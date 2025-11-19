U.E.
Suveranitatea digitală a Europei: Macron și Merz refuză ca Europa să fie “vasal” în “rivalitatea sistemică” SUA – China și cer eliberarea UE de cei “Șapte Magnifici”. Investiții de 12 mld. euro agreate la Berlin
Europa refuză să fie „vasal” al Statelor Unite și Chinei în domeniul digital, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o „preferință europeană” pentru a-și dezvolta suveranitatea tehnologică în detrimentul celor „Șapte Magnifici”, cu referire la giganții tehnologici americani.
„Să fim clari, Europa nu vrea să fie client al marilor companii sau al marilor soluții propuse, indiferent dacă e vorba de Statele Unite sau China. În mod clar, vrem să ne concepem propriile soluții”, a spus el la Berlin, în cadrul unui summit franco-german dedicat „suveranității digitale” a Europei, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Președintele francez și cancelarul german Friedrich Merz și-au unit forțele pentru a face un nou efort în direcția unei mai mari suveranități digitale europene pe măsură ce cursa globală pentru inteligența artificială se accelerează. Cei doi și-au prezentat ambițiile în cadrul unui summit la Berlin, care a reunit lideri politici și actori-cheie din industrie, iar în cursul zilei s-au întâlnit în capitala Germaniei și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer.
Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au declarat la summitul european privind „suveranitatea digitală” de la Berlin că continentul nu poate ceda domeniile tehnologice cruciale noilor puteri dominante, SUA și China, relatează și Deutsche Welle. La finalul acestui summit, au fost agreate investiții suplimentare de 12 miliarde de euro pentru Europa digitală.
“În acest fel creăm o Europă suverană digital”, a afirmat Merz.
Macron a subliniat că Europa a rămas mult în urmă în sectorul tehnologic, în special în cursa pentru inteligența artificială, motiv pentru care este necesar un efort ferm de recuperare. Potrivit acestuia, este vorba „pur și simplu de un refuz de a fi vasal”.
„Există un cost pe termen scurt de a nu fi vasal, deoarece este nevoie de reinvestiții”, a avertizat el, considerând aceste cheltuieli esențiale și insistând că europenii trebuie „să ia decizii foarte îndrăznețe”.
Printre aceste măsuri, președintele francez consideră că „preferința europeană”, în special în achizițiile publice, trebuie să devină „prioritară”, pentru a permite dezvoltarea unor „campioni” tehnologici europeni.
„Știți ceva? Chinezii prioritizează produsele chinezești cât mai mult posibil, iar americanii au o preferință americană foarte puternică”, a punctat Macron, adăugând că „noi suntem singurii care nu avem niciodată o preferință europeană și uneori chiar avem o fascinație pentru soluțiile non-europene”.
În intervenția sa anterioară, cancelarul german Friedrich Merz transmisese un mesaj similar, solicitând simplificarea reglementărilor europene și încurajând companiile de pe continent să investească în consolidarea suveranității digitale.
„Vedem rivalitatea sistemică dintre Statele Unite și China, două mari puteri, de asemenea două puteri digitale, care se luptă pentru supremația tehnologică. Europa nu trebuie să le cedeze acest teren”, a insistat Merz.
În continuare, Macron a cerut Uniunii Europene să „se elibereze de dependențele tehnologice la fiecare nivel al lanțului valoric, de la infrastructura critică la date, cloud și software”.
„Nu puteți dedica puterea economiei voastre celor «Șapte Magnifici» și nici nu puteți delega întreaga funcționare a democrației voastre celor «Șapte Magnifici». Este nesustenabil”, a adăugat el, referindu-se la giganții americani Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.
Președintele francez a mai spus că Europa, care „a prioritizat, în ultimii ani, reglementarea actorilor săi interni”, trebuie „să se schimbe” pentru a „inova înainte de a reglementa”.
