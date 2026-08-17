Taiwanul plănuiește cheltuieli record pentru apărare în 2027, pe fondul temerilor generate de China și apelurilor repetate din partea SUA: Înseamnă investiții în pace

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat hotărârea de a consolida investițiile în apărare, urmând ca acestea să crească anul viitor cu 16% și să depășească 1000 de miliarde de dolari taiwanezi (31,40 de miliarde de dolari), marcând astfel o premieră, informează Reuters, citat de Agerpres.

Anunțul vine în contextul temerilor generate de China, care consideră mica insulă teritoriul său, fapt reflectat și prin presiunile militare și politice din ultimii ani, dar și pe fondul apelurilor recurente din partea Statelor Unite, care insistă ca Taiwan să cheltuiască mai mult pentru propria apărare.

Adresându-se unei întâlniri despre bugetul pentru anul viitor, Lai a confirmat relatările din presa oficială de la începutul acestei luni, conform cărora bugetul total pentru apărare din 2027 va depăși 1.000 de miliarde de dolari taiwanezi pentru prima dată, ajungând la 1.122 de miliarde de dolari taiwanezi (35,30 miliarde de dolari).

Asta înseamnă peste 3% din produsul intern brut, a declarat Lai, conform unei transcrieri a declarațiilor publicate de biroul său.

Acest lucru „demonstrează hotărârea Taiwanului de a-și consolida capacitățile de autoapărare”, a adăugat el.

„Investițiile în apărare înseamnă investiții în pace. Vom continua să construim o forță de apărare mai solidă pentru a menține pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan și în regiune”, a spus Lai.

Guvernul Taiwanului a făcut din modernizarea militară o platformă politică cheie și s-a angajat în repetate rânduri să cheltuiască mai mult pentru apărarea sa, inclusiv dezvoltarea de submarine fabricate în Taiwan, având în vedere amenințarea tot mai mare din partea Chinei.

Experții în politică externă cred că Beijingul își propune să fie capabil să întreprindă o acțiune militară împotriva Taiwanului cel mai devreme din 2027, pe fondul intensificării activității militare în Strâmtoarea Taiwan și în Marea Chinei de Sud.

Recent, François Chih-chung Wu, ministrul adjunct de externe al Taiwanului, atrăgea atenția că Taiwanul poate părea îndepărtat pentru majoritatea europenilor, dar o cucerire a insulei de către China ar avea efecte și pentru Europa.

Taiwanul este epicentrul avansului tehnologic. Aproximativ 70% din totalul semiconductorilor sunt fabricați în Taiwan, precum și 95% din cele mai avansate cipuri și 100% din cipurile destinate inteligenței artificiale.

În ciuda faptului că SUA și alte țări încearcă acum să reproducă producția de cipuri pe teritoriul propriu, acestea nu vor reuși să recupereze decalajul în viitorul apropiat, deoarece este nevoie de zeci de ani pentru a stăpâni această tehnologie, iar Taiwanul și-a dezvoltat capacitățile în domeniul producției de precizie încă din anii 1970.