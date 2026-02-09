INTERNAȚIONAL
Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat”
Transferul unei părți semnificative din capacitățile de producție de semiconductori ale Taiwanului către Statele Unite nu este realizabil, a declarat vicepremierul și negociatorul-șef Cheng Li-chiun, în contextul discuțiilor privind reorganizarea lanțurilor globale de aprovizionare și presiunile Washingtonului pentru relocarea producției strategice, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Declarațiile vin la aproximativ o lună după anunțarea unui acord bilateral care prevede investiții majore ale companiilor taiwaneze în Statele Unite, în schimbul reducerii tarifelor vamale aplicate exporturilor taiwaneze. În cadrul înțelegerii, Washingtonul a acceptat scăderea taxelor de la niveluri de până la 20% la aproximativ 15%, în timp ce Taipeiul s-a angajat să extindă investițiile în capacități de producție de cipuri pe teritoriul american.
Administrația americană a prezentat acordul ca parte a strategiei de reducere a dependenței de producția externă în domeniul semiconductorilor, sector considerat esențial pentru securitatea națională și competitivitatea economică. Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, declara anterior că Statele Unite au nevoie ca aceste componente critice să fie fabricate pe plan intern, exprimând obiectivul ca o parte importantă a lanțului de aprovizionare taiwanez să fie relocată în SUA.
În acest context, oficialii americani au avansat scenarii privind transferul a până la 40% din lanțul de producție și aprovizionare al Taiwanului, iar anterior fusese evocată inclusiv o împărțire egală a producției între cele două economii.
Autoritățile taiwaneze resping, însă, această perspectivă. Într-un interviu acordat postului CTS, Cheng Li-chiun a afirmat că poziția Taipeiului a fost comunicată fără echivoc partenerilor americani.
„Indiferent dacă este vorba de transferul a 40 sau 50% din capacitatea de producție către Statele Unite, am precizat foarte clar părții americane că acest lucru este imposibil”, a declarat aceasta.
Vicepremierul a explicat că industria semiconductorilor din Taiwan funcționează ca un ecosistem industrial complex, construit în decenii, care nu poate fi mutat parțial fără a afecta întregul lanț de producție. Oficialul a comparat sectorul cu un aisberg, subliniind că infrastructura invizibilă (furnizori, expertiză și rețele industriale) este mult mai extinsă decât capacitățile vizibile de producție.
Taiwanul produce peste jumătate din cipurile utilizate la nivel mondial și aproape în totalitate semiconductorii de ultimă generație, utilizați în industrii precum inteligența artificială, centrele de date sau electronica de consum. Această poziție dominantă este adesea descrisă drept un „scut de siliciu”, considerat un factor strategic atât în relația cu Statele Unite, cât și în contextul tensiunilor cu China, care revendică insula ca parte a teritoriului său.
Acordul recent include investiții estimate la cel puțin 250 miliarde de dolari în Statele Unite, precum și garanții de credit menite să sprijine dezvoltarea ecosistemului american al semiconductorilor. În paralel, Taipeiul a anunțat că va continua să sprijine investițiile americane în sectoare tehnologice-cheie, inclusiv inteligență artificială și tehnologii de apărare.
INTERNAȚIONAL
Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat într-un interviu pentru Reuters că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească în persoană pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că numai președintele american Donald Trump are puterea de a face posibil un acord.
Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani și să profite de impulsul dat de negocierile mediate de SUA înainte ca alți factori să intre în joc, cum ar fi campania pentru alegerile parlamentare intermediare din SUA din noiembrie, a declarat ministrul ucrainean de externe.
„Numai Trump poate opri războiul”, a declarat Sybiha pentru Reuters în biroul său din Kiev, situat în apropierea râului Dnipro.
Dintr-un plan de pace în 20 de puncte care a stat la baza recentelor negocieri trilaterale, doar „câteva” puncte rămân nerezolvate, adică „cele mai sensibile și mai dificile, care trebuie abordate la nivel de lideri”, a spus Sybiha.
În ceea ce privește aspectele cheie, cum ar fi teritoriul, cele două părți par să fie foarte departe una de cealaltă. Rusia și-a menținut cererea ca Ucraina să cedeze cele 20% rămase din regiunea estică a Donețkului, pe care nu a reușit să o ocupe în timpul anilor de război dur și epuizant – lucru pe care Kievul l-a refuzat cu fermitate. Ucraina dorește, de asemenea, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – care se află pe teritoriul ocupat de Rusia.
În cadrul celei de-a doua runde de discuții trilaterale ce au avut loc săptămâna trecută la Abru Dhabi, părțile ucraineană și rusă au convenit să facă schimb de 314 prizonieri, dar temele stringente nu fost încă soluționate.
Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului până în luna iunie, adică înainte de alegerile intermediare din SUA, programate pentru toamna acestui an.
Potrivit secretarului general al NATO, asigurarea unui acord cu Rusia „va necesita alegeri dificile”, punând accentul pe garanții de securitate solide pentru Kiev.
Andrii Sybiha a sugerat că, dincolo de „trupe terestre”, ar trebui să existe un mecanism similar Articolului 5 al NATO, care statuează că un atac asupra unui stat membru reprezintă o agresiune la adresa tuturor membrilor.