UE este criticată pentru că a reacționat prea lent în cursa globală cu Statele Unite și China pentru dominarea tehnologiilor de inteligență artificială, amintește și RFI. Bruxelles-ul va propune săptămâna aceasta revizuirea unor norme privind inteligența artificială și protecția datelor. Companiile europene care se străduiesc să țină pasul s-au plâns de obstacolele normative, iar firmele americane și-au exprimat, de asemenea, frustrarea. Criticii se tem acum că UE ar putea pune competitivitatea înaintea vieții private a cetățenilor.
U.E.
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
Vodafone, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața tehnologică și telecom de pe continent, avertizează că Europa se apropie de un punct de inflexiune digital: fără reforme rapide și curajoase, continentul riscă să piardă definitiv cursa globală a conectivității.
Într-o analiză dedicată importanței Legii Rețelelor Digitale (Digital Networks Act), compania subliniază că noul cadru legislativ reprezintă cea mai mare șansă a Uniunii Europene de a-și recâștiga competitivitatea, de a stimula investițiile în infrastructură și de a construi o economie bazată pe inovație, productivitate și incluziune. În timp ce alte mari puteri accelerează dezvoltarea tehnologiilor avansate și a rețelelor 5G Standalone, Europa rămâne blocată în reglementări fragmentate și subinvestiție cronică — probleme pe care Digital Networks Act trebuie să le rezolve urgent.
“Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a își restabili competitivitatea, de a genera investiții în inovație, dar și de a asigura o dezvoltare incluzivă și sustenabilă. Conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a economiilor moderne și baza inovării, a productivității și creșterii economice”, arată compania.
Rețelele digitale avansate – inclusiv cele care susțin tehnologia 5G Standalone – sunt esențiale pentru servicii în timp real, bazate pe date, în fiecare sector strategic – de la producție inteligentă și telemedicină până la inteligența artificială și calcul cuantic.
Cu toate acestea, competitivitatea digitală a Europei încă lasă de dorit față de alte puteri mondiale și nu dă semne de redresare.
Provocările principale sunt reglementările fragmentate, lipsa acută de investiții și un ecosistem digital dezechilibrat între marile companii de tehnologie și operatorii de telecomunicații europeni.
Cadrul de reglementare actual pentru infrastructura de conectivitate este prea complex și deseori intruziv, încetinind implementarea unor rețele moderne și sigure.
Acest lucru nu numai că subminează creșterea economică, dar pune presiune și asupra securității naționale și stabilității democratice.
Acum este momentul pentru acțiuni decisive.
Legea Rețelelor Digitale (DNA) poate fi oportunitatea Europei de a redresa acest parcurs și de a își recâștiga poziția de lider în domeniul digital.
Cu o miză atât de mare precum viitorul tehnologic al Europei, factorii de decizie trebuie să se asigure că Legea Rețelelor Digitale va susține trei obiective esențiale:
- Deblocarea pieței unice digitale
Piața unică este cel mai important atu strategic al Europei. O piață unică digitală cu adevărat integrată ar putea debloca 415 miliarde de euro anual și ar crea sute de mii de locuri de muncă.
Armonizarea reglementărilor între statele membre prin intermediul regimului de pașaport UE și al principiului ‘țării de origine’ ar facilita comerțul și serviciile transfrontaliere, ar accelera implementarea rețelelor de ultimă generație și ar consolida puterea de negociere a Europei la nivel global.
Pe măsură ce finalizarea pieței unice întârzie, Europa ratează câștiguri semnificative generate de productivitate și noi locuri de muncă, în detrimentul inovației, dar și al eficienței de cost și timp.
Soluție: Stabilirea unui cadru armonizat de licențiere a spectrului la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce costurile de implementare și a susține serviciile de comunicații transfrontaliere.
Soluție: Armonizarea autorizațiilor pentru serviciile de comunicații prin satelit pentru a permite implementarea omogenă a tehnologiei satelitare la nivel european, mai ales în zonele rurale, neacoperite și în situații de urgență.
- Aceleași reguli pentru aceleași servicii
Europa trebuie să își modernizeze cadrul de reglementare digital pentru a asigura concurența echitabilă. Dacă două servicii au același rol, acestea ar trebui să fie supuse acelorași reguli.
