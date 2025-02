Surse de la Palatul Elysee: Macron și Bolojan, singurii lideri europeni prezenți în persoană la reuniunea de la Paris. Ceilalți lideri participă online

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri cel de-al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care prevede, printre altele, interzicerea importului de aluminiu rusesc în UE, au declarat diplomați de la Bruxelles, informează AFP, potrivit Agerpres.

Noile sancțiuni, care urmează să fie adoptate în mod formal luni de către miniștrii de externe ai țărilor din UE, prevăd de asemenea noi măsuri menite să limiteze exporturile de petrol rusesc, potrivit acestor surse.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul privind cel de-al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„UE ia măsuri și mai drastice împotriva eludării, vizând mai multe nave din flota fantomă a lui Putin și impunând noi interdicții de import și export. Suntem hotărâți să menținem presiunea asupra Kremlinului”, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma X.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2025