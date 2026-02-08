ROMÂNIA
SURSE Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii, analizează posibilitatea participării
Președintele Nicușor Dan ia în calcul posibilitatea participării la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc pe 19 februarie, la Washington, după ce a primit o invitație în acest sens din partea președintelui american Donald Trump, au transmis surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.
Șeful statului este tentat să participe la această întâlnire, dar nu a luat o decizie în sens, au precizat sursele citate.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
De asemenea, premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Șeful statului român a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.
Cel mai recent, Italia a refuzat participarea la acest format, invocând un „obstacol constituțional insurmontabil”. Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider, a subliniat ministrul de externe Antonio Tajani, în timp ce premierul Giorgia Meloni s-a întâlnit la Milano cu vicepreședintele american J.D. Vance în marja ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Cortina d’Ampezzo.
De la Bruxelles, Uniunea Europeană are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU.
ENERGIE
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică.
„Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că poziția României este una fermă, arătând că interconectările dintre România și Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență.
Totodată, ministrul a precizat că România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta funcționarea Sistemului Energetic Național, și a reafirmat că protejarea consumatorilor români rămâne o prioritate în orice decizie de operare.
„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței”, a spus Bogdan Ivan.
El a mai precizat că a adus la aceeași masă Transelectrica, prin colegul său Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere.
„Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a concluzionat ministrul Energiei.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie”, a declarat șeful statului.
Nicușor Dan a reiterat poziția României față de inițiativa americană, arătând că Bucureștiul sprijină demersurile Washingtonului în direcția stabilității și păcii internaționale. „Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a afirmat președintele.
Șeful statului a precizat că, după primirea invitației luna trecută, autoritățile române au inițiat discuții cu partea americană pentru a clarifica implicațiile juridice ale unei eventuale aderări. „De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a spus Nicușor Dan.
Potrivit președintelui, participarea României la reuniunea din 19 februarie nu este încă decisă și va depinde de rezultatul acestor discuții.
„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a declarat șeful statului.
Anterior, surse oficiale au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că președintele Nicușor Dan ia în calcul posibilitatea participării la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
De asemenea, premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Șeful statului român a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.
Cel mai recent, Italia a refuzat participarea la acest format, invocând un „obstacol constituțional insurmontabil”. Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider, a subliniat ministrul de externe Antonio Tajani, în timp ce premierul Giorgia Meloni s-a întâlnit la Milano cu vicepreședintele american J.D. Vance în marja ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Cortina d’Ampezzo.
De la Bruxelles, Uniunea Europeană are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU.
MAREA BRITANIE
De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, vizita se înscriindu-se în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe va avea o întrevedere cu omologul său britanic, Yvette Cooper, în carul căreia vor fi abordate teme de interes comun, precum aprofundarea cooperării politico-diplomatice bilaterale, dezvoltarea relațiilor economice și sectoriale, sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională și euroatlantică.
Perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice vor fi abordate de către ministrul Oana Țoiu cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (All-Party Parliamentary Group for Romania – APPG).
Agenda vizitei include, totodată, o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităților și preocupărilor cetățenilor români stabiliți în Regatul Unit.
Ministrul român al afacerilor externe va efectua o vizită și la Universitatea din Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română, finanțat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a prestigioasei universități.
La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuția României la eforturile dedicate consolidării securității, rezilienței democratice și stabilității regionale, precum și pe contribuția valoroasă a diasporei academice românești la promovarea expertizei și dialogului internațional.
Programul vizitei va include și o prelegere a ministrului Oana Țoiu la prestigiosul think-tank britanic Chatham House, unde va prezenta poziția României pe teme de actualitate, precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței regionale și transatlantice. Demnitarul român va avea o intervenție și la Conferința„London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României la Londra.
Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide, într-un context internațional marcat de provocări de securitate și transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanțială de relaționare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susținute depuse în ultimele luni în raport cu comunitățile de români din afara granițelor.