Însă asimetriile actuale se traduc în obligații mai stricte pentru sectorul telecomunicațiilor decât în cazul platformelor digitale. Acest lucru distorsionează concurența și slăbește reziliența infrastructurii de conectivitate.
Până când Europa nu va gestiona acest dezechilibru, riscă să piardă controlul infrastructurii sale digitale în fața rivalilor globali, afectând atât competitivitatea, cât și protecția utilizatorilor.
Soluție: Reformarea cadrului de reglementare depășit privind accesul deschis la internet (open internet) pentru a permite inovația și un mediu concurențial echitabil.
Soluție: Includerea furnizorilor de servicii digitale în domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de interconectare și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.
- Cadru simplificat de reglementare pentru a stimula inovația
Infrastructura digitală a Europei este constrânsă de complexitatea reglementărilor. Regulile care se suprapun și sunt aplicate inconsistent descurajează investițiile și încetinesc inovația.
O abordare simplificată este esențială. Dacă Europa ar elimina duplicarea legislativă și ar moderniza cadrele de reglementare depășite, atunci ar putea construi un ecosistem digital competitiv și rezilient.
Însă lipsa de acțiune nu va face decât să adâncească decalajul de conectivitate, mai ales pentru comunitățile vulnerabile din zone izolate. Și ar putea determina companii axate pe inovație și investitorii acestora să părăsească Europa.
Soluție: Eliminarea reglementărilor învechite, precum obligația de serviciu universal, și simplificarea reglementărilor privind drepturile utilizatorilor finali.
Soluție: Abrogarea Directivei asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (e-Privacy) aplicate inconsistent și integrarea prevederilor acesteia în Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) pentru a spori claritatea și eficiența legislativă.
Reformularea reglementărilor pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă
În ansamblu, Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) trebuie să se concentreze pe stimularea investițiilor și finalizarea implementării rețelelor de bandă largă de foarte mare capacitate.
Reglementarea ar fi necesară doar în cazul în care provocările concurențiale persistă, optând pentru remedii aplicate la nivel înalt și reguli stricte pentru jucătorii dominanți în timpul tranziției către fibră optică.
Europa trebuie să evite întoarcerea către un cadru monopolistic și să asigure un mediu concurențial sustenabil pentru implementarea infrastructurii de conectivitate la scară largă.
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a construi un viitor digital competitiv, inovator și incluziv.
Prin deblocarea pieței unice, asigurarea unor reguli echitabile și simplificarea reglementărilor, Europa trebuie să profite de acest moment pentru a-și recăpăta rolul de lider digital global, pentru o societate prosperă și rezilientă.
ROMÂNIA
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Corespondență din Chișinău
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european.
Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile și societatea din Republica Moldova au reușit să reziste operațiunilor ostile și să protejeze valorile democratice în ciuda presiunilor crescânde. Kubilius a apreciat că reușita Chișinăului reprezintă un model pentru întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește apărarea împotriva amenințărilor hibride.
„Ați reușit să apărați inimile și mințile cetățenilor dumneavoastră în pofida tuturor atacurilor care au fost țintite către populația Republicii Moldova. (…) Cetățenii dvs. au ales un viitor european al Republicii Moldova. Ați trecut acest test și ați arătat Europei un exemplu minunat”, a spus Kubilius.
Comisarul a subliniat că experiența Moldovei în gestionarea presiunilor hibride este extrem de valoroasă pentru întreaga Uniune, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurilor civile europene sunt în creștere.
„După cum a spus și președinta Maia Sandu, Republica Moldova este ca un teritoriu de testare, însă Europa este țintă. Aceste provocări pentru UE sunt în creștere: întrerup operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv și în Bruxelles, și în multe alte orașe. Europa are multe de învățat de la Republica Moldova. În primul rând, despre această luptă împotriva atacurilor hibride, toți trebuie să ne unim eforturile pentru a face față. Ceea ce funcționează a fost arătat de către Republica Moldova și anume instituțiile de stat care să lucreze împreună, astfel încât să facă față tuturor atacurilor hibride (…) Republica Moldova este un exemplu inspirațional pentru o întreagă Uniune Europeană”, a insistat oficialul european.
