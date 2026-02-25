U.E.
Szijjarto: Ucraina a primit în patru ani mai mulți bani europeni decât Ungaria în 22 de ani. UE aruncă banii europenilor într-o groapă fără fund
Ucraina a beneficiat în ultimii patru ani de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene mai mare decât cel primit de Ungaria în cei 22 de ani de la aderare, a declarat miercuri, în parlamentul de la Budapesta, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de agenția MTI, preluat de Agerpres.
Potrivit acestuia, de la începutul războiului, Uniunea Europeană a alocat Ucrainei 193 miliarde de euro, „de trei ori mai mult” decât a primit Ungaria, iar în prezent „este pe agendă un împrumut de război de încă 90 miliarde de euro”. Szijjarto a susținut că afirmațiile potrivit cărora Kievul ar putea rambursa acest împrumut sunt „o minciună sfruntată”. „Când, din ce surse și cum ar putea Ucraina să returneze un singur euro?”, a întrebat el retoric.
Ministerul ungar de externe l-a citat pe șeful diplomației de la Budapesta afirmând că UE „urmărește să cheltuiască toate fondurile pentru un război fără speranță, care nu poate fi câștigat, aruncând banii europenilor într-o groapă fără fund”.
Szijjarto a mai declarat că, în viitorul buget multianual al Uniunii, ar urma să fie prevăzută alocarea a 360 miliarde de euro pentru Ucraina, sumă care, în opinia sa, ar putea fi obținută fie prin noi împrumuturi, fie prin redistribuirea fondurilor din alte domenii, „cum ar fi finanțarea pentru coeziune”. În cazul contractării unui nou împrumut, „statele membre vor muri plătind împrumutul și nepoții noștri, strănepoții noștri vor fi datornici”, a afirmat ministrul.
El a susținut, de asemenea, că la reuniunea de luni a miniștrilor de externe din UE s-a discutat despre cheltuirea a „1500 miliarde de dolari pentru programul de asistență socială al Ucrainei în următorii zece ani”, apreciind că nici nivelul actual al sprijinului nu este considerat suficient.
Șeful diplomației ungare a criticat instituțiile europene, afirmând că Bruxelles-ul „a aruncat la coș obiectivele istorice ale UE” și încearcă să transforme Uniunea „într-o alianță militară care va prevedea obligații militare pentru membri”. Potrivit lui Szijjarto, liderii europeni ar dori continuarea conflictului, deoarece „un acord de pace ar fi acum mai rău pentru Ucraina și UE decât ar fi fost unul în aprilie 2022”, iar cetățenii ar putea întreba „de ce nu s-a semnat un acord în condiții mai bune cu ani în urmă”. „Răspunsul e greu de dat (…) de aceea atât liderii europeni cât și cei ucraineni încearcă să îl evite”, a mai spus el.
Ministrul a susținut că „Bruxelles-ul se pregătește pentru un război îndelungat, construind o economie de război și o politică de securitate de război” și a afirmat că „ambele puteri nucleare ale Europei” au convenit în scris să trimită militari în Ucraina. El a menționat și sprijinul Partidului Popular European și al cancelarului german Friedrich Merz pentru aceste direcții.
În plan intern, Szijjarto a făcut referire la un proiect de rezoluție depus în parlamentul ungar, prin care Ungaria ar urma să spună „nu” acestor inițiative europene, „atâta vreme cât țara are un guvern suveran, patriotic”.
Referindu-se la eventuala aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, ministrul a pus sub semnul întrebării respectarea drepturilor minorităților etnice și a afirmat că drepturile de utilizare a limbii materne ar fi fost restrânse începând din 2015. El a susținut, de asemenea, că situația ar fi fost mai bună „în perioada sovietică” și a criticat practicile de recrutare militară din Ucraina.
În concluzie, Szijjarto a declarat că „războiul a ajuns un model de afaceri pentru Ucraina”, care „primește mai mulți bani de la UE decât ar putea produce economia ucraineană”, și le-a cerut parlamentarilor să sprijine rezoluția propusă, pe care a descris-o drept o garanție importantă pentru poziția guvernului în raport cu Bruxellesul în perioada următoare.
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului
Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European.
Raportul a fost aprobat cu 75 de voturi pentru, 27 împotrivă și 3 abțineri și reafirmă poziția constantă a legislativului european potrivit căreia absența consimțământului trebuie să reprezinte elementul central în procedurile judiciare privind infracțiunea de viol.
Definiție unitară la nivel european
Eurodeputații solicită executivului european să prezinte o propunere legislativă care să introducă o definiție unitară a violului în toate statele membre, bazată pe lipsa consimțământului. Țările care utilizează în continuare definiții centrate pe folosirea forței sau a violenței sunt îndemnate să își armonizeze legislația cu standardele internaționale, inclusiv cu Convenția de la Istanbul, ratificată de Uniunea Europeană în 2023.
