Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat”

Transferul unei părți semnificative din capacitățile de producție de semiconductori ale Taiwanului către Statele Unite nu este realizabil, a declarat vicepremierul și negociatorul-șef Cheng Li-chiun, în contextul discuțiilor privind reorganizarea lanțurilor globale de aprovizionare și presiunile Washingtonului pentru relocarea producției strategice, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Declarațiile vin la aproximativ o lună după anunțarea unui acord bilateral care prevede investiții majore ale companiilor taiwaneze în Statele Unite, în schimbul reducerii tarifelor vamale aplicate exporturilor taiwaneze. În cadrul înțelegerii, Washingtonul a acceptat scăderea taxelor de la niveluri de până la 20% la aproximativ 15%, în timp ce Taipeiul s-a angajat să extindă investițiile în capacități de producție de cipuri pe teritoriul american.

Administrația americană a prezentat acordul ca parte a strategiei de reducere a dependenței de producția externă în domeniul semiconductorilor, sector considerat esențial pentru securitatea națională și competitivitatea economică. Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, declara anterior că Statele Unite au nevoie ca aceste componente critice să fie fabricate pe plan intern, exprimând obiectivul ca o parte importantă a lanțului de aprovizionare taiwanez să fie relocată în SUA.

În acest context, oficialii americani au avansat scenarii privind transferul a până la 40% din lanțul de producție și aprovizionare al Taiwanului, iar anterior fusese evocată inclusiv o împărțire egală a producției între cele două economii.

Autoritățile taiwaneze resping, însă, această perspectivă. Într-un interviu acordat postului CTS, Cheng Li-chiun a afirmat că poziția Taipeiului a fost comunicată fără echivoc partenerilor americani.

„Indiferent dacă este vorba de transferul a 40 sau 50% din capacitatea de producție către Statele Unite, am precizat foarte clar părții americane că acest lucru este imposibil”, a declarat aceasta.

Vicepremierul a explicat că industria semiconductorilor din Taiwan funcționează ca un ecosistem industrial complex, construit în decenii, care nu poate fi mutat parțial fără a afecta întregul lanț de producție. Oficialul a comparat sectorul cu un aisberg, subliniind că infrastructura invizibilă (furnizori, expertiză și rețele industriale) este mult mai extinsă decât capacitățile vizibile de producție.

Taiwanul produce peste jumătate din cipurile utilizate la nivel mondial și aproape în totalitate semiconductorii de ultimă generație, utilizați în industrii precum inteligența artificială, centrele de date sau electronica de consum. Această poziție dominantă este adesea descrisă drept un „scut de siliciu”, considerat un factor strategic atât în relația cu Statele Unite, cât și în contextul tensiunilor cu China, care revendică insula ca parte a teritoriului său.

Acordul recent include investiții estimate la cel puțin 250 miliarde de dolari în Statele Unite, precum și garanții de credit menite să sprijine dezvoltarea ecosistemului american al semiconductorilor. În paralel, Taipeiul a anunțat că va continua să sprijine investițiile americane în sectoare tehnologice-cheie, inclusiv inteligență artificială și tehnologii de apărare.