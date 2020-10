Supremația digitală a UE: LEONARDO, un nou supercomputer de talie mondială, va fi situat în Italia. Operând pe baza AI, LEONARDO va executa 248 milioane de miliarde de calcule pe secundă

Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a făcut luni un apel către partenerii europeni pentru cooperare în protejarea “modului nostru de viață” și a subliniat că platforme precum Inițiativa celor Trei Mări oferă oportunitatea de a menține “națiunile europene în siguranță, libere și aliniate cu Statele Unite”.

Într-un discurs susținut la Summitul Inițiativei celor Trei Mări și găzduit în mediul virtual de către Estonia, Pompeo a indicat că modul de viață de transatlantic este sinonim cu pacea, prosperitatea și libertatea, iar timp de 75 de ani, Statele Unite și națiunile libere din Europa au cooperat pentru protejarea acestuia.

“Avem ocazia să menținem națiunile europene puternice, libere și aliniate cu Statele Unite, așa cum vrea țara mea să fie. O Inițiativă a celor Trei Mări, bine finanțată, orientată spre acțiune, va contribui la atingerea tuturor acestor obiective comune”, a spus Pompeo, într-un discurs adresat președinților celor 12 state participante la Inițiativă, inclusiv președintelui Klaus Iohannis.

