Taiwanul reia oferta către UE, punctând numitorul comun în fața unei Chine amenințătoare: Suntem apărători ai „libertății și democrației”. Putem oferi sprijin pentru „reindustrializare și reînarmare”
Taiwanul poate fi un „foarte bun colaborator” al Uniunii Europene și poate oferi sprijin țărilor în procesul de „reindustrializare” și „reînarmare”, a arătat miercuri ministrul taiwanez de externe Lin Chia-lung, informează EFE, citat de Agerpres.
Acesta a susținut o conferință de presă cu jurnaliști străini, în cadrul căreia a arătat că Taiwanul și UE, apărători ai „drepturilor omului, libertății și democrației”, au spațiu de „cooperare și colaborare”, dând exemplu mai multe sectoare unde cele două părți își pot consolida relațiile: diplomația culturală, sectorul tehnologic, cel academic și cel parlamentar.
„Există un mare interes pentru a interacționa cu Europa, pentru că sunt țări democratice și acum se reindustralizează”, a declarat șeful diplomației insulare, care a insistat că menținerea relațiilor diplomatice formale cu China „nu implică să nu te raportezi la Taiwan”.
Ministrul taiwanez de externe a semnalat în context că Beijingul „nu amenință doar Taiwanul, ci întreaga lume”, semnalând că un conflict armat în strâmtoare ar putea compromite securitatea altor state din regiune, precum Japonia sau Filipine.
„China folosește Taiwanul ca pretext pentru a se extinde. Nu putem să ne facem că nu vedem nimic”, a declarat Lin Chia-lung, la câteva zile după ce premierul japonez Sanae Takaichi a afirmat că un atac militar asupra Taiwanului ar putea pune arhipelagul japonez într-o „situație de criză” și ar justifica intervenția forțelor sale de autoapărare sub principiul „autoapărării colective”, în contextul în care China nu a exclus recent posibilitatea de a folosi forța pentru a prelua Taiwanul.
Taiwanul, pe care China îl consideră teritoriul său, a găsit o audiență din ce în ce mai receptivă în unele părți din Europa Centrală și de Est după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate țările europene mențin relații diplomatice oficiale doar cu Beijingul și nu cu Taipei, conform Reuters.
Confruntată cu restricții chineze asupra pământurilor rare vitate în sectorul tehnologic, suspendate pentru un an, dar cu perspectivă incertă după această dată, Uniunea Europeană se află în situația de a identifica noi piețe pentru a-și susține eforturile de reînarmare și sporire a competitivității globale prin revitalizarea industriei și sectorului de inovare și cercetare.
90% din producția globală de semiconductori avansați se află în Taiwan.
Prin noua Strategie UE pentru societatea civilă, Comisia își intensifică colaborarea cu societatea civilă și sprijinul pentru activitatea ONG-urilor
Comisia Europeană a lansat, miercuri, în cadrul pachetului privind democrația, Strategia UE pentru societatea civilă, cu scopul de a consolida rolul organizațiilor civice în promovarea valorilor europene, furnizarea de servicii sociale și protejarea grupurilor vulnerabile.
Strategia se bazează pe trei obiective principale: promovarea implicării, sprijin și protecție pentru ONG-uri și finanțare durabilă și transparentă.
„Un spațiu civic deschis se află în centrul democrațiilor noastre”, a subliniat președinta Ursula von der Leyen, arătând că noua strategie completează Scutul european pentru democrație și urmărește „o implicare, o protecție și un sprijin mai puternice pentru organizațiile societății civile care joacă un rol esențial în societățile noastre.”
Până în 2026 va fi creată o platformă europeană a societății civile, pentru dialog structurat între organizațiile active la nivel european și instituțiile UE. De asemenea, va fi lansat un centru online de cunoștințe privind spațiul civic, care va facilita accesul la instrumente, proiecte și măsuri de protecție pentru organizațiile amenințate.
Pe partea financiară, Comisia propune o creștere semnificativă a sprijinului pentru ONG-uri, respectiv 9 miliarde de euro doar pentru programul AgoraEU, și măsuri de conectare a acestora cu donatorii privați și rețelele juridice pro bono.
Strategia reflectă angajamentul Uniunii Europene de a asigura un cadru sigur, transparent și sustenabil pentru organizațiile care contribuie la o democrație participativă și la protejarea valorilor fundamentale ale Europei.
Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Scutul european pentru democrație, un set amplu de măsuri pentru consolidarea și protejarea valorilor democratice ale Uniunii Europene în fața amenințărilor tot mai complexe la adresa spațiului public și a proceselor electorale.
Potrivit Executivului european, inițiativa vizează protejarea integrității spațiului informațional, consolidarea instituțiilor și a mass-media independente și stimularea implicării civice, printr-o abordare coordonată la nivelul întregii societăți.
„Democrația este fundamentul libertății, prosperității și securității noastre. Scutul european pentru democrație va consolida elementele esențiale care le permit cetățenilor să trăiască valorile noastre democratice comune în fiecare zi — libertatea de exprimare, mass-media independentă, instituții reziliente și o societate civilă dinamică. Acesta este punctul forte al Europei și trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a-l proteja în orice moment”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Un element central al noului Scut este Centrul european pentru reziliență democratică, care va reuni expertiza statelor membre pentru a detecta și contracara manipularea informațiilor, ingerințele străine și campaniile de dezinformare. Centrul va lucra în strânsă legătură cu Sistemul de alertă rapidă al Serviciului European de Acțiune Externă și va include o platformă de dialog cu societatea civilă, mediul academic și evaluatorii privind acuratețea informațiilor.
Printre măsurile anunțate se numără:
- crearea unei rețele europene independente de evaluatori privind acuratețea informațiilor;
- orientări privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în procesele electorale;
- noi reguli pentru protecția jurnaliștilor și combaterea acțiunilor abuzive în justiție;
- lansarea unui program european pentru reziliența mass-media și educație civică.
Comisia va elabora, de asemenea, un Ghid european privind democrația, menit să sporească gradul de conștientizare a drepturilor cetățenilor UE și a mecanismelor de participare democratică.
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.
Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.
“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.
Ministrul Economiei: Prin instrumentul SAFE, încercăm să aducem comenzi la Șantierul Naval 2 Mai pentru a-l face mai atractiv pentru un potențial investitor
