Sute de profesioniști au ales să se înscrie pentru poziții de conducere și administratori speciali în companiile de stat. Ministrul Radu Miruță: Singurele criterii de numire sunt competența și profesionalismul

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exprimat convingerea că, „într-o zi cât mai apropiată”, Chișinău și București „vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”.

Acesta l-a primit sâmbătă pe prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită în țara vecină într-o zi cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939.

„Relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai repede. Cu Ilie Bolojan – prim-ministru, cu Nicușor Dan – președinte, relațiile dintre Chișinău și București au fost ridicate la cel mai frățesc nivel”, a subliniat Recean în declarațiile de presă susținute alături de premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul moldovean a amintit de „sprijinul reciproc” pe care și l-au arătat cele două țări „în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia”.

„Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România – trăim aceeași emoție de mândrie. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas. Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teatrele și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a continuat Dorin Recean.

Acesta a mulțumit României pentru că sprijină Republica Moldova să devină independentă energetic.

Țara noastră livrează vecinului său de peste Prut 50% din „energia electrică la prețuri avantajoase”, existând proiecte de interconexiune, „vitale pentru securitatea energetică” a Republicii Moldova.

Premierul Dorin Recean a prezentat și o serie de „planuri ambițioase” în colaborarea cu țara noastră:

„Contăm și mai departe pe susținerea României când se discută cadrul financiar al Uniunii Europene pentru includerea țării noastre în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare. Finalizăm linia Vulcănești-Chișinău la Sud și pornim construcția a încă 2 linii – Bălți-Suceava la Nord și Strășeni-Gutinaș în Centru. Pe lângă Podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele 6 decenii, avem în plan încă 4 poduri noi care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri. Avem obligația să reducem timpii de așteptare în punctele de frontieră. Azi am avut o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile. Vom grăbi implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei și este important să valorificăm punctele Lipcani–Rădăuți Prut și Leușeni–Albița în acest sens”, a arătat Recean.

O treime din exporturile noastre sunt cumpărate în România – de la conductoare electrice, la grâu, mobilier și, desigur, vinuri. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova.

„Este important ca toate aceste cifre să crească – schimburile comerciale, numărul de locuri de muncă deschise, numărul de companii de succes care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a mai spus premierul moldovean.

Adresându-se moldovenilor, premierul Dorin Recean a accentuat și importanța alegerilor, în contextul scrutinului parlamentar din toamnă.

„Toate acestea depind de modul în care ne vom alege viitorul. Pentru că viitorul se construiește, nu se ghicește. Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce e mai bine pentru el”, a conchis oficialul de la Chișinău.

Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru.

Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.