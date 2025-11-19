Suveranitatea digitală a Europei: Macron și Merz refuză ca Europa să fie “vasal” în “rivalitatea sistemică” SUA – China și cer eliberarea UE de cei “Șapte Magnifici”. Investiții de 12 mld. euro agreate la Berlin

Europa refuză să fie „vasal” al Statelor Unite și Chinei în domeniul digital, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o „preferință europeană” pentru a-și dezvolta suveranitatea tehnologică în detrimentul celor „Șapte Magnifici”, cu referire la giganții tehnologici americani.

„Să fim clari, Europa nu vrea să fie client al marilor companii sau al marilor soluții propuse, indiferent dacă e vorba de Statele Unite sau China. În mod clar, vrem să ne concepem propriile soluții”, a spus el la Berlin, în cadrul unui summit franco-german dedicat „suveranității digitale” a Europei, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Președintele francez și cancelarul german Friedrich Merz și-au unit forțele pentru a face un nou efort în direcția unei mai mari suveranități digitale europene pe măsură ce cursa globală pentru inteligența artificială se accelerează. Cei doi și-au prezentat ambițiile în cadrul unui summit la Berlin, care a reunit lideri politici și actori-cheie din industrie, iar în cursul zilei s-au întâlnit în capitala Germaniei și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au declarat la summitul european privind „suveranitatea digitală” de la Berlin că continentul nu poate ceda domeniile tehnologice cruciale noilor puteri dominante, SUA și China, relatează și Deutsche Welle. La finalul acestui summit, au fost agreate investiții suplimentare de 12 miliarde de euro pentru Europa digitală.

“În acest fel creăm o Europă suverană digital”, a afirmat Merz.

Macron a subliniat că Europa a rămas mult în urmă în sectorul tehnologic, în special în cursa pentru inteligența artificială, motiv pentru care este necesar un efort ferm de recuperare. Potrivit acestuia, este vorba „pur și simplu de un refuz de a fi vasal”.

„Există un cost pe termen scurt de a nu fi vasal, deoarece este nevoie de reinvestiții”, a avertizat el, considerând aceste cheltuieli esențiale și insistând că europenii trebuie „să ia decizii foarte îndrăznețe”.

Printre aceste măsuri, președintele francez consideră că „preferința europeană”, în special în achizițiile publice, trebuie să devină „prioritară”, pentru a permite dezvoltarea unor „campioni” tehnologici europeni.

„Știți ceva? Chinezii prioritizează produsele chinezești cât mai mult posibil, iar americanii au o preferință americană foarte puternică”, a punctat Macron, adăugând că „noi suntem singurii care nu avem niciodată o preferință europeană și uneori chiar avem o fascinație pentru soluțiile non-europene”.

În intervenția sa anterioară, cancelarul german Friedrich Merz transmisese un mesaj similar, solicitând simplificarea reglementărilor europene și încurajând companiile de pe continent să investească în consolidarea suveranității digitale.

„Vedem rivalitatea sistemică dintre Statele Unite și China, două mari puteri, de asemenea două puteri digitale, care se luptă pentru supremația tehnologică. Europa nu trebuie să le cedeze acest teren”, a insistat Merz.

În continuare, Macron a cerut Uniunii Europene să „se elibereze de dependențele tehnologice la fiecare nivel al lanțului valoric, de la infrastructura critică la date, cloud și software”.

„Nu puteți dedica puterea economiei voastre celor «Șapte Magnifici» și nici nu puteți delega întreaga funcționare a democrației voastre celor «Șapte Magnifici». Este nesustenabil”, a adăugat el, referindu-se la giganții americani Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.

Președintele francez a mai spus că Europa, care „a prioritizat, în ultimii ani, reglementarea actorilor săi interni”, trebuie „să se schimbe” pentru a „inova înainte de a reglementa”.

UE este criticată pentru că a reacționat prea lent în cursa globală cu Statele Unite și China pentru dominarea tehnologiilor de inteligență artificială, amintește și RFI. Bruxelles-ul va propune săptămâna aceasta revizuirea unor norme privind inteligența artificială și protecția datelor. Companiile europene care se străduiesc să țină pasul s-au plâns de obstacolele normative, iar firmele americane și-au exprimat, de asemenea, frustrarea. Criticii se tem acum că UE ar putea pune competitivitatea înaintea vieții private a cetățenilor.