om extraordinar, îl iubește pe Trump”.
Trump a impus o taxă vamală de 25% asupra Indiei în această vară, după ce cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord comercial inițial, la care a adăugat o taxă suplimentară de 25% din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale statului indian.
India s-a arătat nemulțumită de această măsură, deoarece niciun alt mare cumpărător de petrol rusesc, precum China sau Turcia, nu a fost afectat în mod similar de taxe vamale.
Miercuri dimineață, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că administrația ar putea impune Chinei tarife mai mari dacă europenii vor fi de acord să facă același lucru, acuzând China că „alimentează mașina de război a Rusiei”.
Vorbind în Biroul Oval, Trump a îndemnat China să se alăture Indiei în boicotul său.
Anunțul vine la doar câteva zile după ce noul ambasador al SUA în India, Sergio Gor, s-a întâlnit cu Modi, cei doi discutând despre apărare, comerț și tehnologie.
Numirea lui Gor, un apropiat al lui Trump, a fost considerată o mișcare pozitivă de către susținătorii relațiilor bilaterale dintre SUA și India.