Kubilius a insistat asupra nevoii de consolidare atât a capacităților militare, cât și a celor civile, pentru a răspunde eficient tuturor amenințărilor la adresa democrației.
El a remarcat și ritmul accelerat al reformelor pro-europene, afirmând că țara are „un progres excelent în ceea ce privește calea de aderare la UE”, iar integrarea sa va aduce beneficii substanțiale pentru securitatea întregii Uniuni.
„Uniunea Europeană va beneficia enorm odată cu aderarea Republicii Moldova din perspectiva securității. Voi sunteți cei din prima linie. Noi vă susținem pentru a vă moderniza de asemenea și forțele armate. Aveți parte de un pachet destul de mare din partea Facilității Europene pentru Pace. Sunteți al doilea stat după Ucraina, astfel încât să aveți parte de toate mijloacele pentru autoapărare. Voi deja aveți spiritul, dar puteți conta și pe sprijinul nostru continuu. Noi avem nevoie de voi și voi aveți nevoie de noi. Viitorul Republicii Moldova este în UE. Viitorul Ucrainei este în UE”, a conchis oficialul european.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
PARLAMENTUL EUROPEAN
PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal
Negociatorii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului European au ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru crearea EU Talent Pool, o platformă digitală care va funcționa ca o bază de date europeană a talentelor, facilitând recrutarea cetățenilor din state terțe în Uniune.
Potrivit comunicatului oficial, această platformă digitală va ajuta statele membre să recruteze lucrători din țări terțe, iar participarea la acest sistem va fi voluntară pentru fiecare stat membru.
Posturile vacante incluse pe lista ocupațiilor deficitare la nivelul UE, cu posibile ajustări naționale sau regionale, precum și cele care contribuie la competitivitatea Uniunii, vor fi puse în legătură cu candidați din afara UE. Procesul va fi gratuit atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru angajatori.
Angajatori participanți
Statele membre vor trebui să se asigure că toți angajatorii și entitățile participante — precum agențiile de muncă temporară sau intermediarii de pe piața muncii — sunt înființați legal într-un stat membru participant și respectă legislația UE și națională relevantă privind recrutarea echitabilă, condițiile de muncă adecvate, nediscriminarea, protecția împotriva tratamentelor abuzive și traficului de persoane. Încălcarea acestor norme poate duce la suspendarea sau eliminarea angajatorilor de pe platformă.
Toate posturile publicate trebuie să includă cel puțin numele și datele de contact ale angajatorului, o descriere a postului și locul de muncă. De asemenea, pot fi incluse informații precum salariul de început sau o descriere a activității angajatorului.
Profilurile candidaților
Persoanele interesate își vor putea crea un cont și un profil vizibil pentru angajatori, în care să își indice competențele și calificările relevante. În urma negocierilor, eurodeputații au obținut ca abilitățile dobândite sau validate în cadrul unui Parteneriat UE pentru Talente ori prin acorduri bilaterale să fie evidențiate în profilurile candidaților.
De asemenea, vor putea fi adăugate informații suplimentare, precum disponibilitatea de a începe activitatea sau statul membru preferat. Candidații trebuie să fi împlinit vârsta majoratului conform legislației naționale din țara în care urmează să fie angajați.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Suveranitatea digitală a Europei: Macron și Merz refuză ca Europa să fie “vasal” în “rivalitatea sistemică” SUA – China și cer eliberarea UE de cei “Șapte Magnifici”. Investiții de 12 mld. euro agreate la Berlin
Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute
După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră
Zelenski exprimă interesul Ucrainei pentru un parteneriat pe apărare cu Spania, la întâlnirea cu liderii din industrie și ministrul de resort: Cu cât construim mai multe relații bilaterale cu țările din UE, cu atât devenim mai integrați în Europa
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO
PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA6 days ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova