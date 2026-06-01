Surse: NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la solicitarea României. Bucureștiul cere aliaților capabilități suplimentare după incidentul cu drona rusească

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se va reuni pe 10 iunie într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia va fi abordat și incidentul dronei de proveniență rusească ce a lovit un bloc de locuințe din Galați, au declarat surse aliate pentru CaleaEuropeană.ro. În paralel, Bucureștiul a cerut aliaților NATO capabilități suplimentare pentru întărirea apărării teritoriului național și poartă discuții cu mai multe state membre care ar putea contribui cu noi mijloace militare pe teritoriul României, arată sursele citate.

Potrivit informațiilor obținute de CaleaEuropeană.ro, solicitarea privind reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost transmisă înaintea incidentului de la Galați, în contextul preocupărilor constante ale României privind securitatea regiunii Mării Negre. După atacul cu dronă asupra unui bloc de locuințe din România, autoritățile române intenționează să aducă în discuție și implicațiile acestui incident asupra securității flancului estic al Alianței.

Sursele NATO au precizat că România a solicitat deja capabilități suplimentare din partea partenerilor NATO și că în prezent sunt în desfășurare consultări cu mai multe state care ar putea contribui la consolidarea apărării aeriene și a capacităților de combatere a dronelor pe teritoriul românesc.

Tema securității la Marea Neagră reprezintă una dintre prioritățile promovate constant de România în cadrul NATO. Pe de altă parte, solicitările României vin în contextul în care prăbușirea dronei rusești asupra unei clădiri rezidențiale din Galați reprezintă cel mai grav incident de securitate pe teritoriul țării noastre de la declanșarea invaziei militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de autoritățile române a stabilit fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească. Potrivit șefului statului, concluziile anchetei vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.

Șeful statului a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”. La finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei și a precizat că România se va adresa și Organizației Națiunilor Unite, o reuniune a Consiliului de Securitate pe această temă fiind programată pentru luni.

Totodată, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut convorbiri telefonice cu mai mulți omologi aliați, din Europa și Canada, iar Bucureștiul a primit mesaje de susținere și din partea unora dintre cei mai influenți membri ai Congresului american.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Canada, Italia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.