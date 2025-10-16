“Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. Cred, de fapt, că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia – Ucraina”, a declarat Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, subliniind că va aborda conținutul acestei discuții cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Casa Albă în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la revenirea președintelui republican la putere

Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska la mijlocul lunii iunie, este „optimist” că poate obține pacea în Ucraina după succesul din Orientul Mijlociu, a transmis miercuri un oficial al Casei Albe.

În convorbirea cu liderul rus, președintele SUA a menționat și recunoștința lui Putin față de implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în chestiunea legată de copiii răpiți de lângă familiile lor în contextul războiului.

„Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua”, a spus liderul de la Casa Albă, în contextul în care Prima Doamnă a SUA a anunțat săptămâna trecută că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina

Trump a adăugat că discuțiile au vizat și relațiile comerciale între SUA și Rusia după încheierea conflictului. „De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a adăugat el.

La finalul convorbirii, Trump a confirmat că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, pentru a pregăti întâlnirea directă cu Putin.

„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.

Trump a anunțat totodată că va discuta convorbirea cu Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care o va avea vineri, în Biroul Oval.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese importante cu convorbirea telefonică de astăzi”, a conchis liderul american.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.

„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.

Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune