Surpriză din partea extremei-drepte în Franța: După informările din partea lui Macron, Le Pen și Bardella condamnă Rusia și “acțiunile ostile” ale Moscovei

Liderii formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) din Franța au condamnat sâmbătă Rusia, într-o declarație neobișnuită, pe fondul intensificării atacurilor hibride și a altor provocări atribuite Moscovei.

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să încerce să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, au transmis președintele partidului, Jordan Bardella, și candidata la alegerile prezidențiale, Marine Le Pen, într-o declarație comună, potrivit Politico Europe.

Declarația face referire la preluarea de către Rusia a unor active aparținând mai multor companii care încă operează în această țară, printre care retailerul francez Auchan și gigantul elvețian din industria alimentară și a băuturilor Nestlé.

Acțiunea Moscovei, scriu Bardella și Le Pen, „este un act ostil împotriva intereselor Franței și ale națiunilor Europei” și „trebuie condamnată ferm”.

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Declarația vine însă și după ce președintele francez Emmanuel Macron a prezidat vineri o reuniune de criză rară, în cadrul căreia liderii politici ai țării, inclusiv Bardella, au fost informați cu privire la amenințările generate de războiul Rusiei în Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Le Pen și Bardella au făcut referire și la atacul cu drone din luna august asupra aeroportului din Leipzig, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei. „Nicio provocare, operațiune clandestină sau tentativă de destabilizare nu ar putea determina Franța să faciliteze atingerea obiectivelor de război ale Rusiei în Ucraina”, au scris liderii extremei drepte.

Declarația marchează o rară demonstrație de unitate în interiorul unui partid divizat în privința modului în care ar trebui tratat Kremlinul, respectiv dacă acesta trebuie considerat un adversar. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, a scos la iveală aceste clivaje din interiorul formațiunii.

Le Pen a adoptat în mod tradițional o poziție mai favorabilă față de Rusia. Ea s-a întâlnit în trecut cu președintele rus Vladimir Putin, iar partidul său a contractat un împrumut de 9,4 milioane de euro de la o bancă ceho-rusă cu legături cu Kremlinul, împrumut care a fost ulterior rambursat. Bardella, membru al Parlamentului European, a fost mai vocal în prezentarea Rusiei drept o amenințare pentru Franța și Europa.

Le Pen, care speră să îi succeadă lui Macron în funcția de președinte anul viitor, este deschisă furnizării de echipamente militare Ucrainei, dar a exclus acordarea unui sprijin financiar suplimentar, în condițiile în care Kievul continuă să respingă ofensiva Rusiei.

„Fermitatea în fața acțiunilor ostile și urmărirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului nu sunt contradictorii”, se arată în declarație.

Adunarea Națională este așteptată să își prezinte programul electoral înainte de sfârșitul anului, ceea ce ar putea clarifica pozițiile formațiunii în privința Ucrainei și Rusiei.