Propunerea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană ar oferi, de asemenea, un element suplimentar de securitate, a afirmat acesta.
Citiți și: Volodimir Zelenski speră că Ucraina va adera la UE până în 2027: Este una dintre garanțiile esențiale de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă
Între timp, Comisia Europeană a propus cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în contextul în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de când Moscova a încălcat dreptul internațional prin invadarea vecinului său.
De asemenea, UE a făcut pași în direcția cadrului juridic necesar pentru sprijinirea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.
Împrumutul destinat Kievului va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.
ROMÂNIA
România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA
România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument de presiune geopolitică. În acest context, Washingtonul și Bruxelles-ul sunt aliniate, iar România își asumă un rol activ și potențial contributiv, potrivit unui material de opinie semnat de Radu Burnete, consilierul pentru politici economice al președintelui Nicușor Dan, publicat după vizita efectuată săptămâna trecută în SUA.
„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, explicând că deplasarea la Washington „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.
Consilierul prezidențial arată că discuțiile au fost structurate pe trei piloni principali: mineralele critice, energia și relațiile cu Congresul american.
Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China. „Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.
Un al doilea pilon al vizitei a fost energia, cu accent pe energia nucleară și pe Coridorul Vertical de gaze, proiect regional menit să aducă LNG american în Europa Centrală și de Est și să reducă dependența de gazul rusesc. „România are o poziție privilegiată”, notează Burnete, menționând că țara noastră este atât punct de bifurcație al coridorului, cât și singurul producător de gaze de-a lungul acestuia.
El a amintit de investițiile de peste 20 de miliarde de euro planificate de Nuclearelectrica, proiectele de retehnologizare de la Cernavodă, reactoarele 3 și 4 și construcția reactoarelor modulare mici de la Doicești, în parteneriat cu companii americane.
În materialul său, consilierul prezidențial face referire și la discuțiile purtate cu membri ai Congresului SUA, subliniind importanța unei abordări unitare a României în politica externă. „Am vorbit o singură limbă”, a scris acesta, referindu-se la întâlnirile comune cu responsabili americani pe care le-au avut ministrul de externe din partea USR, un senator PSD, șeful Cancelariei prim-ministrului și consilierul economic al președintelui. „Unitatea în politica externă, dincolo de tensiunile politice de acasă, este un lucru normal și necesar”, a adăugat el.
„Mesajul pe care l-am primit la Washington a fost clar: arhitectura globală s-a schimbat. America are nevoie de aliați pe care să se bazeze – aliați care pot contribui militar și care sunt gata să investească într-o economie rezilientă, neexpusă presiunilor unor puteri ostile. Răspunsul României este că SUA se pot bizui pe noi, desigur într-un cadru în care apartenența și rolul nostru în Uniunea Europeană sunt la fel de importante. Vizita a fost scurtă, dar productivă. Vor urma altele, din cel mai simplu motiv: relația strategică și de securitate cu SUA este profundă, dar relația economică bilaterală rămâne încă sub potențialul ei. Iar în lumea care se naște sub ochii noștri, cele două nu mai pot fi separate”, conchide Radu Burnete.
JAPONIA
Nicușor Dan o felicită pe Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile din Japonia: Aștept cu interes să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare prim-ministrului Japoniei, Sanae Takaichi, după victoria acesteia în alegeri, subliniind importanța consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state.
„Felicitări, doamnă prim-ministru Sanae Takaichi, pentru victoria în alegeri! Vă doresc un mandat de succes și aștept cu interes să lucrăm împreună și să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și Parteneriatul Strategic solid dintre România și Japonia, în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe platforma X.
Congratulations, Prime Minister @takaichi_sanae, on your victory in the elections! I wish you a successful term and I am looking forward to working together and further strengthening our traditional friendship and solid Strategic Partnership 🇷🇴🇯🇵, for the benefit of our people.
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 9, 2026
Șeful statului a evidențiat astfel angajamentul României pentru aprofundarea cooperării cu Japonia, în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, considerat un pilon important al relațiilor bilaterale politice, economice și de securitate.
Coaliția prim-ministrei japoneze Sanae Takaichi a obținut duminică o victorie electorală istorică care deschide calea implementării reducerilor de taxe promise și creșterii cheltuielilor militare menite să contracareze China, transmite Reuters.
Conservatoarea Takaichi, care în octombrie anul trecut a devenit prima femeie aleasă premier al Japoniei, a obținut acum pentru Partidul Liberal Democrat 316 din cele 465 de mandate din camera inferioară a parlamentului – cel mai bun rezultat din istoria partidului.
România și Japonia au semnat în martie 2023, prin președintele de la acea vreme Klaus Iohannis și premierul nipon de atunci, Fumio Kishida, Declarația Comună de Instituire a Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia.
Obiectivele României în cadrul Parteneriatului Strategic cu Japonia se raportează la statutul Japoniei de economie majoră și inovativă a lumii și unul dintre principalii investitori la nivel global, precum și în România, Japonia fiind, de altfel, cel mai mare investitor asiatic în țara noastră.
