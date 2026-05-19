Supraproducția globală de oțel. Parlamentul European aprobă noi măsuri pentru protejarea industriei siderurgice din UE

Pe fondul supraproducției globale din sectorul siderurgic, eurodeputații au aprobat un nou regulament destinat protejării pieței europene a oțelului de efectele negative ale surplusului mondial de producție. Noile măsuri, care vor înlocui actualul cadru ce expiră la 30 iunie 2026, urmăresc să reducă presiunea exercitată de importuri asupra industriei siderurgice europene și să sprijine competitivitatea producătorilor din UE, potrivit comunicatului oficial.

Regulamentul introduce cote de import mai reduse, prin limitarea volumelor de import scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone anual, ceea ce reprezintă o reducere de 47% comparativ cu cotele pentru oțel din 2024. De asemenea, acesta prevede aplicarea unei taxe vamale de 50% (față de nivelul actual de 25%) pentru importurile care depășesc cota stabilită, precum și pentru produsele siderurgice care nu sunt acoperite de aceasta. Situația Ucrainei, în calitate de țară candidată și având în vedere preocupările speciale de securitate, va fi luată în considerare la alocarea cotelor pe țări.

Scopul măsurilor este de a sprijini industria siderurgică a UE în contracararea efectelor comerciale negative generate de supraproducția globală de oțel, după expirarea actualelor măsuri de salvgardare, aflate în vigoare din 2018 și care încetează la 30 iunie 2026.

Trasabilitate îmbunătățită

Regulamentul introduce o regulă privind „topirea și turnarea”, conform căreia originea oțelului este determinată de locul în care acesta este topit și turnat pentru prima dată, consolidând astfel trasabilitatea și limitând eludarea regulilor prin prelucrări minime efectuate în țări terțe. Comisia va trebui să țină seama de originea oțelului la alocarea cotelor anuale.

Noul regulament, asupra căruia negociatorii Parlamentului și ai Consiliului ajunseseră deja la un acord, a fost aprobat cu 606 voturi pentru, 16 împotrivă și 39 abțineri.

Noul regulament trebuie să primească acum aprobarea formală a Consiliului. Acesta va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Măsurile de salvgardare la nivel mondial în domeniul oțelului, în vigoare din 2018 în temeiul Acordului privind măsurile de salvgardare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), vor expira la 30 iunie 2026.

Industria siderurgică este esențială pentru economia Uniunii Europene și are o importanță strategică pentru capacitatea de apărare a UE, potrivit Planului de acțiune pentru oțel și metale al Comisiei Europene (SMAP). Sectorul s-a confruntat în ultimii ani cu provocări comerciale majore, inclusiv o presiune constantă exercitată de importuri, atât în ceea ce privește volumele, cât și prețurile, pe fondul supracapacității globale. De asemenea, industria a pierdut aproximativ 100.000 de locuri de muncă din 2008 până în prezent.