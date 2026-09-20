Sybiha avertizează că Rusia blochează accesul umanitar în zonele ocupate din Herson: „Comunitatea internațională trebuie să-și folosească vocea colectivă”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a acuzat Rusia că provoacă în mod deliberat o catastrofă umanitară în partea ocupată a regiunii Herson și a cerut comunității internaționale să exercite presiuni pentru deschiderea unui coridor umanitar și evacuarea în siguranță a civililor.

„Rusia provoacă în mod deliberat o catastrofă umanitară în partea ocupată a regiunii Herson. Blochează accesul la alimente și medicamente, împiedică accesul umanitar și evacuarea civililor, în timp ce dronele rusești FPV vânează oameni pe străzi. Situația din Oleşki este deosebit de gravă. Dintr-o populație de aproximativ 24.000 de locuitori înainte de război, au mai rămas doar circa 2.000 de persoane, dintre care aproximativ 50 de copii. Nu există electricitate sau gaz. De o lună, accesul la alimente, medicamente și alte produse de strictă necesitate este blocat. Relatările sunt cutremurătoare: oamenii caută resturi de mâncare și adună iarbă pentru a supraviețui”, a scris Andrii Sybiha, pe X.

Russia is deliberately creating a humanitarian catastrophe in the occupied part of the Kherson region. It is blocking access to food and medicine, obstructing humanitarian access and the evacuation of civilians, while Russian FPV drones hunt people in the streets. The situation… pic.twitter.com/eltWiRY6ta — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 20, 2026

Sybiha a precizat că Ucraina încearcă să organizeze evacuarea civililor, în timp ce Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) și-a confirmat disponibilitatea de a participa, iar organizațiile umanitare internaționale sunt pregătite să furnizeze ajutorul necesar pentru salvarea de vieți. Potrivit ministrului ucrainean, singurul obstacol în calea acestor eforturi este Rusia.

„Rusia împiedică în mod deliberat aceste eforturi să ajungă la oamenii care au nevoie disperată de ajutor, transformând accesul umanitar însuși într-un instrument de presiune. La New York, în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, vom depune eforturi pentru mobilizarea presiunii internaționale în vederea asigurării accesului umanitar, a unui coridor umanitar și a evacuării în siguranță a civililor. Voi discuta, de asemenea, aceste demersuri cu președinta CICR, Mirjana Spoljaric”, a spus el.

Ministrul ucrainean de Externe a făcut apel la comunitatea internațională să își folosească „vocea colectivă” pentru a pune capăt blocadei umanitare impuse de Rusia, să asigure accesul imediat și fără restricții al organizațiilor umanitare și să permită evacuarea în siguranță a civililor.

„Moscovei nu trebuie să i se permită să transforme ocupația și izolarea într-un mijloc de a-i înfometa, teroriza și ține captivi pe oameni, împiedicându-i să primească asistență internațională. Ceea ce se întâmplă în Oleşki și în alte comunități ocupate din regiunea Herson este rezultatul unor acțiuni deliberate ale Rusiei, iar Rusia trebuie să poarte întreaga responsabilitate pentru provocarea acestei catastrofe umanitare și pentru consecințele sale. Nu vom permite ca aceste crime să rămână ascunse în spatele liniei frontului și al refuzului Rusiei de a permite accesul în teritoriile ocupate”, a conchis Andrii Sybiha.