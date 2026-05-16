Taiwan reamintește SUA de angajamentele de securitate după ezitările lui Trump privind vânzările de arme, în urma summitului cu Xi Jinping

Autoritățile taiwaneze au cerut sâmbătă Statelor Unite să aprobe un nou pachet de arme destinat insulei autonome, după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu a luat încă o decizie privind continuarea vânzărilor de armament către Taiwan, relatează DW.

Întrebat de Fox News, după summitul cu liderul chinez Xi Jinping de la Beijing, dacă va aproba noi livrări de arme către Taiwan, Trump a răspuns: „S-ar putea să o fac. S-ar putea să nu o fac”.

Potrivit Reuters și The New York Times, administrația americană ar analiza un al doilea pachet de armament pentru Taiwan, estimat la aproximativ 14 miliarde de dolari, care ar aștepta aprobarea finală a președintelui american.

În decembrie, administrația Trump aprobase deja un pachet record de vânzări de arme către Taiwan, în valoare de 11 miliarde de dolari.

Adjunctul ministrului taiwanez de externe, Chen Ming-chi, a declarat că Taipeiul va continua discuțiile cu Washingtonul pentru a înțelege poziția administrației americane.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a președintelui taiwanez Lai Ching-te, Karen Kuo, a reamintit că vânzările de arme către Taiwan reflectă angajamentele de securitate asumate de Statele Unite prin Taiwan Relations Act.

„Vânzările de arme dintre Taiwan și SUA nu reflectă doar angajamentul de securitate al Statelor Unite față de Taiwan, conform Taiwan Relations Act, ci servesc și ca mecanism comun de descurajare împotriva amenințărilor regionale”, a declarat aceasta.

Oficialul taiwanez a afirmat, de asemenea, că amenințarea militară a Chinei reprezintă „singurul factor destabilizator” din regiunea Indo-Pacifică și din Strâmtoarea Taiwan.

Legea americană Taiwan Relations Act, adoptată în 1979, obligă Washingtonul să ofere Taiwanului mijloacele necesare pentru apărare.

Problema Taiwanului a reprezentat una dintre temele sensibile discutate în cadrul summitului Trump–Xi de la Beijing. Potrivit relatărilor oficiale chineze, Xi Jinping i-a transmis liderului american că orice gestionare greșită a dosarului Taiwanului ar putea genera „o situație extrem de periculoasă”.

Trump a declarat ulterior că a discutat „mult” despre Taiwan cu Xi Jinping și că va lua o decizie privind viitoarele vânzări de arme „într-o perioadă relativ scurtă”.

În același timp, liderul american a afirmat că politica SUA față de Taiwan „nu s-a schimbat”, dar a avertizat insula să nu își declare oficial independența.

Ministerul taiwanez de Externe a reacționat sâmbătă, afirmând că Taiwanul „este o națiune democratică suverană și independentă” și „nu este subordonat Republicii Populare Chineze”.