Raportul subliniază că o astfel de reglementare este necesară pentru a asigura un acces efectiv la justiție, în condițiile în care datele arată că o abordare bazată pe consimțământ contribuie la creșterea ratei de raportare a infracțiunilor, a condamnărilor și a recuperării victimelor. De asemenea, eurodeputații consideră că noua legislație ar trebui să completeze directiva adoptată în 2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care stabilește standarde comune în materie de prevenire, protecție și sprijin pentru victime.
Parlamentul European reiterează totodată solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă pe lista infracțiunilor la nivelul UE prevăzută de articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Abordare centrată pe victimă și combaterea violenței digitale
Raportul evidențiază faptul că violența sexuală este adesea agravată de alte forme de discriminare și cere statelor membre să asigure acces la îngrijire medicală completă, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, sprijin psihologic și asistență juridică. Documentul solicită înființarea de centre de criză deschise 24 de ore din 24, servicii specializate gratuite și mecanisme eficiente de despăgubire.
Eurodeputații cer, de asemenea, extinderea termenelor de prescripție pentru infracțiunile de viol, având în vedere că multe victime depun plângere la mult timp după comiterea faptelor, din cauza traumei, fricii sau presiunii sociale.
În plus, Parlamentul solicită elaborarea, în 2026, a unor orientări la nivelul UE privind educația comprehensivă în domeniul sexualității și relațiilor, precum și lansarea unor campanii de informare pentru combaterea miturilor legate de viol și a propagandei misogine din mediul online, inclusiv a conținutului anti-gen și a ideologiilor care normalizează violența împotriva femeilor.
Raportul mai prevede formare specializată pentru forțele de ordine, judecători, procurori, personal medical și alte servicii de primă linie, pentru a preveni victimizarea secundară și a elimina stereotipurile de gen. Totodată, este solicitată o cooperare consolidată cu societatea civilă, serviciile specializate pentru femei și agențiile europene, precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.
Raportul urmează să fie supus votului plenului Parlamentului European în luna martie.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
Există un risc de proliferare nucleară în lumina actuală, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysée, informează Politico Europe.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul miercuri reporterilor, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere.
Comentariile vin înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron privind doctrina nucleară a Franței, programat pentru 2 martie. Se așteaptă ca acesta să ofere mai multe detalii despre modul în care armele nucleare ale Franței pot contribui la securitatea Europei. Țări precum Germania și Suedia au confirmat public discuțiile cu Franța privind capacitatea de descurajare nucleară a țării.
Citiți și: Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa
De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat repetate amenințări nucleare, actualizând totodată doctrina țării pentru a reduce pragul care ar putea declanșa un conflict nuclear.
În ultimii ani, mai multe tratate din perioada Războiului Rece care limitau arsenalele nucleare au expirat. Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cunoscut sub numele de INF, a expirat în 2019. Acordul New Start, care limita numărul de ogive nucleare strategice americane și ruse la 1.550, a expirat la începutul acestei luni și nu se preconizează că va fi reînnoit în viitorul apropiat.
„Asistăm în mod clar la o erodare a tot ceea ce a mai rămas din cadrul de control al armamentului”, a subliniat oficialul de la Elysée, adăugând că țările dotate cu arme nucleare nu mai ezită să recurgă la confruntări militare, dând ca exemple India și Pakistanul.
China face, de asemenea, eforturi pentru a-și crește arsenalul nuclear — SUA estimează că Beijingul ar putea avea 1.000 de ogive nucleare până în 2030 — iar alte țări, precum Iranul, intenționează să-și dezvolte propriul arsenal.
Oficialul francez a abordat dorința deschisă a unor țări din Europa și Asia de a avea propriile arme nucleare.
„Un alt motiv (pentru riscul proliferării) este sentimentul de insecuritate din mai multe țări, în special atunci când schimbările politice dintre diferiți actori înseamnă că cei care credeau că se pot baza pe garanții nu mai sunt siguri de acestea”, a spus acesta, într-o referire voalată la recentele acțiuni geopolitice ale lui Donald Trump.
Deși nu a fost menționată nicio țară în mod specific, în Coreea de Sud și Japonia se poartă discuții cu privire la oportunitatea dezvoltării unor mijloace de descurajare nucleară proprii.
La începutul acestei luni, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unor mijloace de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.
Citiți și: Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt
Cu toate acestea, Tratatul de neproliferare nucleară, cunoscut sub numele de NPT, rămâne în continuare una dintre pietrele de temelie ale controlului armamentului la nivel mondial, a afirmat oficialul: „NPT nu este mort”.
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
